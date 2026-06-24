Một thông báo tuyển dụng kỳ quặc tại một sở thú ở miền trung Trung Quốc đang khiến cộng đồng mạng chao đảo. Với mức lương lên 4 trăm triệu đồng mỗi năm chỉ để mặc đồ gấu đen và làm những hành động bơi lội, nhảy múa, công việc này đang đặt ra nhiều dấu hỏi lớn.

Trào lưu tuyển dụng nhân sự đóng giả động vật tại các khu vui chơi giải trí vừa ghi nhận một cột mốc mới đầy kinh ngạc tại thị trường Trung Quốc. Một thông báo tuyển dụng tìm kiếm nhân sự đóng vai gấu đen của một sở thú động vật hoang dã địa phương đã nhanh chóng lan truyền với tốc độ chóng mặt trên các nền tảng mạng xã hội, thu hút lượng tương tác khổng lồ cùng vô số phản hồi hài hước từ phía cộng đồng mạng đại lục nhờ vào những điều khoản công việc vô cùng độc lạ.

Theo các nguồn tin chính thống, vị trí này đưa ra mức thù lao rất hấp dẫn nhưng đi kèm với một điều khoản bắt buộc về sự im lặng gần như tuyệt đối đối với người trúng tuyển trong suốt ca làm việc.

Cụ thể, sở thú động vật hoang dã Tháp Hà, một cơ sở giải trí tọa lạc tại thành phố Tháp Hà thuộc tỉnh Hà Nam, Trung Quốc đã chính thức đăng tải thông tin tuyển dụng này vào ngày 13 tháng 6 vừa qua. Theo dữ liệu được trích dẫn từ cơ quan truyền thông Jiupai News, mục tiêu của đợt tuyển dụng này là tìm kiếm những cá nhân có khả năng mặc các bộ trang phục gấu đen thiết kế đặc biệt, đi lang thang trong khuôn viên sở thú để thực hiện các hoạt động tương tác trực tiếp với khách tham quan.

Thông báo của sở thú mô tả các bộ đồ hóa trang này có đặc tính mềm mại, tuy nhiên đơn vị tuyển dụng không công bố rõ ràng về việc liệu bên trong trang phục có được tích hợp hệ thống quạt làm mát hay các thiết bị thông gió hỗ trợ nào hay không.

Một sở thú tại miền trung Trung Quốc gây bão mạng xã hội khi đăng tải thông tin tuyển dụng người đóng giả gấu đen với mức lương lên tới 100.000 nhân dân tệ mỗi năm.

Về tiêu chuẩn đối với các ứng cử viên, sở thú động vật hoang dã Tháp Hà thông báo hoàn toàn không áp đặt bất kỳ sự hạn chế nào về mặt giới tính đối với người nộp đơn. Mặc dù vậy, để có thể gánh vác được khối lượng công việc này, các ứng viên bắt buộc phải đảm bảo có một nền tảng thể chất tốt, đủ sức khỏe và phải đạt độ tuổi từ 18 trở lên. Lịch trình làm việc của vai diễn đặc biệt này được chia theo các ca làm việc kéo dài liên tục trong vòng sáu giờ đồng hồ mỗi ngày, và người lao động sẽ được hưởng chính sách nghỉ ngơi với tần suất bốn ngày nghỉ cho mỗi tháng.

Điểm đặc biệt và gây ra nhiều sự chú ý nhất trong hợp đồng lao động này chính là nguyên tắc giao tiếp độc nhất vô nhị. Trong suốt quá trình tiếp cận và giải trí cho du khách, những người đảm nhận vai diễn được gọi là người chơi gấu này tuyệt đối không được phép nói chuyện hay phát ra ngôn ngữ của con người. Thay vào đó, họ chỉ được phép tương tác bằng hành thể hoặc có thể tạo ra những âm thanh gừ gừ mô phỏng loài vật.

Quy định cấm ngôn này chỉ được phép phá vỡ trong các trường hợp người biểu diễn cần sự trợ giúp khẩn cấp hoặc khi có các tình huống nguy hiểm phát sinh trong khu vực quản lý. Bên cạnh đó, các ứng viên trúng tuyển cũng cần phải có một tâm lý thoải mái và dễ tính trong vấn đề ăn uống, bởi vì họ có nhiệm vụ phải vui vẻ chấp nhận bất kỳ món đồ ăn hay thức uống giải khát nào do du khách thập phương tự nguyện cung cấp trong quá trình tương tác.

