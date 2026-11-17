Cụ bà 80 tuổi tự ý ngừng thuốc điều trị tăng huyết áp, rung nhĩ vì ngại phiền con cái, đến khi nhập viện đã bị nhồi máu não, yếu nửa người trái.

Cụ bà 80 tuổi, tiền sử tăng huyết áp , rung nhĩ và nguy cơ đột quỵ cao, phải nhập viện cấp cứu sau khi tự ý ngừng các thuốc điều trị đang sử dụng ổn định. Khi được đưa đến bệnh viện, bà đã yếu nửa người trái. Kết quả chụp cộng hưởng từ (MRI) xác định tổn thương nhồi máu não ở bán cầu phải.

Đây là trường hợp được ThS.BS Đoàn Dư Mạnh, Phó Giám đốc Trung tâm Tim mạch và Đột quỵ Quốc tế, Bệnh viện Đa khoa Phương Đông tiếp nhận ngày 16/11.

Cụ bà sống cùng người giúp việc, trong khi con cái bận công việc nên không thể thường xuyên ở bên. Dù đang điều trị các bệnh lý nền và cần uống thuốc đều đặn, bà lại chủ quan, ngại đi khám, sợ làm phiền con nên tự ý cắt thuốc. Khi sức khỏe xuất hiện biến cố, gia đình mới phát hiện và đưa bà đến bệnh viện.

Câu chuyện này phản ánh một vấn đề đáng lo ngại trong chăm sóc người cao tuổi, nhất là những người mắc nhiều bệnh mạn tính cùng lúc. Không ít gia đình vẫn nghĩ rằng chỉ cần bố mẹ được ăn uống, tắm rửa, có người trò chuyện và hỗ trợ sinh hoạt là đủ. Tuy nhiên, việc theo dõi sức khỏe, nhắc uống thuốc, đưa đi tái khám và nhận biết dấu hiệu bất thường cũng quan trọng không kém.

Bác sĩ Mạnh cho biết từng gặp những trường hợp người cao tuổi tái phát bệnh mới được con cái phát hiện đã hết thuốc nhiều ngày nhưng không nói với ai. Khi được hỏi, người bệnh chỉ giải thích rằng thấy các con bận rộn nên không dám nhờ đưa đi khám.

Đây không phải tình huống hiếm gặp trong những gia đình con cái đang ở độ tuổi lao động, vừa lo công việc vừa chăm sóc con nhỏ. Không thể thường xuyên ở bên cha mẹ, nhiều người lựa chọn thuê giúp việc để hỗ trợ sinh hoạt hàng ngày. Trong khi đó, người cao tuổi thường có tâm lý tự xoay xở, cố chịu đựng hoặc giấu những bất thường về sức khỏe vì không muốn trở thành gánh nặng cho con.

Bác sĩ Mạnh thăm khám cho người bệnh. (Ảnh: BSCC)

Theo bác sĩ Mạnh, khoảng trống nằm ở chỗ người cao tuổi có thể được chăm sóc khá đầy đủ về sinh hoạt nhưng lại thiếu người theo sát quá trình điều trị. Người giúp việc có thể hỗ trợ ăn uống, vệ sinh, đi lại nhưng không phải lúc nào cũng đủ kiến thức để nhận biết việc người bệnh bỏ thuốc, quên lịch tái khám hay xuất hiện những dấu hiệu cảnh báo đột quỵ.

Với người có bệnh nền tim mạch, đặc biệt là rung nhĩ và tăng huyết áp, việc tuân thủ điều trị, tái khám đúng hẹn có ý nghĩa quan trọng trong kiểm soát nguy cơ biến chứng. Những biểu hiện như yếu tay chân, méo miệng, nói khó hoặc thay đổi ý thức cần được phát hiện và xử trí sớm, tránh bỏ lỡ thời gian cấp cứu.

Từ thực tế này, bác sĩ Mạnh cho rằng chăm sóc người cao tuổi cần được tổ chức bài bản hơn, không thể chỉ trông chờ vào người giúp việc hoặc sự quan tâm của con cái khi có thời gian. Gia đình cần có cách theo dõi cụ thể việc dùng thuốc, lịch tái khám và những thay đổi sức khỏe của cha mẹ, nhất là với người mắc bệnh mạn tính hoặc từng nguy cơ đột quỵ.

Bên cạnh hệ thống dưỡng lão, ông đề xuất phát triển các câu lạc bộ, điểm sinh hoạt dành cho người cao tuổi tại cộng đồng. Đây không chỉ là nơi các cụ giao lưu, vận động, duy trì kết nối xã hội mà còn có thể trở thành kênh giúp phát hiện sớm những thay đổi về thể chất, tinh thần, từ đó kết nối với gia đình và cơ sở y tế khi cần thiết.

Với người cao tuổi, đôi khi điều đáng lo không chỉ là bệnh tật mà còn là tâm lý ngại làm phiền con cái. Sự quan tâm của gia đình vì thế không nên dừng ở câu hỏi hôm nay bố mẹ ăn gì, ngủ có ngon không, mà cần cả việc kiểm tra thuốc còn hay hết, lịch tái khám đã đến chưa và sức khỏe có gì khác thường.