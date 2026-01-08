Việt Nam sớm hoàn thành đàm phán với Nga để khởi công dự án "đại sự quốc gia"

Thủ tướng phát biểu chỉ đạo tại phiên họp. Ảnh: VGP

Tối qua (7/1), tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo xây dựng nhà máy điện hạt nhân, chủ trì phiên họp thứ tư của Ban Chỉ đạo.

Phát biểu kết luận tại phiên họp, Thủ tướng chỉ đạo Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) phối hợp chặt chẽ với Bộ Công Thương và các cơ quan liên quan, tham gia đàm phán với phía Nga về hợp tác đầu tư xây dựng Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1, nhằm bảo đảm hoàn thành việc này trong tháng 1/2026. Đồng thời khẩn trương phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Công Thương trong việc thẩm định Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi điều chỉnh dự án điện hạt nhân Ninh Thuận 1 để sớm trình Thủ tướng xem xét, phê duyệt theo đúng quy định của pháp luật về đầu tư công.

Ngoài ra, Thủ tướng chỉ đạo EVN phối hợp chặt chẽ với UBND tỉnh Khánh Hòa làm tốt công tác giải phóng mặt bằng, di dân tái định cư cho dự án Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1, nhằm nhanh chóng ổn định sinh kế cho các gia đình tại nơi ở mới để không ảnh hưởng đến sản xuất kinh doanh và đời sống người dân địa phương.

Việt Nam dừng đàm phán với Nhật Bản về hợp tác đầu tư điện hạt nhân Ninh Thuận 2

Thủ tướng, Trưởng Ban Chỉ đạo xây dựng nhà máy điện hạt nhân, chủ trì phiên họp thứ tư của Ban Chỉ đạo. Ảnh: VGP

Phát biểu chỉ đạo tại phiên họp, Thủ tướng giao Bộ Công Thương chủ động thông báo cho phía Nhật Bản về việc không hợp tác đầu tư xây dựng Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 2; đồng thời chủ trì hoàn thiện hồ sơ, báo cáo Chính phủ quyết định việc chấm dứt điều chỉnh Thỏa thuận hợp tác đầu tư dự án Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 2 theo đúng quy định của Luật Điều ước quốc tế và pháp luật liên quan.

Thủ tướng yêu cầu Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam) chủ động phối hợp với Bộ Công Thương nghiên cứu, đề xuất phương án lựa chọn đối tác có công nghệ nguồn tiên tiến phù hợp với tình hình mới để hợp tác đầu tư xây dựng Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 2, báo cáo cấp thẩm quyền xem xét, quyết định. Bên cạnh đó, phối hợp chặt chẽ với UBND tỉnh Khánh Hòa làm tốt công tác giải phóng mặt bằng, di dân tái định cư cho dự án Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 2, nhanh chóng ổn định sinh kế cho các gia đình tại nơi ở mới để không ảnh hưởng đến sản xuất kinh doanh và đời sống người dân địa phương.

Người đứng đầu Chính phủ yêu cầu Petrovietnam chủ động phối hợp nghiên cứu, đề xuất phương án với Bộ Ngoại giao, Bộ Công Thương để lựa chọn đối tác có công nghệ nguồn tiên tiến phù hợp với tình hình mới để hợp tác đầu tư xây dựng nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 2, báo cáo cấp thẩm quyền xem xét, quyết định.

Đáng chú ý, Thủ tướng chỉ đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo triển khai đào tạo nhân lực phục vụ phát triển điện hạt nhân. Trong tháng 1/2026, EVN, Petrovietnam cung cấp yêu cầu về nhân lực cho 2 nhà máy.

Thủ tướng yêu cầu UBND tỉnh Khánh Hòa chủ động hoàn tất công tác chuẩn bị đầu tư để triển khai ngay dự án di dân, tái định cư, giải phóng mặt bằng cho 2 nhà máy. Đặc biệt, tập trung triển khai công tác bồi thường, tái định cư, sớm di dời các hộ dân bảo đảm hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng để bàn giao cho chủ đầu tư trong quý I/2026; tăng cường kiểm tra, giám sát, không để xảy ra tham nhũng, tiêu cực, lãng phí, bảo đảm người dân ra nơi ở mới phải có cuộc sống ổn định với nguyên tắc tốt hơn hoặc bằng nơi ở cũ.

Ảnh minh họa

Dự án điện hạt nhân Ninh Thuận (nay thuộc tỉnh Khánh Hòa) được Quốc hội khóa XII phê duyệt chủ trương đầu tư kể từ năm 2009. Đến năm 2016, Quốc hội khóa XIV có nghị quyết về việc tạm dừng triển khai dự án. Trước yêu cầu của thời kỳ phát triển mới, cuối năm 2024, Trung ương Đảng và Quốc hội thống nhất chủ trương tái khởi động Dự án điện hạt nhân Ninh Thuận.

Đến ngày 4/2/2025, tại Phiên họp thứ hai của Ban Chỉ đạo xây dựng nhà máy điện hạt nhân, Thủ tướng đánh giá phát triển điện hạt nhân, xây dựng nhà máy điện hạt nhân là vấn đề lớn, đại sự quốc gia, vấn đề khó, nhạy cảm nên cần có sự tập trung, đầu tư công sức, trí tuệ tương xứng. Vì vậy, theo Thủ tướng, phải huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc và cần thiết thành lập Tổ công tác, tổ giúp việc chuyên trách giúp Ban Chỉ đạo.

Trên thực tế, Bộ Công Thương và các bộ, ngành liên quan đã trải qua nhiềuvòng đàm phán với đối tác Liên bang Nga để trình Chính phủ 2 nước ký kết Hiệp định về xây dựng Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1.