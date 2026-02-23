Tại sao phụ nữ KHÔNG NÊN làm "chuyện ấy" khi đang có kinh nguyệt? 5 nguy hiểm rình rập được bác sĩ chỉ đích danh

Trong những ngày "đèn đỏ", nhiều người cho rằng làm "chuyện ấy" chỉ cần chú ý vệ sinh là đủ an toàn. Nhưng theo Bác sĩ Zuo Shuli thuộc Bệnh viện Trung tâm Chaoyang (Bắc Kinh, Trung Quốc) quan hệ trong kỳ kinh nguyệt là thời điểm rủi ro cao nhất đối với hệ sinh sản nữ giới. Không chỉ là viêm nhẹ thoáng qua, mà có thể kéo theo những hậu quả lâu dài, thậm chí ảnh hưởng đến khả năng làm mẹ.

Dưới đây là 5 nguy hiểm nghiêm trọng mà phụ nữ cần đặc biệt cảnh giác bên cạnh mất vệ sinh hay khó chịu, đau đớn khi làm "chuyện ấy" lúc hành kinh:

1. Viêm nội mạc tử cung và viêm vùng chậu tiến triển nặng

Trong kỳ kinh, lớp nội mạc tử cung bong ra tạo thành một "bề mặt vết thương" bên trong tử cung. Đồng thời, cổ tử cung mở nhẹ để máu kinh thoát ra ngoài, khiến hàng rào bảo vệ tự nhiên suy yếu rõ rệt.

Ảnh minh hoạ

Khi làm "chuyện ấy", vi khuẩn từ âm đạo hoặc từ bạn tình có thể đi ngược dòng máu kinh, xâm nhập trực tiếp vào buồng tử cung. Khác với viêm âm đạo thông thường, viêm nội mạc tử cung có thể lan lên ống dẫn trứng và buồng trứng, gây viêm vùng chậu cấp tính. Nếu không điều trị kịp thời, tình trạng này có thể để lại sẹo dính, tắc ống dẫn trứng và làm tăng nguy cơ vô sinh.

2. Nguy cơ lạc nội mạc tử cung do co thắt mạnh

Khi đạt cực khoái trong lúc làm "chuyện ấy", tử cung co bóp mạnh và nhịp nhàng. Trong kỳ kinh, sự co thắt này có thể đẩy các mảnh nội mạc tử cung bong tróc đi ngược vào khoang chậu thay vì thoát ra ngoài.

Các tế bào nội mạc tử cung "lạc chỗ" có thể bám vào buồng trứng, dây chằng tử cung hoặc phúc mạc, phát triển thành ổ lạc nội mạc tử cung. Bệnh lý này gây đau bụng dữ dội theo chu kỳ, rong kinh, đau khi quan hệ và là một trong những nguyên nhân hàng đầu gây hiếm muộn ở phụ nữ trẻ.

3. Kích hoạt phản ứng miễn dịch chống tinh trùng

Bác sĩ Zuo Shuli cho biết trong thời kỳ kinh nguyệt, niêm mạc tử cung đang tổn thương và mạch máu hở. Nếu làm "chuyện ấy", tinh trùng có thể tiếp xúc trực tiếp với các tế bào máu và mô tổn thương, thậm chí xâm nhập vào hệ tuần hoàn.

Điều này có thể khiến hệ miễn dịch "nhận diện nhầm" tinh trùng là yếu tố lạ và sản sinh kháng thể chống tinh trùng. Về lâu dài, cơ thể người phụ nữ có thể tự tạo rào cản miễn dịch, làm giảm khả năng thụ thai ngay cả khi quan hệ vào thời điểm an toàn.

4. Làm trầm trọng thêm đau bụng kinh và rối loạn kinh nguyệt

Nhiều người nghĩ làm "chuyện ấy" giúp giảm đau bụng kinh nhờ giải phóng endorphin. Tuy nhiên, trong thực tế, sự kích thích và co bóp mạnh của tử cung có thể làm tăng tình trạng sung huyết vùng chậu.

Ảnh minh hoạ

Hậu quả là đau bụng kinh dữ dội hơn, chảy máu nhiều hơn hoặc kéo dài chu kỳ. Với phụ nữ có cơ địa rối loạn nội tiết, việc quan hệ trong kỳ kinh còn có thể làm rối loạn chu kỳ kinh trong những tháng tiếp theo.

5. Tăng nguy cơ nhiễm trùng tái phát và viêm mạn tính

Máu kinh có tính kiềm, làm trung hòa môi trường axit bảo vệ của âm đạo. Khi làm "chuyện ấy", vi khuẩn không chỉ dễ xâm nhập mà còn sinh sôi nhanh hơn trong môi trường giàu dinh dưỡng này.

Viêm nhiễm tái đi tái lại có thể chuyển sang mạn tính, gây khí hư bất thường, đau vùng chậu âm ỉ và suy giảm chất lượng sống. Nhiều trường hợp phải điều trị kéo dài bằng kháng sinh, ảnh hưởng đến hệ vi sinh tự nhiên của âm đạo.

Ngoài "chuyện ấy", nữ giới nên tránh làm gì khi hành kinh?

Không chỉ phụ nữ chịu rủi ro. Bác sĩ Zuo Shuli cảnh báo rằng khi làm "chuyện ấy" trong kỳ kinh, dịch kinh có thể xâm nhập vào niệu đạo của nam giới, làm tăng nguy cơ viêm niệu đạo. Nếu không được vệ sinh đúng cách sau quan hệ, cả hai đều có thể đối mặt với nguy cơ nhiễm trùng đường tiết niệu.

Ngoài việc tránh làm "chuyện ấy", phụ nữ trong những ngày hành kinh nên:

- Hạn chế ăn quá mặn để tránh giữ nước và đau đầu.

- Tránh trà và cà phê đặc vì caffeine có thể làm đau bụng kinh nặng hơn.

- Hạn chế đồ sống, lạnh để không ảnh hưởng đến co bóp tử cung.

Ảnh minh hoạ

- Không tắm bồn vì cổ tử cung đang mở nhẹ, dễ tạo điều kiện cho vi khuẩn xâm nhập.

- Tránh vận động gắng sức hoặc nâng tạ nặng.

Kỳ kinh nguyệt là thời điểm cơ thể phụ nữ nhạy cảm và dễ tổn thương hơn bình thường. Vì vậy, thay vì chiều theo cảm xúc nhất thời, việc tạm hoãn làm "chuyện ấy" vài ngày sẽ an toàn và có lợi cho sức khỏe sinh sản lâu dài.

Nguồn và ảnh: Baidu, Women's Health