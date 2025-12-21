Suy thận cấp, tổn thương gan nghiêm trọng sau khi cố ăn bát canh cá có vị lạ

Một người đàn ông 48 tuổi, trú tại Thanh Hóa vừa được đưa tới cấp cứu tại Trung tâm Chống độc, Bệnh viện Bạch Mai do ăn phải canh cá trắm chứa mật cá bị vỡ, báo Vietnamnet đưa tin. Người đàn ông nhập viện trong tình trạng đau bụng dữ dội, nôn nhiều, tiêu chảy, vàng da. Các kết quả xét nghiệm cho thấy bệnh nhân bị suy thận cấp, tổn thương gan nghiêm trọng.

Được biết trước đó, gia đình bệnh nhân đã mua cá trắm ở chợ về để nấu canh. Tuy nhiên, khi nếm thử thấy canh có vị đắng do dính mật cá bị vỡ, các thành viên khác trong gia đình của bệnh nhân đã không ăn. Nhưng bệnh nhân đã ăn hết cả thịt và nước của bát canh này. Sau khi ăn, bệnh nhân xuất hiện các triệu chứng ngộ độc và được gia đình đưa tới viện để cấp cứu.

Mật cá trắm rất độc

Mật của cá trắm rất độc (Ảnh minh họa).

Trường hợp của bệnh nhân nêu trên là một trong rất nhiều ca bệnh cấp cứu tại Trung tâm Chống độc, Bệnh viện Bạch Mai do ngộ độc mật cá. Theo Trung tâm, mật của các loại cá thuộc họ cá chép như cá trắm, cá mè trắng,.. có chứa độc tố 5α-cyprinol. Đây là một chất độc có thể gây ngộ độc nghiêm trọng, gây tổn thương gan thận, dẫn đến suy thận cấp, thậm chí tử vong nếu không được cấp cứu kịp thời. Điều đáng lưu ý là độc tố 5α-cyprinol rất ổn định khi gặp nhiệt độ cao. Chính vì thế, dù đã nấu chín, mật cá vẫn có thể gây ngộ độc nghiêm trọng cho người ăn.

Theo thống kê từ Trung tâm Chống độc, mỗi năm có hàng chục bệnh nhân phải cấp cứu tại Trung tâm do nhiễm độc mật cá. Không ít bệnh nhân phải lọc máu kéo dài nhiều ngày và Trung tâm đã ghi nhận các ca tử vong do nuốt mật cá.

Các bác sĩ tại Trung tâm Chống độc cảnh báo rằng mật động vật, trong đó có mật cá trắm, đều chứa độc tố nguy hiểm. Cá càng lớn, lượng độc chất trong mật càng nhiều, nguy cơ ngộ độc vì thế cũng tăng lên.

Dấu hiệu ngộ độc sau khi ăn phải mật cá

Ăn/uống phải mật cá có thể gây nguy hiểm tới tính mạng (Ảnh minh họa).

Theo thông tin từ báo Sức khỏe và Đời sống, các biểu hiện nhiễm độc mật cá thường xuất hiện khá sớm, chỉ sau khoảng 2 - 3 giờ kể từ khi uống mật cá, với mức độ từ nhẹ đến rất nặng.

Ở những trường hợp nhẹ, người bệnh thường cảm thấy đau bụng âm ỉ, kèm theo buồn nôn hoặc nôn nhẹ. Một số bệnh nhân có thể bị đi ngoài phân lỏng, trong khi việc tiểu tiện vẫn chưa bị ảnh hưởng.

Nếu ngộ độc tiến triển nặng hơn, các triệu chứng trở nên rõ rệt và dữ dội hơn như đau quặn bụng, nôn nhiều, nôn liên tục, tiêu chảy không kiểm soát. Đồng thời, lượng nước tiểu bắt đầu giảm dần, thậm chí xuất hiện tình trạng vô niệu. Người bệnh cũng có thể bị phù nề do suy thận cấp.

Trong những trường hợp đặc biệt nghiêm trọng, bệnh nhân rơi vào tình trạng vô niệu hoàn toàn, phù toàn thân, khó thở, thậm chí hôn mê, đe dọa trực tiếp tới tính mạng nếu không được cấp cứu kịp thời.

Các chuyên gia y tế khuyến cáo người dân tuyệt đối không ăn hoặc uống mật cá dưới bất kỳ hình thức nào, dù là cá nuôi hay cá tự nhiên. Ngoài ra, khi chế biến và sử dụng các món ăn từ cá như cá kho, canh cá, nếu phát hiện vị đắng lạ, cần ngừng ăn ngay lập tức, không cố ăn vì có thể liên quan đến mật cá lẫn vào món ăn, tiềm ẩn nguy cơ ngộ độc rất nguy hiểm.

Nguồn: Vietnamnet, Sức khỏe và Đời sống