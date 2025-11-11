Cảnh báo cho những người hay bị đau ở 4 vị trí này: Ung thư, đột quỵ đang "chực chờ"

Cơ thể chúng ta có “ngôn ngữ riêng” để cảnh báo khi một cơ quan nào đó gặp trục trặc. Nếu cơ thể đột nhiên xuất hiện các cơn đau bất thường, không rõ nguyên nhân, mọi người cần cẩn trọng vì đôi khi cơn đau ở một số vùng cơ thể đặc thù có thể cảnh báo cả ung thư lẫn đột quỵ.

4 vị trí đau có thể cảnh báo ung thư, đột quỵ

1. Đau đầu

Đau nhức đầu là tình trạng phổ biến, nhiều người mắc phải, nhưng nếu cơ thể xuất hiện cơn đau đầu dữ dội kéo dài, đó có thể đó là tín hiệu của các bệnh lý nghiêm trọng như u não hoặc đột quỵ.

Theo các chuyên gia thần kinh, khi khối u trong não phát triển và tăng kích thước, nó có thể chèn ép dây thần kinh và các mô xung quanh, gây ra những cơn đau đầu âm ỉ, đau đầu dữ hội hoặc đau buốt đầu từng đợt. Tình trạng đau đầu do khối u ở não thường không thuyên giảm khi người bệnh uống thuốc giảm đau. Cơn đau nhức đầu có thể trầm trọng hơn vào buổi sáng hoặc khiến bạn thức giấc vào giữa đêm.

Tương tự, tình trạng đột quỵ nhồi máu não cũng có thể khiến bệnh nhân bị đau đầu dữ dội. Tình trạng đau đầu do đột quỵ thường đi kèm với triệu chứng mờ mắt, rối loạn ngôn ngữ, thậm chí mất ý thức. Khi đó, cần đến bệnh viện ngay để chẩn đoán hình ảnh và xử lý sớm, tránh nguy cơ tổn thương não không hồi phục.

Đau đầu có thể là dấu hiệu cảnh báo đột quỵ hoặc u não. (Ảnh minh họa)

2. Đau bụng

Đau tức vùng bụng có thể liên quan đến nhiều vấn đề sức khỏe khác nhau bao gồm cả ung thư và xơ gan.

Nhiều nghiên cứu cho thấy, ung thư dạ dày thường khởi phát bằng những cơn đau bụng âm ỉ. Các cơn đau bụng cảnh báo ung thư dạ dày thường đi kèm với triệu chứng chướng bụng, đầy hơi, ợ nóng quá mức, chán ăn, nôn ra máu,...

Ngoài ra, ung thư tuyến tụy cũng có thể gây đau bụng nếu khối u đè lên các cơ quan hoặc dây thần kinh. Một số bệnh nhân mắc ung thư tuyến tụy báo cáo rằng cơn đau ở vùng bụng của họ nằm ở mức độ nhẹ hoặc trung bình, nhưng một số bệnh nhân khác lại cho biết họ xuất hiện các cơn đau dữ dội. Các cơn đau dữ dội có thể xuất hiện khi ăn các thực phẩm giàu chất béo hoặc khi nằm xuống.

Đau bụng cũng có thể là dấu hiệu cảnh báo tình trạng xơ gan. Theo Cleveland Clinic (Mỹ), có khoảng 82% bệnh nhân bị xơ gan cho biết cơ thể họ xuất hiện các cơn đau ở vùng bụng và hơn một nửa số người nói rằng cơn đau của họ kéo dài.

Đau tức vùng bụng có thể cảnh báo ung thư dạ dày, ung thư tuyến tụy hoặc xơ gan. (Ảnh minh họa)

3. Đau lưng

Đau lưng là vấn đề phổ biến của nhiều người, đặc biệt là dân văn phòng. Tuy nhiên, cơn đau lưng kéo dài, không thuyên giảm dù đã nghỉ ngơi có thể là dấu hiệu cảnh báo ung thư tuyến tụy, ung thư phổi di căn hoặc ung thư cột sống.

Nguyên nhân là do khi các khối u phát triển, chúng có thể chèn ép dây thần kinh ở cột sống, gây đau thắt lưng lan xuống hông hoặc chân. Với ung thư cột sống, ngoài tình trạng đau lưng, người bệnh còn có thể xuất hiện thêm các triệu chứng yếu cơ, tê bì, khó vận động hoặc liệt nửa người.

4. Đau vùng hạ sườn phải

Đau vùng hạ sườn phải có thể cảnh báo các vấn đề về gan hoặc ung thư gan, ung thư túi mật, ung thư tuyến tụy. Cơn đau xảy ra do áp lực của khối u lên các cấu trúc hoặc dây thần kinh khác ở hạ sườn phải gần khu vực của gan. Các cơn đau có thể xảy ra vào ban đêm, gây ra đau âm ỉ từng cơn hoặc đau dai dẳng.

Đau vùng hạ sườn phải có thể cảnh báo các vấn đề về gan hoặc ung thư. (Ảnh minh họa)

Khi nào nên đi khám?

Các chuyên gia y tế khuyến cáo khi cơ thể xuất hiện các cơn đau kéo dài, tái phát nhiều lần hoặc không rõ nguyên nhân, mọi người đều cần đến bệnh viện kiểm tra sớm. Việc chẩn đoán kịp thời không chỉ giúp xác định nguyên nhân chính xác gây bệnh mà còn giúp ngăn ngừa biến chứng nguy hiểm như ung thư di căn hoặc tử vong do đột quỵ.