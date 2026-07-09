Khi đi qua nửa đời người, nhiều người mới nhận ra rằng tuổi già không giống như những gì họ từng hình dung.

***Bài viết là lời chia sẻ của một cụ bà lớn tuổi giấu tên, được đăng tải trên Sohu (Trung Quốc)

Không ít người cao tuổi vẫn có đủ con trai, con gái, cháu chắt đông đúc nhưng cuộc sống cuối đời lại cô đơn, bất lực và phải tự xoay xở. Chỉ đến lúc ấy, họ mới hiểu rằng điều sáng suốt nhất là không đặt toàn bộ hạnh phúc tuổi già vào con cái.

Không có nền tảng tài chính, tình thân cũng khó gánh nổi tuổi già

Có một câu hỏi thường xuất hiện trên các diễn đàn: Vì sao nhiều người già có đủ con cái nhưng cuối cùng vẫn sống cô độc?

Câu trả lời khiến nhiều người chạnh lòng là sự thiếu hụt về tài chính.

Nhiều bậc cha mẹ trách con cái ít về thăm, ít quan tâm. Thế nhưng, thực tế không hẳn xuất phát từ sự bất hiếu. Người trưởng thành phải đối mặt với hàng loạt áp lực như khoản vay mua nhà, mua xe, chi phí nuôi con, học hành và sinh hoạt. Giữa những gánh nặng ấy, việc thường xuyên về thăm cha mẹ đôi khi trở thành điều họ muốn nhưng khó thực hiện.

Nếu không có khoản tích lũy đủ để tự chủ cuộc sống, tuổi già rất dễ rơi vào thế bị động. Khi đó, tình thân dù sâu đậm cũng khó có thể thay thế vai trò của một nền tảng tài chính vững chắc.

Khi con cái lập gia đình, cha mẹ không còn là ưu tiên số một

Một thực tế khác mà nhiều người cao tuổi phải chấp nhận là sau khi con cái kết hôn, vị trí của cha mẹ trong cuộc sống của họ dần thay đổi.

Trước khi lập gia đình, cha mẹ thường là chỗ dựa lớn nhất của con. Nhưng khi có mái ấm riêng, thứ tự ưu tiên cũng đổi khác. Người bạn đời, con cái và gia đình nhỏ trở thành trung tâm của cuộc sống.

Điều đó không đồng nghĩa với việc con cái không còn yêu thương cha mẹ, mà đơn giản bởi vai trò và trách nhiệm của họ đã thay đổi. Sự xa cách diễn ra một cách tự nhiên và âm thầm, là điều hầu như gia đình nào cũng phải đối diện.

"Về ở với con" đôi khi đồng nghĩa với trở thành bảo mẫu không lương

Không ít người cao tuổi từng xúc động khi nghe lời đề nghị: "Bố mẹ lên thành phố ở cùng chúng con."

Họ tin rằng mình sẽ được chăm sóc và tận hưởng tuổi già bên con cháu. Nhưng thực tế đôi khi lại khác.

Nhiều người sau khi chuyển đến sống cùng con phải bắt đầu một guồng quay mới: thức dậy từ sáng sớm chuẩn bị bữa ăn, dọn dẹp nhà cửa, đưa đón và chăm sóc cháu, làm việc nhà gần như cả ngày. Công việc kéo dài từ sáng đến tối khiến họ gần như không còn thời gian nghỉ ngơi.

Điều khiến nhiều người mệt mỏi hơn là cảm giác khó bày tỏ. Muốn nghỉ cũng ngại vì không ai chăm cháu, muốn góp ý cũng dè dặt vì đang sống trong nhà con. Bên ngoài, nhiều người vẫn nhìn thấy một gia đình đông vui, hạnh phúc, nhưng chỉ người trong cuộc mới hiểu những áp lực âm thầm ấy.

Trong mắt ông bà, con cháu luôn là điều quý giá nhất. Họ dành cả cuộc đời tằn tiện, tích cóp, mong để lại những điều tốt đẹp cho thế hệ sau. Thế nhưng, khoảng cách thế hệ đôi khi khiến họ không tránh khỏi cảm giác chạnh lòng.

Những đứa trẻ lớn lên trong thành phố, quen với cuộc sống hiện đại, có thể cảm thấy xa lạ với ngôi nhà cũ kỹ ở quê, những món đồ giản dị hay đôi bàn tay chai sần của ông bà. Dù không nói thành lời, sự xa cách hay ánh nhìn thiếu đồng cảm đôi khi cũng đủ khiến người lớn tuổi cảm thấy tổn thương.

Đó không hẳn là sự coi thường, mà là khoảng cách về môi trường sống, điều kiện và trải nghiệm giữa các thế hệ ngày càng lớn.

Đừng đặt toàn bộ hạnh phúc tuổi già vào con cái

Những điều trên không có nghĩa con cái vô tâm hay tình thân không còn ý nghĩa.

Người trưởng thành cũng đang phải đối diện với áp lực mưu sinh, công việc, gia đình và trách nhiệm của chính họ. Trong guồng quay ấy, rất khó để họ có thể dành toàn bộ thời gian cho cha mẹ như nhiều người kỳ vọng.

Bởi vậy, điều quan trọng nhất khi bước vào tuổi già là chuẩn bị cho mình một cuộc sống độc lập cả về tài chính lẫn tinh thần. Có khoản tích lũy, có sở thích riêng, có sức khỏe và các mối quan hệ xã hội sẽ giúp mỗi người chủ động hơn thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào con cái.

Con cháu có hành trình của riêng mình, còn cha mẹ cũng cần xây dựng một tuổi già của riêng mình. Yêu thương con cái là điều tự nhiên, nhưng đặt toàn bộ hạnh phúc và kỳ vọng của những năm tháng cuối đời vào họ có thể là một sự đánh cược đầy rủi ro.

Nguồn Sohu