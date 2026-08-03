T-80 tiến hóa từ ‘xe tăng Eo biển Anh’ đến pháo đài bất khả xâm phạm chống UAV

Trong quá trình sản xuất hàng loạt, xe tăng chiến đấu chủ lực T-80 từ thời Liên Xô liên tục được Quân đội Nga cải tiến.

Lực lượng mặt đất Nga thời gian gần đây thường xuyên nhận được các phiên bản nâng cấp mới của chiếc xe tăng chiến đấu chủ lực (MBT) với động cơ turbine khí. Nhà sản xuất đã nhanh chóng đáp ứng sự xuất hiện của các loại vũ khí mạnh hơn từ phía đối thủ tiềm năng.

Tập đoàn Công nghệ Nhà nước Rostec không chỉ nhắc lại những phiên bản chính của dòng xe tăng T-80 được sản xuất trong những năm 1980 và 1990, mà còn đề cập đến biến thể hiện đại và sự tham gia của chúng trong Chiến dịch quân sự đặc biệt nhân kỷ niệm 50 năm dòng MBT này chính thức vào biên chế.

Một ví dụ tiêu biểu là phiên bản T-80B được trang bị tên lửa dẫn đường bắn từ nòng pháo 9K-112-1 Kobra, đi kèm hệ thống điều khiển hỏa lực hiện đại với kính ngắm/máy đo khoảng cách laser và máy tính đạn đạo.

Đến năm 1980, xe tăng T-80 bắt đầu được trang bị động cơ GTD-1000TF công suất 1.100 mã lực, pháo 125mm tiêu chuẩn cũng được cải tiến. Ngoài ra, phiên bản chỉ huy T-80K cũng được đưa vào phục vụ.

Phiên bản T-80BV xuất hiện vào năm 1985, được trang bị thêm giáp phản ứng nổ. Chính từ thời điểm này, chiếc xe tăng T-80 có được hình dáng quen thuộc như ngày nay.

T-80B và T-80BV, được đưa vào biên chế của Nhóm Lực lượng Liên Xô tại Đức và Nhóm Lực lượng phía Bắc, được coi là "xe tăng của Eo biển Anh" một cách không chính thức.

Nguyên nhân là trong trường hợp xảy ra chiến tranh toàn diện ở châu Âu, các đơn vị sử dụng chúng dự kiến sẽ đến được bờ biển Đại Tây Dương vào sáng ngày thứ 5 của cuộc xung đột.

Tiếp theo, xe tăng T-80U cải tiến có nhiều bộ phận và khí tài được nâng cấp. Tên lửa phóng từ pháo chính 125mm giờ đây được trang bị hệ thống dẫn đường bằng laser; công suất động cơ tăng lên 1.250 mã lực, nâng cao đáng kể khả năng cơ động, phiên bản này đã mang lại cho T-80 biệt danh "xe tăng bay".

Ngoài ra, một "áo choàng" hấp thụ sóng radar và che giấu tín hiệu hồng ngoại đặc biệt đã được phát triển và áp dụng. Bên cạnh đó là phiên bản xe tăng T-80UM-1 "Bars", khả năng sống sót được tăng cường bằng cách lắp hệ thống phòng vệ chủ động Arena.

Một kíp lái xe tăng T-80U đang thực hành kỹ năng cơ động.

Xe tăng với động cơ turbine khí này lần đầu tiên tham chiến trong hoạt động chống khủng bố tại Cộng hòa Chechnya năm 1995 - 1996. Tiềm năng thực sự của phương tiện trên được phát huy tối đa trong chiến dịch quân sự đặc biệt.

Mùa Hè năm 2023, kíp lái một chiếc T-80 mang mật danh Alyosha đã lập nên chiến công khi tham gia vào một trận chiến không cân sức: Họ phải đối mặt với một nhóm thiết giáp gồm 2 xe tăng, 1 xe bọc thép chở quân và 6 xe chiến đấu bộ binh của Ukraine.

Trong 2 phút đầu tiên của trận chiến, pháo thủ Alexey Neustroyev đã phá hủy cả 2 xe tăng T-72 của Ukraine, sau đó bắn vào chiếc M113 và 5 xe bọc thép hạng nặng. Lái xe kiêm thợ máy Rasim Baksikov điều khiển chiếc T-80, trong khi Alexander Levakov chỉ huy kíp lái.

Sau đó dưới hỏa lực dữ dội, các binh sĩ đã sơ tán một xe tăng khác về phía sau, cỗ chiến xa này thay thế họ trong khi "Alyosha" rút lui để nạp đạn. Vào ngày 1/8/2023, những người lính nói trên đã được phong tặng danh hiệu Anh hùng nước Nga.

Hiện nay T-80BVM, một trong những phiên bản hiện đại nhất của T-80 đang phục vụ. Chúng sử dụng kính ngắm đa kênh Sosna-U, pháo có tuổi thọ nòng lớn hơn cho phép sử dụng nhiều loại đạn dược, cũng như động cơ mạnh mẽ và các thiết bị khác.

Dựa trên kinh nghiệm từ chiến trường, khả năng bảo vệ của xe tăng đã được nâng cao. Ví dụ, các khối giáp phản ứng nổ bổ sung được đặt trên chắn bùn phía trước và dọc theo hai bên. Vòng tháp pháo được bao phủ bằng lưới xích.

Để chống lại máy bay không người lái cảm tử, xe tăng bổ sung hệ thống tác chiến điện tử hiện đại. Kết cấu kiểu "vỉ nướng" chống máy bay không người lái cũng đã được bổ sung ngay từ nhà máy.

Nhằm đáp ứng những thách thức mới nổi và sự thay đổi bản chất của các hoạt động quân sự, Công ty Uralvagonzavod thuộc Tập đoàn nhà nước Rostec vẫn đang tiếp tục cải tiến và phát triển loại xe chiến đấu chạy bằng động cơ turbine khí huyền thoại của mình.