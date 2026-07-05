Sự thật về “mợ chảnh” Jeon Ji Hyun sau khi cưới phải đại gia rởm

Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra với “mợ chảnh” Jeon Ji Hyun thế này?

Sáng 5/7, tờ SPOTV NEWS cho hay, cộng đồng mạng xứ Hàn hiện đang xôn xao trước 1 đoạn video ghi lại khoảnh khắc “mợ chảnh” Jeon Ji Hyun tạo dáng tại sự kiện cao cấp. Trong hoạt động ngày hôm đó, Jeon Ji Hyun diện chiếc váy quây màu trắng làm nổi bật bờ vai thon và xương quai xanh quyến rũ của mình.

Nữ minh tinh sinh năm 1981 xuất hiện với diện mạo trẻ trung, khiến nhiều khán giả thoạt tiên không nghĩ cô đã bước sang tuổi 45. Thế nhưng, khoảnh khắc mỹ nhân Vì Sao Đưa Anh Tới đưa tay lên mặt để tạo dáng đã vô tình bóc trần sự thật về tuổi tác của cô. Công chúng nhanh chóng đổ dồn sự chú ý vào những nếp nhăn lộ rõ trên phần tay Jeon Ji Hyun, từ đây khán giả đã nhanh chóng nhận ra nữ diễn viên thực sự đang ở độ tuổi U50.

Đoạn video Jeon Ji Hyun tạo dáng trong 1 sự kiện đang được netizen truyền tay nhau với tốc độ chóng mặt. Nguồn: X

Khán giả không thể đoán ra tuổi thật của Jeon Ji Hyun qua gương mặt trẻ trung này. Nhưng bí mật tuổi tác của nữ minh tinh đã lộ rõ qua đôi bàn tay nhăn nheo. Ảnh: X

Trên các diễn đàn mạng xã hội, netizen thảo luận vô cùng sôi nổi, chia phe tranh cãi trái chiều xung quanh đoạn video làm bại lộ tuổi thật của Jeon Ji Hyun: “Đáng nhẽ ra họ nên chỉnh sửa phần bàn tay cho Jeon Ji Hyun”, “Gương mặt cô ấy đúng là ở đẳng cấp đỉnh cao, nhưng có lẽ nữ diễn viên vẫn cần 1 người mẫu tay giúp sức trong tình huống này”, “Câu nói ‘Thật khó để giấu tuổi tác qua đôi bàn tay’ quả thực rất đúng với trường hợp của Jeon Ji Hyun”, “Thực tế nó mang lại cảm giác trông rất tự nhiên và không qua chỉnh sửa, điều đó cũng tốt mà”, “Bạn có thể thấy rõ dấu vết thời gian trên đôi tay cô ấy, nhưng đó là chuyện bình thường mà. Nhìn chung gương mặt Jeon Ji Hyun vẫn rất trẻ trung”, “Xét tổng thể thì cô ấy vẫn chăm sóc bản thân rất tốt, nữ diễn viên trông vẫn tuyệt vời lắm luôn”,...

Jeon Ji Hyun sinh năm 1981, bắt đầu sự nghiệp với vai trò người mẫu trước khi vụt sáng thành ngôi sao châu Á nhờ Cô Nàng Ngổ Ngáo. Trong hơn 2 thập kỷ, cô liên tục ghi dấu ấn qua hàng loạt tác phẩm đình đám như The Thieves, The Berlin File, Vì Sao Đưa Anh Tới, Huyền Thoại Biển Xanh, Kingdom: Ashin of the North... Không chỉ được xem là một trong những biểu tượng nhan sắc của Hàn Quốc, Jeon Ji Hyun còn là cái tên bảo chứng cho cả sức hút phòng vé lẫn màn ảnh nhỏ. Mới đây nhất, cô đã quay trở lại với bom tấn zombie gây bão phòng vé Colony.

Nữ diễn viên trở thành 1 trong những nghệ sĩ dẫn đầu làn sóng Hallyu sau thành công của loạt phim “làm mưa làm gió” khắp châu Á. Ảnh: X

Jeon Ji Hyun kết hôn với doanh nhân Choi Joon Hyuk hồi năm 2012 trong sự ủng hộ của công chúng. Khi ấy bên cạnh ngoại hình, gia thế và độ giàu có của nam doanh nhân họ Choi cũng nhận được nhiều sự quan tâm từ khán giả châu Á. Theo nguồn tin ban đầu, riêng khối tài sản đứng tên Choi Joon Hyuk đã rơi vào khoảng 40 tỷ won (730 tỷ đồng) tại thời điểm năm 2013. Tới năm 2020, ông xã mỹ nhân Vì Sao Đưa Anh Tới được bổ nhiệm làm CEO của công ty tài chính Alpha Asset Management - 1 doanh nghiệp được định giá lên tới 350 tỷ won (hơn 6.391 tỷ đồng).

Bên cạnh đó, nguồn tin cho biết thêm bố chồng Jeon Ji Hyun - Choi Gun - cũng là đại gia nổi tiếng ở giới kinh doanh xứ kim chi. Được biết, ông là 1 trong những cổ đông lớn nhất của Alpha Asset Management.

Thế nhưng vào năm ngoái, ông xã Jeon Ji Hyun đã bị bóc là đại gia rởm, không hề hào nhoáng như vẻ bề ngoài. Theo trang QQ, chồng cô thuộc dạng có của ăn của để nhưng không phải tài phiệt, hào môn. Hơn nữa, thu nhập của người chồng mang mác đại gia này của Jeon Ji Hyun còn chẳng bằng nữ diễn viên. Jeon Ji Hyun từng bỏ ra tới 12 tỷ won (217 tỷ đồng) để thanh toán số tiền mua căn chung cư sang chảnh vào năm 2013, trong khi ông xã chỉ đóng góp có 1 tỷ won (khoảng 18,1 tỷ đồng).

Truyền thông xứ Trung còn loan tin Jeon Ji Hyun phải “gánh còng lưng” trả nợ 15 tỷ won (271 tỷ đồng) cho ông xã. Được biết, tài khoản tiền ảo mà chồng nữ diễn viên đổ tiền đầu tư đã bị hack mất. Tài sản “đội nón ra đi” chỉ trong 1 đêm khiến tình hình tài chính của gia đình Jeon Ji Hyun lao đao.

Với việc nữ minh tinh đình đám phải ngược xuôi gánh nợ và làm trụ cột kinh tế trong gia đình, người hâm mộ không khỏi thương thay cho biểu tượng nhan sắc xứ Hàn khi cô cưới phải người chồng đại gia rởm, chỉ có mã bề ngoài.

Công chúng không khỏi cảm thấy thương xót cho tình cảnh của Jeon Ji Hyun sau khi chồng cô đầu tư thua lỗ, bị bóc là đại gia rởm. Ảnh: Nate