Năm 2050, Việt Nam đặt mục tiêu là quốc gia hùng cường, GDP bình quân đầu người đạt khoảng 38.000 USD

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự lễ trao giải VinFuture 2025, tối 5/12/2025. Ảnh: VFP

Mới đây, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã ký chứng thực nghị quyết 252/2025 sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị quyết 81/2023 của Quốc hội về Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Nghị quyết này đã được thông qua tại kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV, với 100% đại biểu Quốc hội có mặt tán thành.

Đáng chú ý, Nghị quyết này nêu rõ các mục tiêu cụ thể về kinh tế. Cụ thể, phấn đấu tốc độ tăng trưởng GDP bình quân đạt trên 8%/năm thời kỳ 2021 – 2030. Trong đó, giai đoạn 2026 – 2030, Việt Nam đạt từ 10%/năm trở lên.

Năm 2030, GDP bình quân đầu người theo giá hiện hành đạt khoảng 8.500 USD. Đặc biệt, tỷ trọng trong GDP của khu vực dịch vụ đạt trên 50%, khu vực công nghiệp - xây dựng trên 40% (trong đó công nghiệp chế biến, chế tạo khoảng 28%), và khu vực nông, lâm, thủy sản dưới 10%.

Ngoài ra, tốc độ tăng năng suất lao động xã hội bình quân của Việt Nam đạt khoảng 7%/năm thời kỳ 2021 – 2030. Trong đó, giai đoạn 2026 - 2030 đạt trên 8,5%/năm. Hơn nữa, đóng góp của năng suất nhân tố tổng hợp (TFP) vào tăng trưởng đạt trên 55%.

Tầm nhìn đến năm 2050, theo Nghị quyết, Việt Nam là quốc gia hùng cường, hưng thịnh, hạnh phúc; nước phát triển, thu nhập cao, có thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa đầy đủ, đồng bộ, hiện đại, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh; và quản trị xã hội trên nền tảng xã hội số hoàn chỉnh.

Nghị quyết nêu rõ tầm nhìn giai đoạn từ năm 2031 - 2050, phấn đấu tốc độ tăng trưởng GDP bình quân khoảng 7,0 - 7,5%/năm. Đến năm 2050, GDP bình quân đầu người của Việt Nam theo giá hiện hành đạt khoảng 38.000 USD. Tỷ lệ đô thị hóa đạt 70 - 75%, chỉ số phát triển con người (HDI) đạt trên 0,85...

Theo Nghị quyết quyết nghị, đến năm 2050, nền kinh tế Việt Nam vận hành theo phương thức của kinh tế số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn; khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo là động lực tăng trưởng chủ yếu.

Việt Nam thuộc nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu khu vực châu Á; đồng thời là một trung tâm tài chính khu vực và quốc tế, phát triển kinh tế nông nghiệp sinh thái giá trị cao thuộc nhóm hàng đầu thế giới, có vị thế vững chắc và vai trò quan trọng trong chuỗi giá trị khu vực và toàn cầu.

Việt Nam cũng trở thành quốc gia biển mạnh, một trung tâm kinh tế biển của khu vực châu Á - Thái Bình Dương; cùng với việc tham gia chủ động, có trách nhiệm vào giải quyết các vấn đề quốc tế và khu vực về biển và đại dương. Quốc phòng, an ninh được bảo đảm vững chắc.

Tổ chức không gian phát triển đất nước thành 6 vùng kinh tế - xã hội

Kinh tế Việt Nam tăng trưởng tích cực trong năm 2025. Ảnh minh họa

Nghị quyết trên cũng quy định tổ chức không gian phát triển đất nước thành 6 vùng kinh tế - xã hội; cùng với xây dựng mô hình tổ chức, cơ chế điều phối vùng để thực hiện liên kết nội vùng và thúc đẩy liên kết giữa các vùng, nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực.

Theo Nghị quyết, vùng Trung du và Miền núi phía Bắc bao gồm 9 tỉnh: Lạng Sơn, Cao Bằng, Thái Nguyên, Tuyên Quang, Phú Thọ, Lào Cai, Sơn La, Lai Châu và Điện Biên.

Trong khi đó, vùng Đồng bằng sông Hồng bao gồm: Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh, Bắc Ninh, Hưng Yên và Ninh Bình.

Bắc Trung Bộ bao gồm: Thành phố Huế, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh và Quảng Trị.

Vùng Duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên, bao gồm: Thành phố Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa và Lâm Đồng.

Đông Nam Bộ bao gồm: TP HCM, Đồng Nai và Tây Ninh.

Cuối cùng, vùng Đồng bằng sông Cửu Long, bao gồm: Cần Thơ, Đồng Tháp, Vĩnh Long, An Giang và Cà Mau.

Đáng chú ý, Nghị quyết được Quốc hội thông qua cũng nêu rõ mục tiêu duy trì vững chắc mức sinh thay thế, bình quân mỗi phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ có 2,1 con và quy mô dân số đạt khoảng 105 triệu người.

Đồng thời, phát triển nền giáo dục Việt Nam đạt trình độ tiên tiến trong khu vực, thuộc nhóm 10 quốc gia có hệ thống giáo dục đại học tốt nhất châu Á; phấn đấu ít nhất 8 cơ sở giáo dục đại học thuộc nhóm 200 đại học hàng đầu châu Á.

Về lĩnh vực y tế, đến năm 2030, Việt Nam đạt 35 giường bệnh và 19 bác sĩ trên 1 vạn dân; tỷ lệ giường bệnh tư nhân đạt 15%.