Sữa sẽ hỏng "trong chớp mắt" nếu để ở vị trí này trong tủ lạnh

Dù bạn thích thêm một chút sữa vào trà, cà phê, hay uống trực tiếp, thì sữa vẫn là một món thiết yếu trong hầu hết các tủ lạnh gia đình. Dù là sữa bò, sữa yến mạch, sữa đậu nành hay các loại sữa khác, có vô số cách để thưởng thức chúng.

Tuy nhiên, có một tin không vui cho bạn nếu bạn đang cất sữa ở cánh tủ lạnh. Dù vị trí này có thể thuận tiện nhất để lấy, nhưng lại khiến sữa bị hỏng nhanh hơn so với bình thường.

Người dùng TikTok @costoflivingcrisistips đã chia sẻ một mẹo tiết kiệm tiền liên quan đến cách bạn cất giữ sữa trong tủ lạnh.

Họ cho biết bạn không nên bảo quản sữa ở ngăn cửa, vì “mỗi khi bạn mở cửa tủ lạnh, sữa sẽ bị kéo ra khỏi luồng khí lạnh, ảnh hưởng đến độ tươi”.

Ảnh minh họa.

Thay vào đó, bạn nên đặt sữa sâu bên trong tủ lạnh để bảo quản tốt hơn.

Nguyên nhân là do nhiệt độ bên trong tủ lạnh không đồng đều, và ngăn cửa là nơi bị ảnh hưởng nhiều nhất bởi sự thay đổi này. Mỗi khi bạn mở cửa tủ lạnh, không khí nóng từ bên ngoài sẽ tràn vào, và ngăn cửa là nơi đầu tiên bị tác động. Điều này khiến nhiệt độ của sữa tăng giảm liên tục, tùy thuộc vào việc bạn mở tủ lạnh bao nhiêu lần trong ngày.

Điều đó có nghĩa là sữa sẽ bị hỏng nhanh hơn nếu được giữ ở cánh tủ lạnh, và nhiệt độ ấm hơn cũng tạo điều kiện cho vi khuẩn phát triển.

Những sản phẩm phù hợp để đặt ở cánh tủ lạnh là các loại gia vị hoặc đồ uống đóng chai như nước lọc, vì chúng không dễ hỏng khi gặp một chút hơi ấm — khác với sữa.

Sữa nên được bảo quản ở mức nhiệt từ 2 đến 4 độ C để giữ được độ tươi ngon tối ưu.

Ngoài ra, sau khi sử dụng xong, bạn cần đặt sữa trở lại tủ lạnh ngay lập tức, vì lý do tương tự như việc không nên cất ở cánh tủ lạnh.

Và cần nhấn mạnh rằng, mẹo hay nhà bếp này cũng áp dụng cho các loại sữa thực vật, nhằm tránh sự phát triển của vi khuẩn gây hại.



