Song Hye Kyo tiến thêm bước nữa, thông báo tin vui

Công chúng đồng loạt gửi tới Song Hye Kyo những lời chúc mừng tốt đẹp nhất.

Sáng 26/6, JTBC News đưa tin, Song Hye Kyo đã quyết định rời UAA sau 14 năm gắn bó để thành lập công ty quản lý riêng và bắt đầu hành trình mới trong sự nghiệp. Như vậy, Song Hye Kyo có tin hỷ sự, đó là trở thành nữ CEO trong công ty do chính cô sáng lập.

1 nhân vật trong ngành giải trí gần đây đã chia sẻ với JTBC: “Sau khi kết thúc hợp đồng độc quyền với công ty chủ quản UAA, Song Hye Kyo sẽ có 1 khởi đầu mới. Nữ diễn viên sẽ thành lập công ty quản lý riêng. Các nhân viên bao gồm cả stylist đã làm việc cùng cô trong thời gian dài dự kiến sẽ là những người hỗ trợ đắc lực cho bước đi đầu tiên trên con đường sắp tới của Song Hye Kyo”.

Ngay trong sáng 26/6, UAA cũng đã gửi lời động viên, chúc mừng tới Song Hye Kyo khi nữ diễn viên chuẩn bị bước sang trang mới trong hành trình sự nghiệp: “Hợp đồng độc quyền của Song Hye Kyo và công ty chúng tôi gần đây đã hết hạn. Chúng tôi quyết định kết thúc hành trình đồng hành cùng nhau và sẽ tiếp tục cổ vũ cho tương lai của đối phương. Trong thời gian gắn bó cùng UAA, Song Hye Kyo đã nhận được tình yêu thương không chỉ tại Hàn Quốc mà còn từ khán giả trên toàn thế giới. Khoảng thời gian chúng tôi bên nhau sẽ mãi là những ký ức hạnh phúc, đẹp đẽ. Xin hãy dành sự quan tâm và khích lệ cho Song Hye Kyo, người sắp có khởi đầu mới trong sự nghiệp”.

Song Hye Kyo chính thức thành lập công ty riêng, trở thành nữ CEO. Ảnh: Naver

Trên các diễn đàn trực tuyến, công chúng đồng loạt gửi tới Song Hye Kyo những lời chúc mừng tốt đẹp nhất, đồng thời hy vọng nữ diễn viên sẽ gặt hái thêm được nhiều thành công vang dội hơn nữa sau khi mở công ty riêng.

Song Hye Kyo sinh năm 1981 ở thành phố Daegu, Hàn Quốc. Cha mẹ ly hôn từ bé, nữ diễn viên đã sống với mẹ. Năm 1996, cô đạt giải ở 1 cuộc thi người mẫu, từ đó thuận lợi bước chân vào làng giải trí. Đúng 1 năm sau đó, nữ nghệ sĩ được chọn đóng vai phụ trong phim đầu tay Bệnh Viện Phụ Sản Soonpoong và từng bước thu hút sự quan tâm từ khán giả xứ Hàn.

Tới năm 2000, cô vụt sáng và trở nên nổi tiếng khắp châu Á với vai nữ chính lương thiện trong siêu phẩm truyền hình gây sốt 1 thời Trái Tim Mùa Thu. Hình ảnh dịu dàng của nữ minh tinh xuyên suốt bộ phim đã trở thành 1 phần ký ức không thể nào phai mờ trong lòng nhiều khán giả 8X, 9X.

Kể từ đó tới nay, Song Hye Kyo tiếp tục củng cố vị thế vững chắc ở showbiz qua hàng loạt vai diễn thành công, gây tiếng vang lớn trong các bộ phim đình đám như 1 Cho Tất Cả, Ngôi Nhà Hạnh Phúc, Ngọn Gió Đông Năm Ấy, Hậu Duệ Mặt Trời, The Glory,...

Dù không nổi bật về chiều cao song bù lại Song Hye Kyo lại sở hữu gương mặt đẹp tuyệt mỹ với làn môi cong gợi cảm, dáng mũi tự nhiên thanh tú. Ngay cả khi chỉ để mặt mộc, cô cũng nhận được nhiều lời khen ngợi “có cánh” từ công chúng. Suốt nhiều năm liền, nữ minh tinh họ Song đã liên tục góp mặt trong danh sách những gương mặt đẹp nhất thế giới do TC Candler (Mỹ) công bố.

Song Hye Kyo giờ đây đã trở thành 1 trong những sao nữ dẫn đầu làn sóng Hallyu sau hàng loạt tác phẩm gây sốt trên diện rộng. Ảnh: X

Về tình duyên, Song Hye Kyo đã trải qua cuộc hôn nhân ngắn ngủi kéo dài chưa tới 2 năm với nam thần hàng đầu xứ kim chi Song Joong Ki. Bên cạnh Song Joong Ki, nữ nghệ sĩ 8X còn từng xác nhận hẹn hò với 2 tài tử Hyun Bin và Lee Byung Hun. Trong cả 2 mối tình với Lee Byung Hun - Hyun Bin, Song Hye Kyo đều chỉ gắn bó với họ trong khoảng hơn 1 năm rồi chính thức “đường ai nấy đi”

Ngoài 3 mối tình công khai, Song Hye Kyo từng vướng nghi vấn hẹn hò hàng loạt nam diễn viên đình đám khác ở Kbiz bao gồm Song Seung Hun, Won Bin, Kim Min Jong, Bi Rain, Kang Dong Won,...

Song Hye Kyo - Song Joong Ki cưới nhau rồi ly hôn chóng vánh. Ảnh: Naver