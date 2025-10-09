Tác động bất ngờ của chuyện "yêu" với sức khỏe thận

"Yêu" là một trải nghiệm thú vị. Khi "yêu" lành mạnh, tình dục có thể mang lại niềm vui, sự gắn kết cho các cặp đôi.



Tuy nhiên, tình dục còn mang lại nhiều lợi ích bất ngờ khác – và những lợi ích này không phải lúc nào cũng dễ nhận ra như bạn tưởng.

Một trong những lợi ích thú vị ít ai ngờ tới là: quan hệ tình dục thường xuyên có thể giúp bạn đào thải sỏi thận, theo trung tâm y tế Mỹ Premier Men's Medical Center.

Nghe thì có vẻ kỳ lạ, nhưng thực tế là có mối liên hệ giữa việc quan hệ tình dục thường xuyên và quá trình tống sỏi ra khỏi thận. Hãy cùng tìm hiểu trong bài viết dưới đây.

Sỏi thận là gì?

Sỏi thận là các chất thải kết tinh hình thành trong thận khi cơ thể có quá nhiều chất thải trong máu và không đủ nước tiểu. Những viên sỏi này có thể có nhiều hình dạng và kích thước khác nhau, và đôi khi nhiều viên sỏi nhỏ có thể kết dính lại thành một viên lớn hơn.

Thành phần chính của sỏi thận bao gồm các chất thải trong nước tiểu như canxi, oxalat và phốt pho. Khi sỏi quá lớn, chúng có thể làm tắc nghẽn đường tiết niệu và gây ra cơn đau dữ dội khi đi tiểu.

Một số viên sỏi có kích thước nhỏ có thể tự đào thải ra ngoài. Tuy nhiên, nhiều viên sỏi lại mắc kẹt trong đường tiết niệu và thường cần can thiệp y tế khẩn cấp.

Bằng chứng về việc quan hệ tình dục đều đặn giúp đào thải sỏi thận

Một nghiên cứu được thực hiện bởi các nhà nghiên cứu Thổ Nhĩ Kỳ tại một bệnh viện đã chia ngẫu nhiên bệnh nhân thành ba nhóm:

- Nhóm 1: Quan hệ tình dục 3–4 lần mỗi tuần

- Nhóm 2: Dùng một liều thuốc tamsulosin



- Nhóm 3: Chỉ dùng các biện pháp điều trị y tế thông thường



Kích thước trung bình của sỏi ở ba nhóm lần lượt là:



- Nhóm 1: 4,7 ± 0,8 mm



- Nhóm 2: 5 ± 1 mm



- Nhóm 3: 4,9 ± 0,8 mm



Sau 2 và 4 tuần, các nhà nghiên cứu ghi nhận tỷ lệ đào thải sỏi ở từng nhóm:



- Nhóm quan hệ tình dục: 83,9%



- Nhóm dùng tamsulosin: 47,6%



- Nhóm điều trị thông thường: 34,8%



Từ nghiên cứu này, có thể thấy rằng nam giới có sỏi thận nhỏ nếu quan hệ tình dục ít nhất 3 lần mỗi tuần với bạn tình sẽ có tỷ lệ đào thải sỏi tự nhiên cao hơn.



Tại sao tình dục có thể giúp đào thải sỏi thận?

Có hai yếu tố chính góp phần giúp loại bỏ sỏi thận trong quá trình quan hệ tình dục:

1. Kích thích nhu động niệu quản

Khi đạt cực khoái, cơ thể sẽ trải qua một loạt các cơn co thắt mạnh. Những cơn co này tạo áp lực lên thành niệu quản và bàng quang.

Áp lực này có thể "hất văng" những viên sỏi nhỏ đang nằm chờ trong thận hoặc đường tiết niệu, giúp chúng di chuyển ra ngoài qua niệu đạo.

Dĩ nhiên, với những viên sỏi lớn thì điều này khó xảy ra, nhưng chuyển động khi đạt cực khoái có thể hỗ trợ đẩy sỏi nhỏ ra ngoài và kìm hãm sự phát triển của sỏi lớn.

2. Tăng lượng nước tiểu sau quan hệ

Một tác dụng phụ phổ biến (và có lợi) sau khi quan hệ tình dục là muốn đi tiểu. Đây là thói quen tốt vì nó không chỉ giúp giảm nguy cơ nhiễm trùng đường tiết niệu (UTI) mà còn giúp đào thải sỏi đang nằm ở phần dưới niệu đạo hoặc bàng quang.

Việc quan hệ tình dục thường xuyên cũng giúp tăng cường chuyển động tự nhiên trong bàng quang và niệu đạo, từ đó giúp đẩy sỏi ra ngoài dễ dàng hơn bình thường.

Tóm lại, quan hệ tình dục đều đặn không chỉ tốt cho tinh thần và đời sống tình cảm mà còn có thể mang lại lợi ích cho sức khỏe thận. Đối với những người bị sỏi thận nhỏ, đặc biệt là nam giới, đây có thể là một biện pháp hỗ trợ tự nhiên, hiệu quả và ít tốn kém để đào thải sỏi thận mà không cần phẫu thuật.