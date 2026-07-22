SJC thu lại kim cương giá bao nhiêu, trường hợp nào từ chối mua?

Chính sách thu mua lại kim cương của SJC đang được nhiều người quan tâm sau khi có thông tin khoảng 3.400 viên kim cương nhập lậu được đưa vào hệ thống.

Theo thông tin từ website phần Chính sách hậu mãi, SJC áp dụng chính sách thu mua lại đối với kim cương viên, nữ trang gắn kim cương và nhiều dòng nữ trang khác từ ngày 1/8/2025. Tỷ lệ thu mua phụ thuộc vào từng loại sản phẩm, tình trạng hàng hóa và trường hợp khách bán lại hoặc đổi sang sản phẩm mới.

SJC thu mua lại các sản phẩm nữ trang, kim cương tại trụ sở chính, các chi nhánh và cửa hàng nữ trang SJC trên toàn quốc. Đối với kim cương viên rời, giá thu mua được tính theo tỷ lệ phần trăm so với giá trị sản phẩm, tùy kích thước và hình thức giao dịch.

Cụ thể, nếu khách bán lại, SJC thu mua:

- Kim cương có kích thước dưới 5 mm: 93%.

- Từ 5 mm đến dưới 6 mm: 93%.

- Từ 6 mm đến dưới 8,6 mm: 95%.

- Trên 8,6 mm: 93%.

Trường hợp khách đổi sang nữ trang mới, tỷ lệ thu mua cao hơn:

- Kim cương dưới 5 mm: 95%.

- Từ 5 mm đến dưới 6 mm: 97%.

- Từ 6 mm đến dưới 8,6 mm: 97%.

- Trên 8,6 mm: 97%.

Việc áp dụng mức thu mua khi đổi sang sản phẩm mới chỉ dành cho trường hợp khách mua sản phẩm mới có giá trị bằng hoặc cao hơn giá trị hóa đơn của sản phẩm bán lại. Sản phẩm phải còn nguyên vẹn, không móp méo; đá màu và kim cương không bị trầy xước, mẻ, bể hoặc nứt.

Đối với nữ trang gắn kim cương hoặc vỏ kim cương, SJC thu mua lại ở mức 80% nếu khách bán lại và 85% nếu khách đổi sang nữ trang mới.

Những trường hợp SJC không thu lại kim cương

SJC chỉ mua lại kim cương viên khi viên đá còn nguyên vẹn theo đúng nội dung trên giấy chứng nhận và có hóa đơn bán hàng đi kèm.

Trường hợp khách làm mất giấy kiểm định Rồng Vàng, khách phải giám định lại trước khi giao dịch. Nếu làm mất giấy giám định GIA, SJC thu mua theo thỏa thuận.

Sau khi kiểm định và chỉnh sửa (chi phí do khách chi trả), nếu kim cương có sai lệch kích thước so với hóa đơn hoặc giấy kiểm định ban đầu, hoặc bị dập, mẻ, trầy xước, SJC sẽ thu mua theo thỏa thuận.

Riêng trường hợp mã số cạnh của viên kim cương không khớp với hóa đơn và giấy kiểm định ban đầu, SJC không mua lại.

Ngoài ra, khi khách làm thất lạc hóa đơn, SJC không thu mua lại kim cương viên.

Với một số trường hợp khác như các loại đá và ngọc trai bán viên rời, SJC không thu mua lại, gồm: Ngọc trai, cẩm thạch; Các loại đá quý và bán quý như ruby, sapphire, emerald, topaz, citrine, amethyst, synthetic emerald...

Đối với nữ trang không gắn đá, nữ trang gắn đá cẩm thạch, đá tổng hợp, đá nhân tạo, nữ trang vàng 24K, vàng nhẫn 99,99%, nữ trang tính công và sản phẩm thiết kế theo yêu cầu riêng, SJC thu mua phần vàng theo trọng lượng thực tế và giá vàng mua vào niêm yết. Kim cương tấm (nếu còn nguyên vẹn) được thu bằng 50% giá bán ra, các loại đá khác không thu lại.

Nếu sản phẩm không còn nguyên trạng ban đầu như đá bị trầy xước, mẻ, bể, nứt hoặc mất hóa đơn, giấy kiểm định đi kèm, việc thu mua sẽ được thực hiện theo thỏa thuận.

Theo quy định của SJC, sau khi hoàn tất giao dịch mua hàng và khách đã nhận sản phẩm, công ty không áp dụng đổi hoặc trả hàng. Những quy định hậu mãi này có thể được SJC thay đổi theo từng thời điểm mà không cần báo trước.

Thông tin về chính sách thu mua lại kim cương của SJC được nhiều người quan tâm sau khi Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa mở rộng Chuyên án 268V. Theo kết quả điều tra ban đầu, giai đoạn 2022-2024, khoảng 3.400 viên kim cương nhập lậu, tổng trị giá ước tính hơn 500 tỷ đồng, được xác định đã được hợp thức hóa dưới hình thức công ty thu mua lại kim cương từ khách hàng cá nhân trước khi đưa vào hệ thống bán lẻ của SJC để tiêu thụ. Vụ án đang tiếp tục được điều tra, mở rộng.

Thúy Hạnh