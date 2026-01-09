Việt Nam lập kỷ lục GDP thuộc nhóm dẫn đầu thế giới, Hà Nội và TP HCM đặt mục tiêu lớn năm 2026

Tổng Bí thư Tô Lâm, Chủ tịch nước Lương Cường, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tới dự Hội nghị toàn quốc Chính phủ và chính quyền địa phương. Ảnh: VGP

Ngày 8/1, tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2025 và triển khai nhiệm vụ năm 2026 của Chính phủ và chính quyền địa phương, Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng cho biết, năm 2025, nước ta ước đạt được mục tiêu tổng quát và nhiều kết quả quan trọng về kinh tế - xã hội, hoàn thành và vượt 15/15 chỉ tiêu chủ yếu.

Đặc biệt, tăng trưởng GDP của Việt Nam quý sau cao hơn quý trước; cả năm 2025 ước đạt 8,02%, thuộc nhóm dẫn đầu thế giới. Bình quân giai đoạn 2021 – 2025, tăng trưởng của nước ta đạt khoảng 6,3%, cao hơn giai đoạn trước. Trong đó, công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 9,97%, là mức cao nhất trong giai đoạn 2019 – 2025, tiếp tục là động lực chủ yếu của tăng trưởng.

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Quốc hội dự Hội nghị. Ảnh: VGP

Theo báo cáo của Bộ Tài chính, quy mô GDP năm 2025 của Việt Nam ước đạt 514 tỷ USD, tăng 5 bậc, vươn lên vị trí thứ 32 thế giới. GDP bình quân đầu người của nước ta đạt khoảng 5.026 USD, gấp 1,4 lần năm 2020, đưa Việt Nam vào nhóm nước có thu nhập trung bình cao, vượt mục tiêu đề ra.

Đáng chú ý, theo Bộ trưởng Bộ Tài chính, có 20/34 địa phương đạt tốc độ tăng trưởng GRDP từ 8% trở lên; trong đó 6 địa phương đạt mức tăng trưởng hai con số gồm Quảng Ninh, Hải Phòng, Ninh Bình, Phú Thọ, Bắc Ninh và Quảng Ngãi.

Nhiều tổ chức quốc tế uy tín như IMF, Standard Chartered, Ngân hàng Thế giới đánh giá cao kết quả điều hành và triển vọng tăng trưởng của Việt Nam.

Hà Nội, TP HCM đặt mục tiêu tăng trưởng kinh tế 2026 trên 10%

Các đại biểu tham dự Hội nghị. Ảnh: VGP

Tại Hội nghị ngày 8/1, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng cho biết tăng trưởng tổng sản phẩm quốc nội trên địa bàn (GRDP) thành phố trong năm 2025 đạt 8,16%, cao hơn nhiều so với giai đoạn trước. Quy mô nền kinh tế của Hà Nội đạt trên 64 tỷ USD, trong khi thu ngân sách kỷ lục vượt 700.000 tỷ đồng, tức là tăng 138% so với dự toán.

Theo Chủ tịch UBND TP Hà Nội, thành phố đặt mục tiêu tăng trưởng trên 11% năm nay với tinh thần "làm ngay, nhanh, đúng và hiệu quả". Theo đó, Hà Nội sẽ tập trung phát triển các dự án, công trình lớn, tạo động lực tăng trưởng thời gian tới. Đồng thời, các nút thắt về giao thông, ô nhiễm môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm... là những trọng tâm thành phố sẽ tháo gỡ và để tạo lực đẩy cho tăng trưởng.

Giống như Hà Nội, TP HCM cũng đặt mục tiêu tăng trưởng trên 10% năm 2026, đưa GRDP bình quân đầu người lên mức 9.800 USD, tương đương với hơn 255 triệu đồng. Tại Hội nghị, theo Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Văn Được, kết quả của năm 2025 là tiền đề để thành phố hướng đến mục tiêu cao trong năm nay.

Trên thực tế, trong năm 2025, GRDP TP HCM tăng 8,03%, thu nhập bình quân đầu người 8.755 USD. Môi trường đầu tư trên địa bàn thành phố được cải thiện với 60.000 doanh nghiệp thành lập mới và thu hút FDI 8,1 tỷ USD.

Để đạt mục tiêu tăng trưởng hai chữ số trong năm 2026, lãnh đạo TP HCM cho biết, thành phố sẽ tiếp tục khơi thông nguồn lực, đổi mới mô hình quản trị đô thị và tạo môi trường đủ hấp dẫn để thu hút các nhà đầu tư chiến lược. Đồng thời, TP HCM sẽ cơ cấu lại nền kinh tế để phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và kinh tế số, cùng với hoàn thiện quy hoạch, tổ chức lại không gian phát triển. Đặc biệt, trung tâm tài chính mới, 26 tầng, được thành phố xây dựng tại Thủ Thiêm và hoàn thành vào 2027.

Trong năm 2026, Việt Nam đặt mục tiêu tăng trưởng 10% trở lên. Tại hội nghị, ngoài Hà Nội, TP HCM, một số địa phương như Phú Thọ, Quảng Ngãi cũng chia sẻ về mục tiêu tăng trưởng hai chữ số trong năm nay.

Theo Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Trần Duy Đông, tỉnh đã xây dựng kế hoạch phát triển và huy động các nguồn lực để đạt mục tiêu tăng trưởng 11% trong năm 2026.

Trong năm 2025, Phú Thọ là địa phương có tăng trưởng GRDP cao nhất vùng trung du miền núi phía bắc, đứng thứ 4 toàn quốc, đạt 10,52%. Quy mô nền kinh tế của tỉnh đạt 16 tỷ USD, đứng thứ 6 với động lực tăng trưởng chính đến từ khu vực công nghiệp.

Tương tự, tỉnh Quảng Ngãi đặt mục tiêu GRDP tăng 10%. Trong năm 2025, Quảng Ngãi dẫn đầu 6 tỉnh vùng Nam Trung Bộ và Tây Nguyên về tăng trưởng. Tại Hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Hoàng Giang cho biết, đơn giản hóa thủ tục hành chính, tăng hỗ trợ tháo gỡ các khó khăn, tạo môi trường kinh doanh thuận lợi... là những giải pháp được địa phương tiếp tục thực hiện trong năm 2026.