Ban quản lý sở thú cũng không ngần ngại gọi đây là vị trí công việc tự do nhất trong toàn bộ khuôn viên của họ. Bản hướng dẫn công việc nhấn mạnh rằng nếu người biểu diễn cảm thấy mệt mỏi, họ hoàn toàn có quyền nằm xuống đất để nghỉ ngơi và mơ mộng giữa ban ngày.

Ngược lại, vào những thời điểm cảm thấy cơ thể tràn đầy năng lượng, họ có thể thoải mái thực hiện các hoạt động như nhảy nhót, múa may, leo trèo lên các thân cây hoặc thậm chí là nhảy xuống nước để bắt cá. Ban tổ chức khuyến khích các diễn viên đóng vai gấu đón nhận sự kỳ quặc và thực hiện bất kỳ hành động nào khiến bản thân cảm thấy thoải mái nhất.

Sở thú khẳng định công việc này vô cùng phù hợp cho cả những người có tính cách hướng ngoại lẫn hướng nội, vì họ không cần phải chịu áp lực giao tiếp bằng lời nói với khách hàng. Người biểu diễn có thể tự do hành động theo những cách vô lý và ngớ ngẩn nhất, bởi vì theo kinh nghiệm của sở thú, các hành động kỳ lạ của diễn viên càng nhiều thì họ lại càng nhận được sự yêu mến và trở nên nổi tiếng đối với công chúng.

Nhờ vào sức hút khổng lồ của thông báo, sở thú báo cáo rằng toàn bộ các vị trí tuyển dụng đã được lấp đầy hoàn toàn chỉ trong vòng vài ngày ngắn ngủi. Mặc dù ban giám đốc cơ sở không tiết lộ tổng số lượng nhân sự cụ thể được phê duyệt ký hợp đồng trong đợt này, họ cho biết đã có hơn 100 ứng viên nộp hồ sơ phản hồi lại lời kêu gọi tuyển dụng.

Một người phát ngôn giấu tên của sở thú đã chia sẻ với tạp chí New Weekly rằng mức thu nhập thực tế của người lao động có thể vượt xa con số thù lao cơ bản 100.000 nhân dân tệ (tương đương khoảng 400 triệu đồng) mỗi năm nếu cá nhân đó tạo được sự nổi tiếng và thu hút được lượng người theo dõi lớn trên các nền tảng mạng xã hội.

Đại diện sở thú nhận định đây là một cơ hội việc làm vô cùng độc đáo dành cho thế hệ trẻ, đồng thời giúp cơ sở động vật này khám phá ra những phương thức mới để gia tăng nguồn thu tài chính. Được biết, cơ sở giải trí này vốn được xây dựng và hỗ trợ bởi nguồn vốn đầu tư từ chính quyền địa phương, và vừa mới chính thức mở cửa đón khách vào đầu tháng 5 vừa qua.

Sự kiện tuyển dụng hy hữu này đã nhanh chóng chiếm trọn sự quan tâm và tạo ra một làn sóng thảo luận sôi nổi của cư dân mạng tại Trung Quốc với nhiều luồng ý kiến trái chiều.

Một bộ phận người dùng bày tỏ sự e ngại về tính chất khắc nghiệt của công việc khi nhận xét rằng đây hoàn toàn không phải là một công việc dễ dàng, bởi vì mùa hè tại tỉnh Hà Nam thường có nền nhiệt độ rất cao và việc phải khoác lên mình bộ trang phục dày như vậy là một thử thách cực hạn.

Một số người khác lại hài hước hoài nghi về khả năng giữ im lặng khi đùa rằng quy định cấm nói chuyện trong suốt giờ làm việc là một điều khoản mà rất ít người có thể nghiêm túc tuân thủ được lâu dài.

Trong khi đó, cũng có ý kiến chuyên gia mang tính cảnh báo khi cho rằng dù đây là một khái niệm quảng bá sáng tạo, việc biến loài gấu thành một hình tượng ngộ nghĩnh có thể mang lại hệ lụy tiêu cực là làm cho trẻ em mất đi cảm giác sợ hãi tự nhiên đối với các loài động vật hoang dã nguy hiểm ngoài đời thực.

Tham khảo: SCMP