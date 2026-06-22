Theo bài viết của Tạp chí “Lợi ích Dân tộc” (National Interest), Nga có lý do chính đáng để lo sợ USV Triton của Ukraine trên Biển Đen.

Bài viết của National Interest (NI) khẳng định, Quân đội Ukraine mới đây đã tiết lộ một loại tàu mặt nước không người lái (USV - Unmanned Surface Vehicle) mang tên Triton (đặt theo tên của con trai thần biển Poseidon trong thần thoại Hy Lạp), có khả năng mang theo tên lửa hạm đối không và các máy bay không người lái cảm tử (kamikaze drones).

Như vậy, tàu mặt nước không người lái Triton vừa có thể đóng vai trò là tàu mẹ của máy bay không người lái, vừa chính là một USV cảm tử cho phép tạo ra một đòn tấn công kép đáng sợ chống lại các tàu chiến và các mục tiêu khác của Nga.

Tờ Militarnyi của Ukraine là tờ báo đầu tiên đưa tin về thông số kỹ thuật của tàu mặt nước không người lái Triton, khi nó được trưng bày tại Triển lãm Quốc phòng và An ninh quốc tế Eurosatory diễn ra từ 15 đến 19/6 ở Paris.

Triton có chiều dài 26 feet (7,9m); chiều rộng 8,3 feet (2,55m); lượng giãn nước từ 1.970kg - 4.000kg tùy thuộc vào tải trọng. Nó có thể chạy với vận tốc tối đa 40 hải lý/h (tương đương 74km/h), phạm vi hoạt động tối đa 600 hải lý (hơn 1.110km).

Chiếc USV này được trang bị vũ khí là đầu đạn nặng 7,5kg (16,5 lbs) ở cấu hình cảm tử; thiết bị đầu cuối Starlink để dẫn đường; tên lửa không đối không phiên bản phóng từ trên hạm; trạm vũ khí điều khiển từ xa với cơ số 500 viên đạn và máy bay không người lái cảm tử.

Theo giới thiệu, Triton là một tàu mặt nước không người lái đa năng có khả năng thực hiện các hoạt động tấn công, giám sát và hỗ trợ, được sản xuất bởi công ty quốc phòng Global Mark của Ukraine.

Nó có thể mang theo máy bay không người lái cảm tử, tên lửa hạm đối không (sử dụng biến thể của tên lửa không đối không tầm ngắn) và thậm chí cả súng máy điều khiển từ xa.

Tàu mặt nước không người lái này sử dụng hệ thống điều khiển nhiệm vụ tự động cho phép máy bay không người lái quay trở lại căn cứ sau khi hoàn thành nhiệm vụ dựa trên các chức năng được lập trình sẵn.

Triton cũng có cấu hình tấn công một chiều, biến tàu mặt nước không người lái này thành một USV cảm tử. Ở cấu hình này, Triton mang theo đầu đạn với hệ thống kích nổ tích hợp để tự hủy nếu cần thiết.

Khả năng này làm tăng tính hữu dụng của chiếc tàu không người lái này và giá trị của nó đối với các chỉ huy Ukraine. Ví dụ sau khi Triton triển khai các hệ thống máy bay không người lái tích hợp, nó có thể tự biến mình thành một USV cảm tử và tấn công các mục tiêu có giá trị cao

Khả năng như vậy sẽ làm tăng vị thế, vai trò của Triton lên gấp bội, đặc biệt là đối với các hoạt động đặc biệt sâu trong lòng đối phương, chẳng hạn như tấn công các cảng của Nga ở Crimea hoặc miền Nam nước Nga.

Hơn nữa, tàu mặt nước không người lái này cũng có thể hoạt động như một tàu trinh sát, thực hiện các nhiệm vụ thu thập thông tin tình báo, giám sát và do thám.

Để phục vụ mục đích đó, Triton được trang bị một camera cố định hướng về phía trước và một hệ thống camera 360 độ hoạt động trong mọi điều kiện thời tiết, cả ngày lẫn đêm. Nó truyền dữ liệu về sở chỉ huy với sự hỗ trợ của một thiết bị đầu cuối Starlink và một kênh liên lạc dự phòng.

Đây không phải là tàu mặt nước không người lái đầu tiên mà Quân đội Ukraine phát triển như một bệ phóng nổi. Trước đó, Ukraine đã vận hành tàu mặt nước không người lái Barracuda, một nền tảng nổi có khả năng triển khai nhiều máy bay không người lái cảm tử.

Lữ đoàn Thủy quân Lục chiến Độc lập số 40 của Ukraine đã sử dụng USV Barracuda ở vùng nước đục của đồng bằng sông Dnipro, tiêu diệt một số sở chỉ huy và kiểm soát; cùng với các kho đạn dược, vị trí quan sát và các cơ sở hậu cần của quân Nga ở bờ Nam sông Dnipro.

Việc Ukraine tiết lộ thông tin về tàu mặt nước không người lái Triton cho thấy Ukraine có khả năng trở thành một cường quốc về công nghệ USV và UAV.

Trong 4 năm kể từ khi cuộc xung đột với Nga bắt đầu vào ngày 24/2/2022, Quân đội Ukraine đã liên tục đưa vào sử dụng hàng loạt hệ thống không người lái trên không, trên mặt đất, trên biển và dưới nước.

Trọng tâm lớn nhất là các máy bay không người lái trên không, vốn đã thể hiện xuất sắc trong các chiến dịch táo bạo như "Chiến dịch Mạng nhện" tấn công sâu vào lãnh thổ Nga vào tháng 6/2025.