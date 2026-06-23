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Tai nạn giao thông nghiêm trọng, 3 người tử vong tại chỗ

Nguyễn Tiến
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Rạng sáng 23-6, vụ va chạm giữa xe tải và xe máy trên tuyến ĐT822 qua xã Hậu Nghĩa, tỉnh Tây Ninh khiến 3 người tử vong tại chỗ.

Ngày 23-6, cơ quan chức năng tỉnh Tây Ninh đang điều tra nguyên nhân vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng xảy ra trên tuyến ĐT822, đoạn qua ấp Tân Mỹ, xã Hậu Nghĩa, khiến ba người tử vong tại chỗ.

Điều tra tai nạn giao thông Tây Ninh khiến 3 người tử vong tại chỗ - Ảnh 1.

Lực lượng chức năng phong tỏa, khám nghiệm hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Công an Tây Ninh

Theo thông tin ban đầu, khoảng 4 giờ 30 phút cùng ngày, Công an xã Hậu Nghĩa nhận được tin báo của người dân về vụ tai nạn giao thông trên tuyến ĐT822.

Qua xác minh, xe tải biển số 50H-168... do ông Trần Ngọc Quyết (35 tuổi, ngụ tỉnh Quảng Ngãi) điều khiển đã xảy ra va chạm với xe máy biển số 62AA-316... chở ba người. Tại thời điểm xảy ra tai nạn, cơ quan chức năng chưa xác định được người điều khiển xe máy.

Ba nạn nhân gồm L.M.T. (26 tuổi, ngụ xã Hậu Nghĩa), N.T.P. (14 tuổi, ngụ xã Hiệp Hòa) và L.T.N. (17 tuổi, ngụ xã An Ninh), đều thuộc tỉnh Tây Ninh.

Cú va chạm mạnh khiến cả ba người đi trên xe máy tử vong tại chỗ. Phương tiện hai bên đều bị hư hỏng, trong đó chiếc xe máy biến dạng nghiêm trọng, phần đầu xe tải cũng bị hư hỏng.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, lực lượng dân quân thường trực phối hợp Công an xã Hậu Nghĩa nhanh chóng có mặt bảo vệ hiện trường, điều tiết giao thông và phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ tiến hành khám nghiệm.

Cơ quan chức năng đã lấy lời khai tài xế xe tải cùng các nhân chứng để phục vụ công tác điều tra. Hiện nguyên nhân vụ tai nạn đang được tiếp tục làm rõ.

Tài xế dùng băng keo che biển số xe để né phạt nguội
Tai nạn giao thông nghiêm trọng, 3 người tử vong tại chỗ - Ảnh 2.Tin đặc biệt vui cho toàn bộ công chức, viên chức công tác tại Hà Nội

Nghị quyết này vừa được HĐND Thành phố Hà Nội thông qua.

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3 người tử vong

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