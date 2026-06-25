Sự hết thời của ngôi sao tỷ view: Thành tích chạm đáy, album bán không nổi 2000 bản

Từng là biểu tượng pop với nhiều bản hit đình đám, nữ ca sĩ nay gây sốc khi album mới rơi xuống mức doanh số thảm hại.

Album mới của Lizzo chỉ bán được 650 bản trong một tuần

Ngày 5/6, Lizzo chính thức phát hành album phòng thu mới mang tên là BITCH . Đây là album phòng thu thứ 5 trong sự nghiệp của nữ ca sĩ, đồng thời là album đầu tiên của cô kể từ Special năm 2022. Ngay từ tên gọi, Bitch đã cho thấy Lizzo muốn tiếp tục đi theo hình ảnh quen thuộc: mạnh mẽ, trực diện và không ngại gây tranh luận.

Lizzo vừa chính thức phát hành album phòng thu mới mang tên là BITCH

Album ban đầu nằm trong kế hoạch cho album Love in Real Life, nhưng sau khi các đĩa đơn không tạo được hiệu ứng như kỳ vọng, Lizzo chuyển hướng và chọn Bitch như một tuyên ngôn mới. Nữ ca sĩ từng giải thích việc dùng từ “bitch” là cách giành lại một từ vốn bị dùng để hạ thấp phụ nữ, biến nó thành tuyên bố về sự tự tin và tình yêu bản thân.

Những ca khúc như Don’t Make Me Love U, Bitch hay Sexy Ladies tiếp tục khai thác hình ảnh người phụ nữ tự tin, vui vẻ, không xin lỗi vì sự tồn tại của mình. Nhưng vấn đề nằm ở chỗ, công chúng dường như không còn đón nhận công thức này nồng nhiệt như vài năm trước.

Bitch - Lizzo

Thành tích của album Bitch đang trở thành cú sốc lớn nhất trong sự nghiệp Lizzo. Album chỉ đạt 2.649 bản trong tuần đầu ra mắt, sau đó rơi xuống còn 650 bản ở tuần thứ 2. Đáng nói hơn, Bitch không thể lọt vào Billboard 200, chỉ xuất hiện ở vị trí #46 trên Billboard Top Album Sales. Với một nghệ sĩ từng có thời điểm được xem là gương mặt đại diện của pop đại chúng Mỹ, đây là cú rơi quá khó làm ngơ.

Con số 650 bản ở tuần 2 nhanh chóng biến Lizzo thành chủ đề bị mỉa mai trên mạng xã hội. Sự lao dốc của Lizzo không đến từ một nguyên nhân đơn lẻ, mà là tổng hợp của việc hình ảnh đại chúng bị sứt mẻ, âm nhạc mới thiếu sức bật và cách xử lý khủng hoảng chưa đủ thuyết phục.

Alum của Lizzo bị nhận xét là nhạt, lặp lại công thức cũ và thiếu một ca khúc đủ mạnh để kéo khán giả trở lại

Từng thắng lớn nhờ thông điệp tự tin, yêu bản thân và những bản hit có độ lan tỏa mạnh, Lizzo lại không tạo được cảm giác mới mẻ trong album Bitch. Dự án bị nhận xét là nhạt, lặp lại công thức cũ và thiếu một ca khúc đủ mạnh để kéo khán giả trở lại.

Đáng nói, những tranh cãi ồn ào trong vài năm qua cũng khiến hình tượng tích cực mà nữ ca sĩ dày công xây dựng bị lung lay nghiêm trọng. Khi thành tích thương mại rơi thảm, việc Lizzo lên tiếng than phiền về thuật toán, radio hay sự thay đổi của thị trường càng khiến phản ứng trái chiều tăng thêm. Thay vì tạo được màn tái xuất đúng nghĩa, Bitch trở thành dấu mốc cho thấy Lizzo đã mất đi phần lớn sức hút từng giúp cô thống trị nhạc pop vài năm trước.

