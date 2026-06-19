Tin đặc biệt vui cho toàn bộ công chức, viên chức công tác tại Hà Nội

Nghị quyết này vừa được HĐND Thành phố Hà Nội thông qua.

HĐND thành phố Hà Nội khóa XVII vừa thông qua Nghị quyết quy định cơ chế, chính sách về đầu tư, phát triển và hỗ trợ nhà ở trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Theo nghị quyết, Hà Nội sẽ triển khai nhiều cơ chế mới về đầu tư, phát triển nhà ở cho thuê, đồng thời mở rộng chính sách hỗ trợ nhà ở đối với người có khó khăn về nhà ở, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, nhân lực chất lượng cao và các đối tượng chính sách khác.

Một trong những nội dung đáng chú ý là việc hình thành cơ chế riêng để phát triển nhà ở cho thuê. Theo đó, UBND Thành phố được quyết định vị trí quy hoạch phát triển nhà ở cho thuê tại các khu vực đô thị, nông thôn, khu vực phát triển theo mô hình TOD, khu công nghiệp, khu công nghệ cao, khu chế xuất và các khu vực tập trung đông dân cư; đồng thời quyết định việc đầu tư, tạo lập quỹ nhà ở cho thuê trên địa bàn Thành phố.

Nghị quyết quy định các dự án nhà ở cho thuê phải dành tối thiểu 50% tổng số căn hộ để cho thuê và ít nhất 70% số căn hộ cho thuê dành cho các đối tượng chính sách. Diện tích căn hộ cho thuê được áp dụng theo tiêu chuẩn nhà ở xã hội.

20% số lượng căn hộ dành để bán cho cán bộ, công chức, viên chức

Một điểm mới đáng chú ý nữa là chính sách xã hội về nhà ở dành riêng cho cán bộ, công chức, viên chức đang công tác tại các cơ quan của thành phố Hà Nội hoặc cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn Thủ đô. Theo nghị quyết, nhóm đối tượng này được hưởng các chính sách hỗ trợ về nhà ở công vụ, nhà ở xã hội và nhà ở cho thuê.

Đặc biệt, tối đa 20% số lượng căn hộ tại mỗi dự án nhà ở xã hội sẽ được dành để bán hoặc cho thuê mua đối với cán bộ, công chức, viên chức đủ điều kiện mà không phải thực hiện bốc thăm. Trong trường hợp nhu cầu thực tế tăng cao, UBND Thành phố có thể xem xét điều chỉnh tỷ lệ này đối với từng dự án cụ thể.

Về cơ sở xác định tỷ lệ căn hộ không phải bốc thăm dành cho cán bộ, công chức, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Dương Đức Tuấn cho biết, theo Luật Nhà ở năm 2023, đối tượng cán bộ, công chức, viên chức và đối tượng đã trả nhà ở công vụ là 2 trong 10 đối tượng, chiếm khoảng 20% được thụ hưởng trực tiếp chính sách hỗ trợ về nhà ở xã hội. Do đó, quy định tối đa 20% căn hộ nhà ở xã hội không phải bốc thăm là phù hợp, bảo đảm quyền định công bằng đối với các đối tượng khác.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Dương Đức Tuấn - Ảnh: Hà Nội mới

Nghị quyết cũng quy định những trường hợp cán bộ thuộc diện nghỉ hưu trước tuổi do không đủ điều kiện tái cử, tái bổ nhiệm vẫn được tiếp tục thuê nhà ở công vụ cho đến thời điểm đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định của pháp luật.

Đối tượng được thuê nhà ở trong các dự án nhà ở cho thuê khá rộng, bao gồm người thuộc diện được hưởng chính sách nhà ở xã hội; cán bộ, công chức, viên chức, người lao động hưởng lương từ ngân sách nhà nước đang công tác tại các cơ quan của thành phố Hà Nội hoặc cơ quan Trung ương trên địa bàn Thành phố; người bị thu hồi đất để thực hiện các dự án; nhân lực chất lượng cao; người thờ cúng liệt sĩ có khó khăn về nhà ở và một số đối tượng chính sách khác.

Trong đó, cán bộ, công chức, viên chức có thứ tự ưu tiên chỉ sau nhóm đối tượng người bị thu hồi đất để thực hiện các dự án.

Việc ban hành nghị quyết sẽ góp phần tháo gỡ khó khăn về nhà ở cho nhiều nhóm đối tượng, thúc đẩy phát triển thị trường nhà ở cho thuê, tăng nguồn cung nhà ở xã hội, đồng thời tạo điều kiện để thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao, ổn định đời sống cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trên địa bàn Thủ đô.