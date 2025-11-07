Rau thơm tươi suốt tháng nếu được bảo quản theo cách này: Không phải cứ vứt vào tủ lạnh là xong

Rau thơm có thể giúp món ăn của chúng ta trở nên ngon hơn, nhưng khi mua chúng từ siêu thị, bạn sẽ phải mua một gói lớn hơn nhiều so với nhu cầu. Và rau thơm lại không giữ được lâu trong tủ lạnh – chúng nhanh chóng héo và phải bỏ đi.

Vì lý do đó, nhiều người chọn dùng rau thơm khô – loại không bị hỏng và có thể thêm vào món ăn bất cứ lúc nào. Tuy nhiên, trong khi rau thơm khô rất phù hợp cho các món cà ri hoặc nước sốt pasta, chúng lại không thể thay thế rau tươi trong các món cần hương vị tươi mới, ví dụ như salad.

Có một cách giúp đảm bảo rau thơm luôn tươi ít nhất một tháng, thậm chí lâu hơn. Đó là mẹo được chia sẻ bởi một phụ nữ trên mạng xã hội, người tin tưởng tuyệt đối vào phương pháp đơn giản này để bảo quản rau thơm trong tủ lạnh.

Allie Hagerty đã chia sẻ một video trên Instagram, trong đó cô khuyên mọi người nên ngừng cất giữ rau thơm tươi trong các túi nilon bao bì gốc, vì những túi này giữ ẩm và khiến rau nhanh hỏng hơn.

Thay vào đó, bạn nên lấy một hộp đựng thực phẩm kín khí và cất rau thơm vào đó. Việc chuyển rau từ túi nhựa sang hộp nhựa nghe có vẻ không có gì đặc biệt, nhưng điều đặc biệt ở chỗ Allie thêm một tờ khăn giấy vào trong hộp.

Cô nói: “Chúng ta sẽ lấy một tờ khăn giấy và lót vào hộp. Sau đó tôi cho vào đó bộ ba thần thánh: xô thơm (sage), cỏ xạ hương (thyme), và một chút hương thảo (rosemary). Chỉ cần cho vào đây và đậy nắp lại. Chúng sẽ giữ được trong tủ lạnh hàng tuần luôn. Cỏ xạ hương ở trong đó đã gần một tháng rồi mà vẫn tươi ngon.”

Mẹo bảo quản rau thơm giúp tươi lâu suốt tháng. (Nguồn: Allie Hagerty)

Trong phần chú thích của bài đăng, Allie giải thích rằng khăn giấy giúp hấp thụ độ ẩm, trong khi hộp kín giúp hạn chế không khí lọt vào, từ đó làm chậm quá trình héo.

Cô viết: “Lót một tờ khăn giấy khô vào hộp kín, cho rau thơm vào, đậy nắp và để trong tủ lạnh. Khăn giấy hấp thụ độ ẩm dư thừa, còn hộp kín hạn chế tiếp xúc với không khí! Kết quả là húng quế, rau mùi tươi lâu hơn trong nhiều ngày. Rất tiện cho việc chuẩn bị bữa ăn.”

Những người bình luận dưới bài đăng gọi mẹo hay nhà bếp này là “cuộc cách mạng nhỏ” và nói rằng từ nay họ sẽ bảo quản toàn bộ rau thơm tươi theo cách này.

Một người viết: “Phải làm thử ngay với rau thơm tôi mua cuối tuần rồi!” Và một người khác thêm: “Đúng là thay đổi cuộc chơi!”



