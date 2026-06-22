Từ giờ trở đi, tôi sẽ không còn "dại khờ" mua điện thoại Android chỉ có 8GB RAM nữa

Thậm chí, với tốc độ thay đổi chóng mặt như hiện tại, ngay cả mức 12GB RAM cũng có nguy cơ sớm trở nên lạc hậu.

Cây bút Robert Triggs từ Android Authority đưa ra lý do vì sao anh sẽ không mua điện thoại có RAM 8GB vào năm 2026. Dưới đây là chia sẻ của anh.

8GB giờ không còn đủ

Dù bạn đang cân nhắc mua một dàn PC cấu hình khủng hay một chiếc điện thoại flagship mới nhất, RAM vẫn luôn là một thứ tài nguyên vô cùng quý giá ở thời điểm hiện tại.

Cuộc khủng hoảng nguồn cung toàn cầu đã đẩy giá bộ nhớ lên mức cao kỷ lục, khiến việc tiếp cận các công nghệ RAM tiên tiến với mức giá hợp lý trở nên khó khăn và đắt đỏ hơn bao giờ hết.

Cùng lúc đó, thị trường đang không ngừng ép người dùng phải chạy theo các tính năng AI với tốc độ chóng mặt. Và như bạn đã biết, các công cụ AI chạy trực tiếp trên thiết bị đòi hỏi một dung lượng RAM khổng lồ.

Dù muốn hay không, AI chính là tương lai của di động.

Đặt trong bối cảnh đó, người dùng chúng ta đang bị kẹt giữa một bên là chi phí phần cứng leo thang, một bên là yêu cầu hệ thống ngày càng ngặt nghèo.

Việc chọn mua một chiếc điện thoại có RAM 8GB — mức dung lượng vốn từng được coi là cực kỳ an toàn trước đây — giờ đây đã không còn đủ để gánh vác những tính năng mới và tối tân nhất mà các dòng smartphone thế hệ mới mang lại.

Bạn chỉ cần nhìn vào dòng sản phẩm Pixel gần đây của Google là đủ thấy việc sàng lọc xem mẫu máy nào hỗ trợ hoặc không hỗ trợ các công cụ AI mới nhất — đơn cử như Gemini Nano 4 — đau đầu đến mức nào.

Các biến thể như Gemma 4 E2B và E4B của mô hình này lần lượt có dung lượng lên tới 4,2GB và 5,9GB. Điều này đồng nghĩa với việc bạn sẽ phải cần một chiếc điện thoại có RAM từ 12GB trở lên thì mới còn đủ không gian cho các ứng dụng khác vận hành.

Đáng chú ý là những con số này đã tăng mạnh so với mức yêu cầu dưới 4GB của thế hệ Nano 3 trước đó; rõ ràng các mô hình AI chạy trực tiếp trên thiết bị càng mạnh thì kích thước của chúng càng phình to.

Trên thực tế, nền tảng Gemini Intelligence đã quy định mức RAM tối thiểu phải là 12GB, đi kèm với yêu cầu về tính năng AI Core và phiên bản Gemini Nano v3 trở lên. Hệ quả là những chiếc điện thoại phân khúc tầm trung, thậm chí là một vài mẫu cận cao cấp của năm ngoái sở hữu RAM từ 8GB trở xuống, giờ đây đã chính thức bị "bỏ rơi", không thể tiếp cận được các công cụ AI mới nhất đang đổ bộ lên các dòng Android flagship.

Google tất nhiên không bỏ rơi nhóm khách hàng phổ thông. Hãng đã hứa hẹn tung ra phiên bản Gemini Go lên các thiết bị Android Go cấu hình thấp. Thế nhưng, ngay cả phiên bản rút gọn này cũng đòi hỏi ít nhất 2GB RAM trống, trong khi bản thân các dòng máy giá rẻ này thường chỉ được trang bị tổng cộng vỏn vẹn 4GB RAM. AI thực sự là một bài toán ngốn phần cứng ở nấc thang hoàn toàn khác.

Và Google không phải là cái tên duy nhất đặt ra rào cản kỹ thuật cao chót vót cho các tính năng AI mới nhất của mình. Apple Intelligence ban đầu từng yêu cầu mức RAM 8GB, khiến những chiếc iPhone 15 tiêu chuẩn và các dòng máy đời cũ hơn với RAM 6GB bị tụt hậu lại phía sau từ cách đây vài năm.