Ngôi sao nhạc Pop đã hết thời ?

Nhìn lại toàn bộ sự nghiệp, cú rơi của Lizzo càng gây chú ý vì cô từng là một trong những màn bứt phá ấn tượng nhất của nhạc pop cuối thập niên 2010. Lizzo tên thật là Melissa Viviane Jefferson, sinh năm 1988 tại Detroit. Trước khi nổi tiếng toàn cầu, cô đi lên từ hip-hop indie, phát hành Lizzobangers năm 2013 và Big Grrrl Small World năm 2015. Sau đó, nữ ca sĩ dần tạo được bản sắc riêng nhờ khả năng rap, hát, biểu diễn và chơi sáo.

Lizzo từng là ngôi sao nổi tiếng với nhiều bản hit được yêu thích

Cú nổ thật sự đến vào năm 2019 với Cuz I Love You . Album này đưa Lizzo từ một cái tên được giới indie chú ý thành ngôi sao pop đại chúng. Truth Hurts, ca khúc vốn ra mắt từ năm 2017, bất ngờ hồi sinh mạnh mẽ và leo lên #1 Billboard Hot 100. Cùng thời điểm, Good As Hell cũng bùng lên, còn Juice trở thành bản hit định hình rõ màu sắc vui tươi, tự tin và rất dễ nhận diện của Lizzo.

Truth Hurts là bản hit lớn nhất sự nghiệp của Lizzo

Ở thời kỳ đỉnh cao, Lizzo không chỉ có danh tiếng truyền thông mà còn sở hữu thành tích đại chúng thật sự. Truth Hurts vẫn là bản hit lớn nhất sự nghiệp của cô, với hơn 332 triệu lượt xem trên YouTube và vượt mốc 1 tỷ lượt nghe trên Spotify. Kênh YouTube chính thức của nữ ca sĩ cũng tích lũy xấp xỉ 1,8 tỷ lượt xem, cho thấy độ phủ không hề nhỏ của Lizzo ở giai đoạn rực rỡ nhất.

Tại Grammy 2020, Lizzo nhận 8 đề cử và thắng 3 giải. Đến Grammy 2023, About Damn Time giành Record of the Year, nâng tổng số Grammy của Lizzo lên 4. Đây là những cột mốc cho thấy cô không đơn thuần là một hiện tượng mạng xã hội hay nghệ sĩ ăn may nhờ vài ca khúc bắt trend.

Lizzo từng thắng đến 3 giải Grammy cùng lúc

Điểm khiến Lizzo khác biệt còn nằm ở cách cô biến âm nhạc thành tuyên ngôn cá nhân. Màu nhạc pha pop, R&B, hip-hop, soul kết hợp năng lượng biểu diễn bùng nổ giúp nữ ca sĩ tạo ra hình ảnh rất riêng. Ngoại hình của Lizzo cũng từng là một phần trong câu chuyện âm nhạc ấy. Cô được nhắc đến như biểu tượng body positivity của nhạc pop, liên tục cổ vũ khán giả yêu cơ thể và phá vỡ những chuẩn mực khắt khe về vóc dáng trong ngành giải trí.

Hình ảnh của Lizzo trong mắt công chúng đang suy giảm, trong khi album mới phải đối mặt với thành tích thương mại chạm đáy

Nhưng chính vì thương hiệu cá nhân gắn quá chặt với thông điệp tích cực, Lizzo càng bị soi kỹ khi hình ảnh công chúng bắt đầu lung lay. Những tranh cãi vài năm qua khiến công chúng nhìn cô bằng ánh mắt khắt khe hơn, trong khi âm nhạc mới không còn tạo được sự tò mò như trước. Từ một ngôi sao có hit quốc dân, 4 Grammy và lượng người xem khổng lồ, Lizzo nay phải đối diện với thực tế phũ phàng về sự sụt giảm thành tích nghiêm trọng.

Ảnh: X