Sốc nặng nhan sắc thật của "tiểu tam" tin đồn khiến IU - Lee Jong Suk tan vỡ

Những góc khuất trong mối quan hệ giữa IU - Lee Jong Suk đang thu hút được sự quan tâm lớn từ công chúng.

Chuyện tình đẹp của cặp đôi vàng Lee Jong Suk - IU đã chính thức khép lại, để lại nỗi tiếc nuối lớn trong lòng công chúng. Tới trưa 11/7, tờ Sina gây sốc khi đăng tải hình ảnh nghi tài tử họ Lee ngoại tình với chân dài sau lưng “em gái quốc dân” trong thời gian 2 ngôi sao còn hẹn hò. Trong ảnh, Lee Jong Suk khoác tay thân mật 1 cô gái có chiều cao khá ấn tượng vào hồi tháng 3 năm nay. Đáng nói, tài tử sinh năm 1989 dường như đã diện đồ đôi từ đầu xuống chân với người phụ nữ đi cùng anh. Thoạt nhìn, nhiều khán giả không khỏi liên tưởng tới 1 cặp đôi yêu nhau đang khoác tay đi dạo trong bầu không khí hạnh phúc. Đáng nói, khi ấy tài tử sinh năm 1989 vẫn đang hẹn hò IU. Xâu chuỗi các dữ kiện, 1 bộ phận khán giả đặt ra nghi vấn Lee Jong Suk đã ngoại tình sau lưng “em gái quốc dân”. Và đây cũng được cho là 1 trong những nguyên nhân chính khiến mối tình giữa Lee Jong Suk - IU tan vỡ, không có được cái kết đẹp.

Trong diễn biến mới nhất, hình ảnh chính diện gương mặt của tiểu tam tin đồn đã được công bố. Nhiều khán giả nhận xét, người phụ nữ này kém sắc, lại còn trông già dặn hơn hẳn so với Lee Jong Suk. Khi nam diễn viên cùng “tiểu tam” tin đồn xuất hiện trong cùng khung hình, có ý kiến còn cho rằng 2 người trông giống như dì cháu.

Người phụ nữ nghi chen chân vào cặp đôi Lee Jong Suk - IU sở hữu diện mạo kém sắc. Ảnh: Weibo

Hình ảnh tiểu tam tin đồn khoác tay Lee Jong Suk đã gây xôn xao mạng xã hội. Ảnh: Weibo

Được biết, người phụ nữ này là 1 stylist lâu năm của Lee Jong Suk. Nguồn tin khác tiết lộ, trong chuyến du lịch Ý gần đây, sau khi biết stylist nói trên rất thích 1 chiếc vòng cổ, Lee Jong Suk đã không ngần ngại chi 2,45 triệu won (khoảng 43 triệu đồng) để mua tặng cho đàng gái. Thậm chí, vì thẻ tín dụng bị từ chối khi thanh toán ở nước ngoài, anh đã cố gắng liên hệ với ngân hàng rồi quay lại cửa hàng để hoàn tất thanh toán.

Ngoài ra, có netizen còn tiết lộ từng thấy Lee Jong Suk và cô gái trên nắm tay nhau, choàng chung áo khoác. Nhưng đây mới chỉ là lời kể từ 1 phía, chưa có ảnh bằng chứng kèm theo.

Giữa tâm bão, nhiều fan đã lên tiếng bênh vực Lee Jong Suk. Theo những khán giả này, nữ stylist đã cộng tác với tài tử họ Lee suốt nhiều năm và được xem như thành viên trong gia đình. Cho nên, bức ảnh thân thiết của Lee Jong Suk và cô này không thể được xem là bằng chứng ngoại tình. Thế nhưng, cũng có ý kiến phản bác lại rằng, cho dù nam diễn viên có thân với stylist nữ đó thì cũng cần giữ khoảng cách nhất định nhằm tránh gây hiểu lầm. Chưa hết, Lee Jong Suk đã công khai diện trang phục giống như đồ đôi với stylist, điều này khiến nhiều fan của IU không khỏi xốn mắt, bất bình, đồng thời cho rằng cô chia tay nam tài tử là đúng.

Tính tới thời điểm hiện tại, Lee Jong Suk vẫn chưa có động thái phản hồi về nghi vấn lộ ảnh quan hệ ngoài luồng với chân dài sau lưng IU.

Công chúng đang nín thở chờ đợi động thái tiếp theo của Lee Jong Suk - IU. Ảnh: Nate

Trước đó trong sáng 10/7, tờ Dispatch đưa tin phía IU và Lee Jong Suk xác nhận rằng cặp sao hàng đầu xứ Hàn đã chia tay sau 4 năm hẹn hò. Dù đã không còn bên nhau, họ vẫn giữ mối quan hệ tiền bối - hậu bối thân thiết. Nguyên nhân là do lịch trình bận rộn khiến họ khó duy trì mối quan hệ.

1 nguồn tin thân cận với cặp sao cho biết: “IU và Lee Jong Suk đều quá bận rộn. Thời gian họ gặp nhau càng ngày càng ít nên cuối cùng, cả 2 quyết định đường ai nấy đi”. Hiện, 2 nghệ sĩ đều bận rộn phát triển sự nghiệp cá nhân. Lee Jong Suk đang chuẩn bị ra mắt bộ phim The Remarried Empress. Anh cũng đã xác nhận tham gia dự án chuyển thể từ tiểu thuyết mạng nổi tiếng Lee Seop’s Love. Trong khi đó, IU vừa hoàn thành quá trình ghi hình bộ phim truyền hình Perfect Crown của MBC và đang tập trung chuẩn bị cho album mới. Vào tháng 9 tới đây, cô cũng sẽ tổ chức concert tại Sân vận động Goyang.

Thông tin IU và Lee Jong Suk tan vỡ gây chấn động showbiz châu Á. Trên MXH, người hâm mộ không khỏi tiếc nuối cho chuyện tình đẹp kéo dài nhiều năm qua của cặp sao.

IU - Lee Jong Suk vừa mới công khai “đường ai nấy đi”. Ảnh: X

Còn nhớ vào ngày 31/12/2022, Dispatch bất ngờ tung loạt ảnh 2 ngôi sao hàng đầu xứ Hàn hẹn hò ở Nhật Bản. Trước khi tiến đến mối quan hệ yêu đương, “em gái quốc dân” và nam diễn viên đình đám đã duy trì tình bạn thân thiết hơn 10 năm. Tình cảm của cặp đôi nhận được sự ủng hộ của gia đình và bạn bè. IU còn từng đến hát trong đám cưới của em trai Lee Jong Suk trước cả thời điểm 2 nghệ sĩ công khai mối quan hệ hẹn hò. Ấy vậy mà giờ đây 2 ngôi sao cuối cùng lại chọn cách đặt dấu chấm hết cho chuyện tình của mình trong sự ngỡ ngàng từ công chúng.