Vụ 120 tấn lợn bệnh tuồn vào Đồ hộp Hạ Long: Thương hiệu "quốc dân" sở hữu loạt giải thưởng danh giá

Trụ sở Công ty đồ hộp Hạ Long ở số 71 Lê Lai, phường Ngô Quyền, Hải Phòng. Ảnh: Báo Hải Phòng

Theo báo Hải Phòng, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hải Phòng vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 9 bị can để điều tra về hành vi "Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm", liên quan đến việc thu gom, vận chuyển và tiêu thụ số lượng lớn thịt lợn nhiễm dịch tả lợn châu Phi.

Trước đó, kết quả điều tra ban đầu xác định các đối tượng đã tổ chức thu gom, vận chuyển và tiêu thụ hơn 130 tấn thịt lợn nhiễm bệnh. Trong số này có trên 120 tấn thịt lợn được đưa vào kho của CTCP Đồ hộp Hạ Long (HaLong Canfoco), địa chỉ tại số 71 Lê Lai, phường Ngô Quyền, TP Hải Phòng. Nhà máy hiện hữu tại số 71 Lê Lai, TP Hải Phong, nơi vừa phát hiện kho thịt heo nhiễm bệnh, nằm trong diện phải di dời vì quy hoạch chuyển đổi sang đất cây xanh công cộng của thành phố.

Thông qua quá trình kiểm tra kho hàng, lực lượng chức năng đã phát hiện số lượng lớn thịt lợn nhiễm bệnh đã ôi thiu, chảy nước, bốc mùi hôi thối. Đặc biệt, có khoảng hơn 2 tấn thịt đã được đưa vào dây chuyền chế biến, sản xuất thành sản phẩm thịt hộp hoàn chỉnh và chuẩn bị tiêu thụ ra thị trường.

Thông tin này khiến phần lớn người tiêu dùng hoang mang vì các sản phẩm đồ hộp thuộc CTCP đồ hộp Hạ Long được rất nhiều người sử dụng trước đó. Trong đó, sản phẩm pate Cột Đèn Hải Phòng đóng hộp của công ty này rất viral trên MXH. Thậm chí, sản phẩm này từng được nhiều KOL, người nổi tiếng quảng bá.

Doanh nghiệp nổi tiếng với nghề sản xuất đồ hộp

Nhiều sản phẩm của Đồ hộp Hạ Long, đặc biệt là các dòng đồ hộp như pate gan, pate "cột đèn" Hải Phòng… đã trở thành món ăn quen thuộc với nhiều người tiêu dùng Việt. Ảnh: VTV

CTCP đồ hộp Hạ Long tiền thân là nhà máy cá hộp Hạ Long, thành lập năm 1957 tại Hải Phòng. Đến năm 1996 doanh nghiệp này chính thức cổ phần hóa và đưa cổ phiếu lên giao dịch trên sàn chứng khoán vào năm 2001, với mã CAN. Công ty hiện có hữu 3 nhà máy, 3 văn phòng phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh. Hơn nữa, các sản phẩm đồ hộp chế biến mang thương hiệu Halong Canfoco đã hiện diện đầy đủ trên thị trường thông qua hệ thống phân phối trải khắp các tỉnh thành toàn quốc và xuất khẩu sang nhiều quốc gia trên thế giới.

Đến tháng 2/2024, CTCP đồ hộp Hạ Long thành lập thêm Công ty TNHH MTV Thực phẩm Cột Đèn, với vốn điều lệ 1 tỷ đồng. Trong đó, đồ hộp Hạ Long sở hữu 100% vốn điều lệ.

Cùng năm 2024, CTCP đồ hộp Hạ Long nhận giải thưởng "TOP 50 thương hiệu mạnh Asean 2024". Ngoài ra, doanh nghiệp này cũng vừa được Vietnam Report vinh danh trong bảng xếp hạng "TOP 5 Doanh nghiệp uy tín ngành thực phẩm Việt Nam 2025".

Trong năm 2025, CTCP đồ hộp Hạ Long đặt mục tiêu trở thành một trong những doanh nghiệp thực phẩm hàng đầu Việt Nam, thông qua chiến lược tăng trưởng bền vững và tập trung xây dựng thương hiệu gắn với thực phẩm an toàn.

Trong nhiều năm qua, Đồ hộp Hạ Long là một trong những doanh nghiệp tiên phong trong lĩnh vực chế biến thực phẩm đóng hộp, đồng thời giữ nhịp kết quả kinh doanh tốt. Minh chứng là doanh nghiệp này có nhiều năm vượt mốc doanh thu 800 tỷ đồng, như năm năm 2019 (đạt 827 tỷ đồng), năm 2021 (864 tỷ đồng) và năm 2022 (đạt 806 tỷ đồng).

Về hiệu quả, năm 2018 là bất ổn nhất với số lỗ xấp xỉ 2 tỷ đồng, còn các năm khác đều lãi hàng tỷ, thậm chí hàng chục tỷ đồng.

Năm 2024 doanh thu thuần đạt 682 tỷ đồng và lãi sau thuế xấp xỉ 2 tỷ đồng. Trong cơ cấu doanh thu của công ty, khoảng 77% doanh thu đến từ thị trường trong nước.

Riêng 9 tháng đầu năm 2025, doanh thu thuần của công ty đã đạt 470 tỷ đồng và lãi sau thuế 11 tỷ đồng.

Bên cạnh thị trường trong nước, doanh nghiệp có gần 70 năm kinh nghiêm trong sản xuất đồ hộp tập trung khai thác các thị trường Mỹ, các quốc gia thuộc CPTPP (Canada, Úc...), Trung Đông, châu Á, nhất là phát triển xuất khẩu thêm mảng thức ăn thú cưng.

Mặc dù đã niêm yết trên sàn chứng khoán từ năm 2001 nhưng trong hơn 20 năm qua, vốn điều lệ của CTCP đồ hộp Hạ Long vẫn ở mức khiêm tốn là 50 tỷ đồng. Doanh nghiệp vẫn duy trì truyền thống trả cổ tức bằng tiền mặt đều đặn, với mức chi trả gần nhất là 1.200 đồng/ cổ phiếu.

Đáng chú ý, vào tháng 12/2025, Đại hội đồng cổ đông bất thường của công ty đã thông qua kế hoạch phát hành thêm 5 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu (tỉ lệ 1:1), với giá 15.000 đồng/cổ phiếu. Mục tiêu của kế hoạch này là tăng vốn điều lệ lên 100 tỷ đồng để đầu tư nhà máy mới và bổ sung vốn lưu động. Nhưng vụ thực phẩm bẩn vừa phát hiện đã giáng một đòn mạnh vào kỳ vọng phục hồi của doanh nghiệp này.

Cụ thể, trước thông tin tiêu cực về thực phẩm bẩn, cổ phiếu CAN của CTCP đồ hộp Hạ Long trên thị trường chứng khoán sáng 8/1 lập tức bị bán tháo, rơi về mức 27.900 đồng/cổ phiếu, tức là bốc hơi khoảng 10% giá trị. Mức giá này cũng thấp hơn rất nhiều so với giai đoạn năm 2023, với gần 70.000 đồng/cổ phiếu.