"Yêu" kiểu này, gan suy hỏng, xơ xác lúc nào không hay

Gan đóng vai trò quan trọng trong nhiều quá trình sinh lý gồm tiêu hóa, trao đổi chất và lọc máu. Có những thói quen tưởng như vô hại lại có thể ảnh hưởng đến gan, một trong những thói quen đó là quan hệ tình dục không an toàn.

Quan hệ tình dục không an toàn, đặc biệt là với nhiều bạn tình, có thể sẽ gây ảnh hưởng đến gan nhiều hơn bạn nghĩ. Yếu tố nguy cơ lớn nhất và nghiêm trọng nhất đó là bị nhiễm viêm gan, một bệnh gan có thể gây chết người và có thể lây truyền qua đường tình dục.

Theo đó, quan hệ tình dục không an toàn không trực tiếp làm hại gan, nhưng có thể lây truyền virus viêm gan B (HBV) và virus viêm gan C (HCV), mà hai virus này có khả năng gây bệnh gan mạn tính, xơ gan, suy gan và ung thư gan nếu không được điều trị kịp thời. Do đó, hành vi tình dục không an toàn có thể gián tiếp dẫn đến tổn thương gan nghiêm trọng thông qua việc nhiễm virus.

(Ảnh minh họa)

Cụ thể, theo website của Bệnh viện Đa khoa Medlatec , virus viêm gan B có thể lây truyền qua đường tình dục thông qua tiếp xúc với dịch âm đạo, tinh dịch hoặc máu của người bệnh. Khả năng lây nhiễm của virus viêm gan B qua đường tình dục cao gấp nhiều lần so với virus HIV.

Còn với viêm gan C, nghiên cứu cho thấy trong 190.000 trường hợp quan hệ tình dục không an toàn sẽ có 1 trường hợp bị truyền nhiễm virus viêm gan C, theo website của Hệ thống Y tế Vinmec . Virus viêm gan C được phát hiện trong tinh dịch nhưng lây truyền qua đường máu thường có nguy cơ cao hơn, điều này có thể xảy ra từ vết thương hở, vết cắt hoặc tổn thương khác ở da. Sự tiếp xúc bề mặt da trong quá trình quan hệ tình dục cũng có thể truyền máu qua vết trầy xước từ người này sang người khác, do đó virus vẫn có thể lây sang.

Hậu quả của việc nhiễm virus viêm gan B và C:

- Viêm gan B và C có thể dẫn đến bệnh nhiễm trùng mạn tính, gây tổn thương gan lâu dài.

- Biến chứng nghiêm trọng có thể xảy ra nếu không được điều trị kịp thời, bao gồm xơ gan và ung thư gan.

Các biện pháp phòng ngừa:

- Sử dụng bao cao su đúng cách là cách hiệu quả nhất để phòng tránh bệnh lây nhiễm qua đường tình dục.

- Không quan hệ tình dục khi một trong hai bên có một tổn thương da hở ở bộ phận sinh dục.

- Tiêm vắc-xin viêm gan B để bảo vệ bản thân khỏi sự lây nhiễm của virus.

- Thực hiện xét nghiệm định kỳ để kiểm tra tình trạng nhiễm bệnh, theo dõi sức khỏe gan và phát hiện sớm các dấu hiệu bệnh.

- Hạn chế quan hệ tình dục với nhiều bạn tình và người có tiền sử bệnh tật không rõ ràng.