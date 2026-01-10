Chỉ hơn 20 ngày nữa, Việt Nam sẽ chứng kiến một sự kiện lớn quy tụ nhiều DN tại công trình top 10 TG

Thủ tướng Phạm Minh Chính dự lễ khai mạc Hội chợ Mùa Thu lần thứ nhất năm 2025 với chủ đề "Kết nối con người với sản xuất, kinh doanh" - Ảnh: VGP

Đây là Hội chợ quốc gia mùa Xuân.

Chiều 8/1, tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn đã chủ trì cuộc họp cho ý kiến về Đề án tổ chức Hội chợ quốc gia mùa Xuân 2026.

Theo Đề án do Bộ Công Thương chủ trì xây dựng, Hội chợ quốc gia mùa Xuân dự kiến diễn ra trong 5 ngày, từ ngày 4 - 8/2 tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC), tại Đông Anh, Hà Nội. Hội chợ có chủ đề "Kết nối thịnh vượng - Mùa xuân huy hoàng".

Dự kiến, Hội chợ quốc gia mùa Xuân sẽ có các gian hàng của TP HCM, Hà Nội và các doanh nghiệp, hợp tác xã trong nước, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đang hoạt động tại Việt Nam, và doanh nghiệp, đối tác quốc tế.

Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn chủ trì cuộc họp cho ý kiến về Đề án tổ chức Hội chợ quốc gia mùa xuân 2026. Ảnh: VGP

Kết luận tại cuộc họp, Phó Thủ tướng nhấn mạnh việc tổ chức Hội chợ quốc gia mùa Xuân nhằm mục tiêu thúc đẩy quảng bá, và kích cầu tiêu dùng sản phẩm trong nước; đồng thời tạo khí thế mới khi đất nước đón chào xuân Bính Ngọ, bước vào kỷ nguyên mới của dân tộc.

Phó Thủ tướng giao Bộ Công Thương tiếp thu các ý kiến phát biểu tại cuộc họp, đồng thời khẩn trương hoàn thiện Đề án tổ chức Hội chợ trong ngày 9/1, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Về thời gian tổ chức, Phó Thủ tướng đề nghị Bộ Công Thương tính toán kéo dài thời gian tổ chức Hội chợ từ 5 ngày lên 1 tuần. Việc này là để tạo điều kiện cho người tiêu dùng trong nước, người nước ngoài tham quan, mua sắm, qua đó tăng hiệu quả tổ chức Hội chợ.

Ngoài ra, Phó Thủ tướng giao Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với UBND TPHCM và Hà Nội, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch hoàn thiện thiết kế tổng thể, sơ đồ mặt bằng các phân khu, làm cơ sở cho các bộ, ngành, địa phương và doanh nghiệp cụ thể hoá thiết kế từng phân khu; cùng với tính toán cơ cấu sản phẩm trưng bày hợp lý, tránh trùng lắp.

Về kinh phí, Phó Thủ tướng giao Bộ Công Thương xây dựng dự toán kinh phí, trong đó xác định rõ các hạng mục, nội dung hỗ trợ, mức hỗ trợ cho các bộ, ngành, địa phương và doanh nghiệp tham gia Hội chợ quốc gia mùa Xuân.

Phó Thủ tướng đề nghị Bộ Công Thương tính toán kéo dài thời gian tổ chức Hội chợ từ 5 ngày lên 1 tuần. Ảnh: VGP

Phó Thủ tướng nhấn mạnh rằng, công tác chỉ định thầu, nếu có, phải bảo đảm tuân thủ quy định của pháp luật, hướng dẫn của Bộ Tài chính. Hơn nữa, quá trình thực hiện phải bảo đảm công khai, minh bạch, tránh lãng phí, tiêu cực.

Về công tác tuyên truyền, Phó Thủ tướng đề nghị các địa phương và doanh nghiệp cần phối hợp chặt chẽ với các cơ quan truyền thông để quảng bá sản phẩm.

Năm 2026, dự kiến tổ chức 4 hội chợ quốc gia tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam

Hội chợ quốc gia mùa Xuân sẽ được tổ chức tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam. Ảnh: VGP

Trước đó, Bộ Công Thương có Tờ trình gửi Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn, Trưởng Ban Chỉ đạo các hội chợ quốc gia về việc chuẩn bị thực hiện các Hội chợ quốc gia năm 2026 và Hội chợ quốc gia lần thứ 2 - Mùa Xuân 2026.

Cụ thể, trong năm 2026, Bộ Công Thương đề xuất Chính phủ chỉ đạo giao Bộ chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, cơ quan, địa phương, đơn vị liên quan tổ chức 4 hội chợ quốc gia, bao gồm: Hội chợ quốc gia lần thứ 2 - mùa Xuân 2026; Hội chợ quốc gia lần thứ 3 - Triển lãm quốc tế chuyên ngành xây dựng-vật liệu xây dựng - giao thông vận tải - bất động sản - máy móc thiết bị công nghiệp và trang trí nội ngoại thất; Hội chợ quốc gia lần thứ 4 - mùa Hạ 2026; Hội chợ quốc gia lần thứ 5 - mùa Thu 2026.

Đáng chú ý, các hội chợ này có quy mô trên toàn bộ khu Triển lãm Kim Quy, Trung tâm Triển lãm Việt Nam, với diện tích hơn 100.000 m2 trong nhà, bao gồm 10 sảnh trưng bày (mỗi sảnh khoảng 10.000 m2, tương đương khoảng 3.000 gian hàng tiêu chuẩn) và không gian ngoài trời.

Mỗi hội chợ này sẽ tổ chức một khu triển lãm quốc tế chuyên ngành cho các giao dịch bên cạnh các khu trưng bày tổng hợp của các địa phương và ngành nghề sản phẩm khác.

Riêng Hội chợ quốc gia lần thứ 2 - mùa Xuân 2026, dự kiến được tổ chức từ 4 - 8/2/2026 sẽ tổ chức triển lãm chuyên ngành chuỗi giá trị ngành dệt may, da giày, đồ gỗ và thủ công mỹ nghệ. Bộ Công Thương cho biết, Hội chợ sẽ được tổ chức trong 5 ngày, khai mạc 9 giờ sáng 4/2 và bế mạc 20 giờ ngày 8/2, tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam.