Siêu dự án tâm linh 19.000ha tại Thái Nguyên vừa bị chấm dứt hoạt động, đại gia Xuân Trường muốn đầu tư du lịch vào tỉnh rộng nhất miền Bắc

Lãnh đạo tỉnh Sơn La đề nghị doanh nghiệp Xuân Trường tập trung khảo sát thực tế tại Sơn La, trước mắt tập trung tại khu vực phường Mộc Châu.

Theo Cổng TTĐT tỉnh Sơn La, lãnh đạo địa phương vừa có buổi làm việc với Doanh nghiệp Xây dựng Xuân Trường để trao đổi, tìm hiểu về cơ hội hợp tác đầu tư phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh.

Tại buổi làm việc, ông Nguyễn Văn Trường, Giám đốc Doanh nghiệp Xây dựng Xuân Trường đánh giá, Sơn La là địa phương có nhiều tiềm năng, lợi thế về cảnh quan thiên nhiên, khí hậu, bản sắc văn hóa và phát triển du lịch.

Ông Nguyễn Văn Trường, Giám đốc Doanh nghiệp Xây dựng Xuân Trường phát biểu tại cuộc làm việc. (Cổng TTĐT tỉnh Sơn La).

Doanh nghiệp mong muốn được đồng hành cùng tỉnh trong nghiên cứu quy hoạch tổng thể với tầm nhìn dài hạn, lựa chọn các dự án trọng điểm có sức lan tỏa, phát triển du lịch gắn với bảo tồn tài nguyên, phát huy giá trị văn hóa và nâng cao đời sống nhân dân.

Doanh nghiệp cũng khẳng định sẵn sàng huy động năng lực, kinh nghiệm để cùng Sơn La triển khai các dự án có giá trị bền vững, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Tại cuộc làm việc, ông Nguyễn Đình Việt, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh bày tỏ mong muốn doanh nghiệp sớm bố trí đoàn công tác đến khảo sát thực tế tại Sơn La, nghiên cứu cơ hội hợp tác, đầu tư các dự án du lịch, nhất là du lịch văn hóa, du lịch tâm linh gắn với bảo tồn, phát huy các giá trị thiên nhiên, lịch sử và văn hóa.

Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, trước mắt tập trung khảo sát tại khu vực phường Mộc Châu, góp phần khai thác hiệu quả tiềm năng, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.



Doanh nghiệp Xây dựng Xuân Trường hiện có hơn 20.000 cán bộ, kỹ sư và người lao động, là một trong những doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực đầu tư xây dựng hạ tầng, phát triển du lịch văn hóa, tâm linh. Doanh nghiệp đã triển khai nhiều dự án quy mô lớn như: Quần thể danh thắng Tràng An, Khu du lịch quốc gia Tam Chúc, Chùa Bái Đính, cùng các công trình văn hóa, tâm linh trên quần đảo Trường Sa.

Trước đó, Sở Tài chính Thái Nguyên vừa ban hành quyết định chấm dứt hoạt động đối với Dự án Khu tâm linh Hồ Núi Cốc với diện tích sử dụng đất khoảng 18.940 ha.



Dự án Khu tâm linh Hồ Núi Cốc được UBND tỉnh Thái Nguyên chấp thuận chủ trương đầu tư lần đầu ngày 6/7/2016 và quyết định điều chỉnh ngày 26/4/2019. Dự án do Doanh nghiệp tư nhân xây dựng Xuân Trường (trụ sở tỉnh Ninh Bình) làm chủ đầu tư. Dự kiến, dự án hoàn thành, đưa dự án vào khai thác, sử dụng từ năm 2020.

Tuy nhiên, đến nay dự án vẫn chưa đưa vào hoạt động. Theo đánh giá, dự án đã chậm tiến độ 5,5 năm so với tiến độ đã được phê duyệt.

Đồng thời, đối chiếu với quy định tại khoản 4 Điều 33, Luật Đầu tư, dự án không đủ điều kiện để điều chỉnh đầu tư. Do vậy, dự án thuộc trường hợp chấm dứt hoạt động theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 36 Luật Đầu tư năm 2025.﻿