Bước sang hệ điều hành iOS 27, Apple đã nâng mức yêu cầu lên thẳng 12GB RAM đối với các công cụ AI chạy trên thiết bị.

Điều này đồng nghĩa với việc ở thời điểm hiện tại, chỉ có iPhone 17 Pro, iPhone 17 Pro Max và iPhone Air là có thể hỗ trợ các tính năng AI mới nhất của nhà Táo. Động thái này đã chính thức chấm dứt truyền thống hỗ trợ khả năng tương thích ngược lâu đời vốn là niềm tự hào trong hệ sinh thái iPhone.

12GB RAM: Tiêu chuẩn tối thiểu mới

Cách đây không lâu, con số 12GB RAM vẫn bị coi là quá thừa thãi đối với một chiếc điện thoại cao cấp, và nhận định này vẫn đúng nếu chúng ta bóc tách hoàn toàn các tính năng AI ra khỏi thiết bị.

Ngay cả mức RAM 8GB về mặt kỹ thuật vẫn là quá đủ để bạn duy trì cùng lúc hai đến ba tựa game Android chạy ngầm trong bộ nhớ mà không sợ bị tràn hay phải load lại ứng dụng. Nhưng chúng ta không còn sống trong thế giới đó nữa.

Vấn đề cốt lõi nằm ở chỗ: các tính năng AI như Gemini Intelligence bắt buộc phải luôn lưu trú trên RAM để đảm bảo tốc độ phản hồi tức thì. Bạn không thể nào đợi đến lúc cần dùng mới kích hoạt và bắt hệ thống tải một mô hình nặng tới 4-5GB chỉ trong vòng vài giây ngắn ngủi.

Do đó, những chiếc điện thoại AI sở hữu 12GB RAM thực chất chỉ mang lại không gian sử dụng thực tế tương đương khoảng 7GB RAM dành cho các ứng dụng và game thông thường. Đối với những ai hoàn toàn không có ý định đụng tới các tính năng AI, đây rõ ràng là một sự hao tổn dung lượng bộ nhớ đầy khó chịu.

Thật không may, việc xuống tiền mua một chiếc điện thoại RAM 8GB vào năm 2026 đồng nghĩa với việc thiết bị của bạn đã lỗi thời ngay từ khi bóc hộp, nếu xét trên khía cạnh muốn khai thác các tính năng AI mới nhất và tương lai của cả Android lẫn iOS.

Thậm chí, với tốc độ thay đổi chóng mặt như hiện tại, ngay cả mức 12GB RAM cũng có nguy cơ sớm trở nên lạc hậu. Mức dung lượng vốn từng thừa thãi để chạy tất cả các ứng dụng hàng ngày và gánh thêm vài ba tựa game nặng cùng lúc, giờ đây đang đứng trước nguy cơ tụt xuống dưới mức cấu hình tối thiểu chỉ sau hai đến ba năm nữa.

Chính vì vậy, dù bạn đang dự định mua máy tầm trung hay chi tiền cho một siêu phẩm flagship hàng đầu với kỳ vọng sử dụng ổn định trong 5 năm tới (hoặc hy vọng là lâu hơn), lời khuyên là hãy hướng tới mức RAM lớn nhất có thể trong tầm tài chính.

Có như vậy, bạn mới không bị gạt ra ngoài lề trong kỷ nguyên AI mới của Android và iOS. Ở phân khúc đỉnh chóp của thị trường Android hiện nay không hề thiếu các lựa chọn flagship sở hữu RAM 16GB, mặc dù đôi khi bạn sẽ phải bấm bụng trả thêm tiền để đổi lấy các tùy chọn bộ nhớ lưu trữ lớn hơn như 512GB hoặc 1TB.

Ngay cả các dòng sản phẩm phổ thông, mang tính tiếp cận số đông như Galaxy S26, S26 Plus hay Z Flip 7 giờ đây cũng đã xuất xưởng với dung lượng RAM 12GB — một con số tạm đủ dùng ở thời điểm hiện tại.

Đáng tiếc là cuộc khủng hoảng giá RAM kéo dài đồng nghĩa với việc sở hữu một mức dung lượng bộ nhớ dư dả sẽ ngốn của bạn một khoản chi phí không hề rẻ. Thế nhưng, đây chắc chắn là một khoản đầu tư xứng đáng để nâng cấp lên mức 12GB RAM hoặc cao hơn, trừ khi bạn chấp nhận nhìn mình bị bỏ lại phía sau trước những tính năng di động đột phá và đỉnh cao nhất trong nhiều năm tới.