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Tài khoản ngân hàng phát sinh giao dịch 19,5 triệu đồng, Công an mời người đàn ông SN 1998 lên làm việc

Nhật Hạ
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Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Vũ Quý, tỉnh Hưng Yên đã khẩn trương tiến hành xác minh, làm rõ người nhận số tiền chuyển nhầm.

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Theo thông tin từ Công an tỉnh Hưng Yên, ngày 6/7, Công an xã Vũ Quý tiếp nhận trình báo của anh Hoàng Trọng Quảng (sinh năm 1991, trú tại xã Như Quỳnh, tỉnh Hưng Yên) về việc trong quá trình thực hiện giao dịch ngân hàng, anh đã sơ suất chuyển nhầm số tiền 19,5 triệu đồng.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Vũ Quý đã khẩn trương tiến hành xác minh, làm rõ người nhận số tiền chuyển nhầm là anh Phạm Bảo Tùng (sinh năm 1998, trú tại thôn 8, xã Vũ Quý).

Cơ quan Công an đã mời anh Tùng đến làm việc, tuyên truyền, giải thích các quy định của pháp luật liên quan đến việc chiếm giữ, sử dụng tài sản do người khác chuyển nhầm, đồng thời vận động tự nguyện hoàn trả số tiền cho người chuyển.

Sau khi được giải thích, anh Phạm Bảo Tùng đã nhận thức rõ trách nhiệm của mình và tự nguyện hoàn trả toàn bộ số tiền 19,5 triệu đồng cho anh Hoàng Trọng Quảng.

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Ngày 7/7, tại trụ sở Công an xã Vũ Quý, dưới sự chứng kiến của cán bộ Công an xã, anh Phạm Bảo Tùng đã trao trả đầy đủ số tiền cho anh Hoàng Trọng Quảng. Nhận lại tài sản, anh Quảng bày tỏ sự xúc động và gửi lời cảm ơn đến cán bộ Công an xã Vũ Quý đã nhanh chóng xác minh, hỗ trợ giải quyết vụ việc.

Thông qua vụ việc, Công an xã Vũ Quý (tỉnh Hưng Yên) khuyến cáo người dân khi thực hiện các giao dịch chuyển khoản cần kiểm tra kỹ số tài khoản, tên người nhận và số tiền trước khi xác nhận giao dịch để tránh những sai sót đáng tiếc.

Đối với trường hợp nhận được tiền do người khác chuyển nhầm, người nhận không nên tự ý sử dụng mà cần chủ động liên hệ với ngân hàng hoặc thông báo cho cơ quan Công an nơi gần nhất để được hướng dẫn xử lý theo đúng quy định của pháp luật. Việc cố tình chiếm giữ hoặc sử dụng số tiền do người khác chuyển nhầm có thể bị xử lý theo quy định của pháp luật.

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Công an tỉnh Hưng Yên

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