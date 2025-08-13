Sinh mổ ở tuần thai 37 để "chọn ngày đẹp", sản phụ khiến con tử vong vì biến chứng hô hấp

Trung tâm Sơ sinh – Bệnh viện Nhi Trung ương cho biết, bệnh nhi là một bé sơ sinh hai ngày tuổi, được mổ lấy thai ở tuần 37 theo yêu cầu của gia đình để "chọn ngày giờ đẹp". Ngay sau khi chào đời, trẻ có biểu hiện suy hô hấp, phải thở oxy và được chuyển viện khẩn cấp.

Khi đến Trung tâm Sơ sinh, bé đã tím tái, suy tuần hoàn nặng và được chẩn đoán tăng áp lực động mạch phổi nặng. Dù được áp dụng các biện pháp hồi sức tích cực, bao gồm thở máy, dùng surfactant và thở iNO, tình trạng không cải thiện và bé không qua khỏi.

Các bác sĩ cho biết, đây không phải trường hợp cá biệt. Thời gian qua, nhiều trẻ sơ sinh rơi vào nguy kịch sau khi được mổ lấy thai chủ động ở tuần thai chưa đủ chỉ vì gia đình mong muốn ngày sinh hợp phong thủy.

Nhiều trẻ sơ sinh rơi vào nguy kịch sau khi được mổ lấy thai chủ động ở tuần thai chưa đủ (Ảnh minh họa).

"Chọn ngày giờ đẹp" để sinh con tiềm ẩn nhiều nguy hiểm

Chọn ngày, giờ sinh mổ là việc ấn định thời điểm phẫu thuật lấy thai dựa trên tín ngưỡng, phong thủy hoặc quan niệm may mắn. Tuy nhiên, theo các chuyên gia, sinh mổ khi chưa đủ ngày, chưa có dấu hiệu chuyển dạ, đặc biệt trước tuần 39, có thể khiến trẻ đối mặt nguy cơ suy hô hấp, vàng da nặng, nhiễm trùng và các vấn đề về tiêu hóa.

Báo cáo của Bộ Y tế năm 2022 cho thấy, tỷ lệ sinh mổ tại Việt Nam chiếm gần 37% tổng số ca sinh, cá biệt một số bệnh viện lên tới 50-60% – cao gấp nhiều lần mức 10-15% mà Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) khuyến cáo. Nguyên nhân đến từ cả yếu tố chuyên môn (thai to, ngôi bất thường, tiền sử mổ…) và yếu tố xã hội, trong đó có xu hướng "chọn ngày giờ đẹp".

Các bác sĩ cảnh báo, sinh mổ là can thiệp ngoại khoa, tiềm ẩn nguy cơ chảy máu, nhiễm trùng, dính ruột, tổn thương cơ quan lân cận và biến chứng gây mê. Với trẻ, việc không trải qua quá trình chuyển dạ khiến phổi chưa được chuẩn bị đầy đủ để hô hấp độc lập, dễ dẫn đến tình trạng suy hô hấp nặng.

Theo khuyến cáo của chuyên gia, sinh thường (qua đường âm đạo) vẫn là lựa chọn tối ưu khi sức khỏe mẹ và bé bình thường. Quá trình chuyển dạ giúp đẩy dịch nhầy trong phổi trẻ, giảm nguy cơ viêm phổi, hỗ trợ trẻ thích nghi tốt hơn với môi trường bên ngoài. Đồng thời, trẻ sinh thường được tiếp xúc với hệ vi sinh có lợi từ mẹ, giúp tăng cường miễn dịch và phát triển đường ruột.

Đối với mẹ, sinh thường giúp phục hồi nhanh hơn, giảm nguy cơ mất máu, viêm nhiễm hậu sản và tiết kiệm chi phí điều trị. Việc có thể da kề da, cho con bú ngay sau sinh còn giúp tăng gắn kết và hỗ trợ tiết sữa sớm.

Cần đặt an toàn lên hàng đầu

Các chuyên gia nhấn mạnh, mổ lấy thai chỉ nên thực hiện khi có chỉ định y khoa rõ ràng, như thai ngôi ngược, suy thai, nhau tiền đạo, mẹ mắc bệnh lý nặng hoặc đã từng mổ lấy thai trước đó. Trong những trường hợp thai kỳ bình thường, nên để quá trình sinh diễn ra tự nhiên, dưới sự theo dõi của đội ngũ y tế.

Sức khỏe và tính mạng của mẹ và bé phải là ưu tiên hàng đầu. Thay vì tập trung vào việc "chọn giờ đẹp", mẹ bầu nên chú trọng khám thai định kỳ, lựa chọn bệnh viện uy tín, chuẩn bị thể chất và tâm lý cho ca sinh. Điều này không chỉ đảm bảo sự an toàn mà còn mang lại cho em bé khởi đầu trọn vẹn và khỏe mạnh.