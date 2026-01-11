Siêu dự án 16 tỷ USD của Việt Nam chốt thời hạn hoàn thành, kỳ vọng cạnh tranh với Singapore

Bộ trưởng Bộ Xây dựng kiểm tra thực địa tại sân bay Long Thành, ngày 10/1. Ảnh: TTXVN

Ngày 10/1, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh đã kiểm tra một số hạng mục trọng điểm tại Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành (sân bay Long Thành). Đây là siêu dự án có tổng vốn đầu tư khoảng hơn 16 tỷ USD.

Gần 15.000 người nỗ lực làm việc trên công trường dự án hơn 16 tỷ USD

Đoàn công tác của Bộ trưởng Bộ Xây dựng kiểm tra tiến độ thi công hangar của Vietjet tại công trường dự án. Ảnh: Báo Xây dựng

Tại công trường, báo cáo với đoàn công tác về tiến độ tổng thể của dự án sân bay Long Thành, ông Nguyễn Tiến Việt, Phó tổng giám đốc Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV), cho biết toàn bộ gói thầu tại dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1 đang được tổ chức thi công đồng loạt trên toàn bộ mặt bằng công trường, với tinh thần cao độ "vượt nắng, thắng mưa, không thua gió bão", "3 ca, 4 kíp", đặc biệt là thi công xuyên lễ, xuyên Tết, xuyên ngày nghỉ.

Toàn cảnh dự án sân bay Long Thành. Ảnh: Báo Xây dựng

Trên thực tế, tính đến nay, các liên danh nhà thầu đã huy động gần 15.000 chuyên gia, kỹ sư, công nhân, hơn 3.000 thiết bị, máy móc, triển khai hàng trăm mũi thi công, với quyết tâm tổ chức thành công chuyến bay kỹ thuật đầu tiên vào ngày 19/12/2025, đúng chỉ đạo của Thủ tướng. Mục tiêu cao nhất chính là đưa sân bay Long Thành vào vận hành và khai thác thương mại trong tháng 6 năm nay.

Toàn bộ dự án này có 15 gói thầu. Trong đó, có 3 gói đã hoàn thành và 12 gói đang triển khai thi công. Đến nay, tổng giá trị khối lượng thực hiện đạt khoảng 57.888/86.357 tỷ đồng, tương đương với 67% giá trị hợp đồng đã ký.

Ba gói thầu đã hoàn thành, bao gồm: Tường rào ranh giới cảng trong phạm vi 1.810 ha, san nền - thoát nước, thi công cọc nhà ga hành khách tạo nền tảng quan trọng để triển khai các hạng mục trọng điểm tiếp theo.

Tuyến giao thông kết nối số 1 đã thông xe kỹ thuật và tuyến số 2 hoàn thành thảm bê tông nhựa. Các hạng mục an toàn giao thông, chiếu sáng và cảnh quan đang hoàn thiện, dự kiến hoàn thành trong tháng 2/2026.

Các hạng mục của dự án sân bay Long Thành phải hoàn thành trước tháng 6/2026

Bộ trưởng tặng quà cho công nhân, kỹ sư... thi công nhà ga sân bay Long Thành. Ảnh: Báo Xây dựng

Tại khu vực dự án thành phần 4, đoàn công tác đã kiểm tra công trình hangar bảo dưỡng của VAECO và Vietjet. Tại đây, Bộ trưởng Trần Hồng Minh yêu cầu các đơn vị tiếp tục tăng tốc, tổ chức thi công liên tục "3 ca, 4 kíp", đồng thời tận dụng tối đa thời gian, nhân lực và thiết bị nhằm đẩy nhanh tiến độ, nhưng tuyệt đối không được chủ quan, lơ là chất lượng.

Bộ trưởng Bộ Xây dựng nhấn mạnh mục tiêu là các hạng mục phải hoàn thành trước tháng 6/2026, để sẵn sàng phục vụ hoạt động khai thác của sân bay Long Thành theo đúng kế hoạch đã đề ra. Bộ trưởng cũng lưu ý thi công đến đâu phải gọn gàng, sạch sẽ đến đó.

Sau đó, tại dự án thành phần 3, đoàn công tác kiểm tra khu vực bồn chứa nhiên liệu tại sân đỗ trước nhà ga, và khảo sát tổng thể nhà ga hành khách sân bay Long Thành.

Tại đây, Bộ trưởng Bộ Xây dựng ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực, cố gắng của chủ đầu tư, đơn vị tư vấn, nhà thầu thi công trong việc bám sát tiến độ, cũng như tổ chức thi công khoa học, bài bản trong thời gian qua. Tuy nhiên, Bộ trưởng yêu cầu các đơn vị không được chủ quan, tiếp tục duy trì nhịp độ thi công cao, đồng bộ giữa các hạng mục, bảo đảm sự thống nhất về kỹ thuật, kiến trúc và cảnh quan.

Người đứng đầu Bộ Xây dựng nhấn mạnh, trong giai đoạn hiện nay, công trường sân bay Long Thành không chỉ cần nhanh mà còn phải đẹp, xanh, sạch. Theo đó, mỗi hạng mục hoàn thành phải đạt chuẩn về chất lượng, kỹ thuật và thẩm mỹ, xứng đáng là một cảng hàng không quốc tế hiện đại, thân thiện với môi trường, và đặc biệt là đạt tiêu chuẩn 5 sao khi đi vào vận hành.

Về hệ thống giao thông kết nối, Bộ trưởng cho rằng cùng với việc hoàn thiện các hạng mục trong sân bay, cần phải đặc biệt quan tâm đến mạng lưới giao thông bên ngoài nhằm bảo đảm khả năng kết nối thuận lợi, thông suốt.

Công trường sân bay Long Thành, tháng 12/2025. Ảnh: ACV

Dự án sân bay Long Thành được chia làm 3 giai đoạn, với tổng mức đầu tư hơn 16 tỷ USD. Trong đó, giai đoạn 1 dự kiến khai thác vào năm 2026, với vốn đầu tư 5,45 tỷ USD, đạt công suất 25 triệu lượt khách/năm. Khi hoàn thành, toàn bộ sân bay sẽ đạt cấp 4F, với quy mô 4 đường băng, 4 ga hành khách, đạt công suất 100 triệu hành khách/năm và 5 triệu hàng hoá/năm. Tính đến thời điểm hiện tại, đây là sân bay lớn nhất Việt Nam. Sân bay này được kỳ vọng sẽ là cửa ngõ quan trọng quan trọng và hướng tới là sân bay trung chuyển khu vực.

Trước đó, trong dịp trả lời báo chí vào năm 2022, khi đó, lãnh đạo ACV đã nói rằng "kỳ vọng đặt ra khi xây dựng dự án sân bay Long Thành là thành cảng hàng không trung chuyển lớn trong khu vực, cạnh tranh với các sân bay lớn như Changi của Singapore, Suvarnabhumi của Thái Lan...".