Gặp Thủ tướng, lãnh đạo Tập đoàn tư nhân lớn nhất của Nga bày tỏ một mong muốn quan trọng cho Việt Nam

Ngày 5/1 vừa qua, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tiếp ông Vladimir Petrovich Yevtushenkov, Chủ tịch Tập đoàn AFK Sistema, Liên bang Nga.

Tại cuộc tiếp, Thủ tướng đánh giá cao việc Tập đoàn AFK Sistema đã phát triển nhanh chóng và đã kịp thời làm việc với các tập đoàn, doanh nghiệp lớn của Việt Nam trong thời gian qua. Đồng thời, Thủ tướng đề nghị tập đoàn đầu tư nhiều hơn nữa tại Việt Nam, các doanh nghiệp hai bên hợp tác chặt chẽ, hiệu quả hơn nữa để góp phần hiện thực hóa các thỏa thuận của lãnh đạo cấp cao.

Người đứng đầu Chính phủ nhấn mạnh rằng, Chính phủ ủng hộ các doanh nghiệp hai nước thiết lập quan hệ trực tiếp, tăng cường hợp tác trên các lĩnh vực hợp tác mà Nga có thế mạnh và Việt Nam đang có nhu cầu lớn. Cụ thể, xây dựng và kết nối cơ sở dữ liệu, công nghệ thông tin, chuyển đổi số, an ninh mạng, dược phẩm, năng lượng hạt nhân vì mục đích hòa bình, viễn thông, phát triển thị trường tài sản mã hóa tại Việt Nam, đồng thời thúc đẩy các dự án khai thác không gian ngầm, không gian vũ trụ, trong đó có việc phát triển tàu điện ngầm tại Hà Nội và TP HCM, hợp tác du lịch.

Nhân dịp này, Thủ tướng cho biết, Việt Nam chuẩn bị triển khai cơ chế một cửa đầu tư quốc gia. Thủ tướng cũng chỉ đạo các bộ, cơ quan liên quan của Việt Nam hỗ trợ tập đoàn trong triển khai các hoạt động hợp tác, xúc tiến thương mại, đầu tư tại Việt Nam.

Tập đoàn hàng đầu Nga sẵn sàng chuyển giao công nghệ cho Việt Nam

Ông Vladimir Petrovich Yevtushenkov khẳng định Tập đoàn AFK Sistema chủ trương đẩy mạnh thiết lập quan hệ đối tác, đầu tư với các nước Châu Á - Thái Bình Dương, trong đó Việt Nam luôn là một địa chỉ và đối tác tin cậy. Lãnh đạo Tập đoàn AFK Sistema đánh giá cao tiềm năng hợp tác với các doanh nghiệp Việt Nam và khẳng định sẽ nỗ lực thúc đẩy hợp tác với phía Việt Nam trong các lĩnh vực mà Thủ tướng đã chỉ đạo.

Đặc biệt, ông Vladimir Petrovich Yevtushenkov khẳng định mong muốn tăng tỷ lệ nội địa hóa, sẵn sàng chuyển giao công nghệ, đào tạo bài bản nhân sự cho phía Việt Nam để mang lại hiệu quả và lợi ích lâu dài cho cả hai bên.

Ông Vladimir Petrovich Yevtushenkov cho biết AFK Sistema là tập đoàn tư nhân lớn nhất của Liên bang Nga với khoảng 300.000 nhân viên.

Tập đoàn AFK Sistema thành lập năm 1993 tại Moscow, Liên bang Nga. Doanh nghiệp này đầu tư tại Nga và ở nước ngoài trong các lĩnh vực: Viễn thông, dịch vụ số, công nghệ cao, thương mại điện tử, y tế, công nghiệp gỗ và xây dựng nhà gỗ, nông nghiệp, dược phẩm, dịch vụ lưu trú... Mục tiêu của AFK Sistema trong tương lai trở thành quỹ đầu tư công nghệ cao hàng đầu thế giới.