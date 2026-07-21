SUV mới của Hyundai lộ kiểu dáng đậm chất off-road: Cửa mở ngược như Rolls-Royce, lắp lốp đa địa hình, có sẵn giá nóc tiện dụng

Khách hàng cần chờ ít nhất đến năm 2030 để có thể tận mắt nhìn ngắm và sở hữu mẫu SUV này.

Nhiều thương hiệu lớn đang xem Ấn Độ là một thị trường trọng điểm cho tương lai. Các hãng liên tục đăng ký bằng sáng chế nhằm bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ. Trong số đó, Hyundai vừa đăng ký bằng sáng chế cho một mẫu xe mới dựa trên chiếc concept Boulder.

Mẫu xe này từng ra mắt vào tháng 4/2026 tại Triển lãm Ô tô New York. Mục tiêu của Hyundai là cạnh tranh trực tiếp với các dòng xe địa hình lừng danh toàn cầu.

Mẫu SUV concept Hyundai Boulder. Ảnh: Hyundai

SUV Hyundai mang đậm phong cách địa hình

Nhắm đến các đối thủ mạnh như Jeep Wrangler hay Ford Bronco, Hyundai đã phát triển Boulder. Đây sẽ là sản phẩm dùng khung gầm dạng thang đầu tiên của Hyundai tại Bắc Mỹ. Theo kế hoạch, Hyundai Boulder sẽ ra mắt bản bán tải trước, sau đó mới tới SUV.

Phiên bản SUV vừa được cấp bằng sáng chế sở hữu tại Ấn Độ có kiểu dáng hình hộp cực kỳ ấn tượng. Ngoại hình chiếc xe thể hiện rất rõ ngôn ngữ thiết kế “Art Of Steel” vô cùng độc đáo. Nhìn chung, những điểm nhấn thiết kế ngoại thất của mẫu xe Hyundai này khá hầm hố.

Bằng đăng ký sáng chế của mẫu xe Hyundai tại Ấn Độ. Ảnh: Rushlane

Điểm nhấn phía trước là lưới tản nhiệt kín kết hợp cùng dải đèn LED hiện đạl, cụm đèn pha LED được xếp dọc lạ mắt. Cản trước và sau của xe được làm góc cạnh theo đúng chuẩn xe off-road thực thụ. Hơn nữa, chiếc xe còn có nắp ca-pô phẳng và phần kính chắn gió được thiết kế thẳng đứng. Xe trang bị vòm bánh loe rộng cùng với bộ lốp M/T cỡ lớn.

Đáng chú ý, chiếc SUV này còn có cửa mở ngược tương tự như những dòng xe siêu sang Rolls Royce. Một yếu tố không thể bỏ qua chính là trang bị giá nóc cực kỳ tiện dụng. Thực tế, giá nóc này giúp tối ưu hóa không gian chở đồ cho các chuyến dã ngoại. Bên cạnh đó, trang bị này còn tôn lên vẻ ngoài vô cùng cứng cáp cho xe.

Tuy nhiên, thiết kế trong bằng sáng chế có đôi chút khác biệt so với bản concept cũ. Điều này chứng tỏ đây có thể là bản concept Hyundai Boulder thuần điện hoàn toàn mới. Trong khi đó, bản ra mắt trước đây là chiếc xe sử dụng động cơ đốt trong.

Hyundai kết hợp giữa nét cổ điển và công nghệ tương lai cho nội thất

Bên trong khoang cabin, concept Hyundai Boulder mang đến một không gian vô cùng mạnh mẽ. Song song đó, nội thất xe rất tiện dụng với một chút hơi hướng phong cách thiết kế cổ điển. Mẫu xe sở hữu 4 màn hình nhỏ được bố trí gọn gàng trên bảng điều khiển. Nhờ vậy, người dùng có thể thoải mái tùy chỉnh cho các mục đích giải trí khác nhau.

Bên cạnh đó, vô lăng kiểu tân cổ điển là một điểm nhấn đáng giá của chiếc Hyundai. Các núm xoay vật lý trên vô lăng giúp giao diện của khoang lái trở nên trực quan hơn. Thiết kế này chắc chắn sẽ làm hài lòng những người yêu thích sự hoài cổ.

Nội thất theo phong cách tân cổ giao duyên. Ảnh: Hyundai

Mẫu xe Hyundai Boulder này sẽ được thiết kế và phát triển hoàn toàn tại nước Mỹ. Mục đích chính của thương hiệu là phục vụ riêng cho thị trường Bắc Mỹ đầy tiềm năng. Theo dự kiến, mẫu xe địa hình tuyệt đẹp này sẽ chính thức được tung ra thị trường vào năm 2030. Cuối cùng, dựa vào lưới tản nhiệt kín, một phiên bản xe điện của Hyundai có thể đang hoàn thiện.