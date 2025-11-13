Tài xế 25 tuổi bất ngờ bị suy thận cấp, mỡ máu cao vút: “Thủ phạm” là 2 món nhiều người thích

Mỡ máu cao vút, suy thận cấp ở tuổi 25

Theo trang tin Jimu News, bệnh nhân tên Dương Vỹ (25 tuổi), là tài xế taxi. Hơn 1 tháng gần đây, bệnh nhân liên tục cảm thấy khô miệng, khát nước. Có đêm bệnh nhân có thể uống hết cả 1 thùng nước khoáng. Bệnh nhân nhập viện cấp cứu trong tình trạng đau bụng dữ dội và khó thở.

Kết quả xét nghiệm tại bệnh viện cho thấy chỉ số đường huyết của bệnh nhân lên tới 31,7 mmol/L (giá trị bình thường 3,9 - 6,1 mmol/L), chỉ số triglyceride là 18,39 mmol/L (mức bình thường là <1,7 mmol/L). Bệnh nhân được chẩn đoán bị viêm tụy cấp, suy thận cấp, tăng lipid máu, nhiễm toan ceton do đái tháo đường.

“Khi nhập viện, bệnh nhân nặng hơn 100kg dù chỉ cao 1m68. Bệnh nhân được xếp vào mức béo phì nghiêm trọng”, bác sĩ Hoàng Chương Dân, Phó giám đốc kiêm bác sĩ điều trị tại Khoa Nội tiết của bệnh viện đa khoa huyện Minh Hầu, Phúc Châu (Trung Quốc) cho biết.

Theo bác sĩ Hoàng Chương Dân, tình trạng của bệnh nhân nguy kịch, đội ngũ y tế của bệnh viện đã nhanh chóng chạy đua với thời gian để giành lại sự sống cho bệnh nhân. Sau hơn 72 giờ điều trị cấp cứu, tình trạng của bệnh nhân mới dần ổn định.

Bệnh nhân được điều trị tại bệnh viện. (Ảnh: Jimu News)

Nguyên nhân gây bệnh đến từ 2 món nhiều người mê

Sau khi sức khỏe ổn định, bệnh nhân Dương Vỹ chia sẻ với bác sĩ rằng anh có thói quen ăn uống kém lành mạnh.

“Tôi thích ăn đồ chiên rán nhiều dầu mỡ và uống đồ uống có đường như nước ngọt, trà sữa thay vì nước lọc. Tôi nghĩ mình làm việc nhiều thì việc ăn uống sao cho tiện và hợp khẩu vị là được. Tôi cũng chưa từng đi khám sức khỏe định kỳ vì nghĩ mình còn trẻ. Không ngờ lần này nhập viện tôi lại mắc bệnh nghiêm trọng đến vậy”, bệnh nhân Dương Vỹ tiết lộ.

Theo bác sĩ Hoàng Chương Dân, chế độ ăn uống nhiều dầu mỡ, nhiều đường có thể gây dư thừa calo, khiến mỡ thừa tích tụ trong cơ thể, gây béo phì. Ngoài ra, chế độ ăn này cũng khiến cơ thể sản sinh các yếu tố gây viêm, làm tăng nguy cơ bị kháng insulin, tăng nguy cơ mắc các vấn đề mỡ máu, tiểu đường loại 2. Các bệnh lý như mỡ máu, tiểu đường nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời có thể dẫn đến tình trạng viêm tụy cấp, suy thận hoặc nhiễm toan ceton do đái tháo đường.

Sau hơn 2 tuần điều trị tại bệnh viện, các chỉ số của bệnh nhân Dương Vỹ đã trở về bình thường, bệnh nhân được xuất viện. Tuy nhiên, bác sĩ cho biết anh cần phải thay đổi chế độ ăn uống, tăng cường tập thể dục và tái khám thường xuyên để theo dõi tình trạng mỡ máu và tiểu đường.

Đồ chiên rán và đồ uống có đường có thể làm tăng nguy cơ mắc nhiều bệnh lý khác nhau. (Ảnh minh họa)

Chuyên gia khuyến cáo

Thông qua trường hợp của bệnh nhân Dương Vỹ, bác sĩ Hoàng Chương Dân khuyến cáo để ngăn ngừa bệnh tật từ sớm, mọi người cần thực hiện 4 lưu ý sau:

- Xây dựng chế độ ăn ít dầu mỡ, ít đường và tinh bột, tăng cường bổ sung các thực phẩm lành mạnh như hải sản, cá, các loại hạt, rau củ quả,...

- Duy trì 150 phút vận động thể chất với cường độ vừa phải mỗi tuần.

- Theo dõi chỉ số huyết áp, đường huyết và kiểm tra sức khỏe định kỳ để phát hiện các vấn đề bất thường trên cơ thể (nếu có).

-Với người bị thừa cân, béo phì, mọi người cần chú trọng giảm cân để giảm thiểu nguy cơ mắc các bệnh lý tim mạch, tiểu đường loại 2,...