Nghiên cứu tiết lộ điều mọi người thích nhất khi ân ái

Chuyện phòng the vốn thường được xem là đề tài nhạy cảm. Tuy nhiên, một nghiên cứu mới của các nhà khoa học tại Đại học Indiana (Mỹ) đã mạnh dạn đặt câu hỏi: điều gì khiến mọi người thực sự yêu thích nhất khi ân ái?

Khảo sát được thực hiện với hơn 4.000 người ở độ tuổi từ 18 đến 91. Những người tham gia được yêu cầu chia sẻ điều họ yêu thích nhất khi gần gũi với "nửa kia". Kết quả mang lại nhiều bất ngờ.

Không phải khoảnh khắc thăng hoa như nhiều người nghĩ

Điều khiến đa số hạnh phúc nhất khi ân ái lại đến từ một yếu tố khác, giản dị hơn nhiều (Ảnh: Shutterstock).

Khi nhắc đến ân ái, nhiều người thường nghĩ ngay đến cảm giác thăng hoa. Thế nhưng theo kết quả nghiên cứu, yếu tố được nhắc đến nhiều nhất lại là sự gần gũi và thân mật.

Hàng trăm người tham gia mô tả cảm giác "đắm chìm trong khoảnh khắc", "kết nối sâu sắc" hay "như cả thế giới chỉ còn hai người". Điều họ trân trọng không chỉ là cảm giác thể chất, mà còn là sự gắn bó về cảm xúc, niềm tin và sự sẻ chia.

Các nhà nghiên cứu nhận định rằng yếu tố thân mật bao trùm cả khía cạnh thể chất, tinh thần lẫn cảm xúc. Đây chính là nền tảng giúp hai người cảm thấy được thấu hiểu và đồng điệu hơn sau những phút giây riêng tư.

Những điều khác được yêu thích khi ân ái

Đứng sau sự thân mật là những cử chỉ cụ thể trong lúc gần gũi, chẳng hạn như hôn, ôm ấp, vuốt ve hay những cách thể hiện tình cảm bằng cơ thể.

Nhiều người cũng chia sẻ rằng họ yêu thích cảm giác làm bạn đời hạnh phúc, cảm giác được yêu thương và chăm sóc. Cảm giác thăng hoa - dù vẫn quan trọng - nhưng chỉ xếp sau các yếu tố này.

Một số ít người đề cập đến sự mới mẻ, phiêu lưu, tưởng tượng hoặc yếu tố kích thích cảm xúc mạnh. Thậm chí có người xem việc gắn kết để xây dựng mối quan hệ là niềm vui lớn nhất.

Phân tích sâu hơn cho thấy phụ nữ thường nhấn mạnh đến sự tin tưởng, yêu thương và cảm giác được quan tâm sau khi ân ái. Nhiều người cho biết những phút giây sau đó, khi cùng trò chuyện hoặc ôm nhau, mới là điều họ trân trọng nhất.

Trong khi đó, nam giới có xu hướng đề cao các hành động cụ thể và yếu tố tưởng tượng nhiều hơn.

Nhìn chung, nghiên cứu cho thấy điều khiến con người yêu thích nhất khi ân ái không đơn thuần là cảm giác thể chất. Đó là sự kết nối, tin cậy và cảm giác được thuộc về nhau.

Kết quả này cũng góp phần mở rộng cách nhìn về đời sống phòng the: thay vì chỉ tập trung vào cao trào, nhiều người tìm kiếm sự đồng điệu và cảm xúc chân thành. Và có lẽ, chính sự gần gũi ấy mới là điều khiến những phút giây riêng tư trở nên đáng nhớ nhất.

Nguồn: Dailymail