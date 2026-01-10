Trúng thầu loạt dự án hơn 100.000 tỷ ở Việt Nam, lãnh đạo Tập đoàn hàng đầu Trung Quốc bày tỏ 1 mong muốn

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp ông Nghiêm Giới Hòa, người sáng lập Tập đoàn xây dựng Thái Bình Dương. Ảnh: VGP

Chiều nay (9/1), Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp ông Nghiêm Giới Hòa, người sáng lập Tập đoàn xây dựng Thái Bình Dương, một trong những doanh nghiệp hàng đầu của Trung Quốc trong lĩnh vực đầu tư, xây dựng, vận hành và quản lý cơ sở hạ tầng.

Tại buổi tiếp, Thủ tướng đánh giá cao tập đoàn thời gian qua đã tham gia vào các dự án quan trọng tại Hà Nội với vai trò nhà thầu; đồng thời hoan nghênh các đề xuất của tập đoàn về việc tham gia các dự án cơ sở hạ tầng lớn tại Việt Nam trong thời gian tới.

Thủ tướng đề nghị tập đoàn đầu tư nhiều hơn tại Việt Nam, hợp tác với các doanh nghiệp Việt Nam, có các công trình, sản phẩm cụ thể, tiêu biểu gắn với chuyển giao công nghệ, đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam và góp phần thúc đẩy quan hệ hai nước đang phát triển rất tốt đẹp, mang lại lợi ích cho hai bên.

Đặc biệt, người đứng đầu Chính phủ đề nghị Tập đoàn Thái Bình Dương nghiên cứu tiếp tục tham gia các dự án tại Việt Nam nhằm khai thác hiệu quả hơn các không gian phát triển, trong đó có dự án tàu điện ngầm từ sân bay Tân Sơn Nhất tới sân bay Long Thành.

Tập đoàn hàng đầu Trung Quốc muốn tham gia các dự án hạ tầng lớn ở Việt Nam

Thủ tướng đề nghị tập đoàn Thái Bình Dương nghiên cứu tiếp tục tham gia các dự án tại Việt Nam. Ảnh: VGP

Báo cáo Thủ tướng, ông Nghiêm Giới Hòa cho biết, Tập đoàn Thái Bình Dương đã trúng thầu và đang triển khai 3 dự án lớn tại Hà Nội, bao gồm dự án xây dựng cầu Tứ Liên và đường dẫn 2 đầu cầu, khởi công ngày 19/5/2025; dự án xây dựng cầu Ngọc Hồi và đường dẫn 2 đầu cầu, khởi công ngày 19/8/2025; dự án xây dựng đường sắt đô thị Hà Nội tuyến số 5 Văn Cao - Hoà Lạc, khởi công ngày 19/12/2025.

Ông Nghiêm Giới Hòa báo cáo Thủ tướng Chính phủ về tình hình triển khai các dự án nêu trên, đồng thời trình bày kế hoạch hợp tác của tập đoàn tại Việt Nam thời gian tới. Lãnh đạo Tập đoàn Thái Bình Dương bày tỏ mong muốn tham gia các dự án hạ tầng lớn, tiếp tục hợp tác gắn bó lâu dài tại Việt Nam theo định hướng mà Thủ tướng đã có ý kiến, trong đó có hợp tác với Tổng công ty Đường sắt Việt Nam về tổ hợp công nghiệp đường sắt và các dự án metro tại Hà Nội, TP HCM, các dự án hạ tầng đô thị tại Hà Nội…

3 dự án hơn 100.000 tỷ đồng tại Hà Nội

Tập đoàn Thái Bình Dương đã trúng thầu và đang triển khai 3 dự án lớn tại Hà Nội, với tổng vốn đầu tư lên tới hơn 100.000 tỷ đồng.

Đầu tiên là dự án xây dựng cầu Tứ Liên và đường dẫn 2 đầu cầu, được khởi công vào ngày 19/5/2025. Cây cầu này sẽ nằm giữa cầu Nhật Tân và cầu Long Biên, nối quận Tây Hồ với huyện Đông Anh cũ (nay là phường Tây Hồ và xã Đông Anh). Dự án có tổng mức đầu tư khoảng 20.000 tỷ đồng và được kỳ vọng sẽ là biểu tưởng mới của TP Hà Nội.

Trên thực tế, dự án cầu Tứ Liên và đường dẫn hai đầu cầu là dự án nhóm A. Điểm đầu dự án kết nối với đường Nghi Tàm, phường Tây Hồ và điểm cuối qua nút giao với đường Trường Sa xã Đông Anh. Tính đến nay, sau hơn 7 tháng thi công, một số hạng mục đầu tiên của dự án đã dần hình thành.

Cầu Tứ Liên dự kiến hoàn thành trong năm 2027.

Dự án này dự kiến hoàn thành trong năm 2027. Khi dự án hoàn thành và đi vào vận hành, được kỳ vọng sẽ góp phần giảm ùn tắc giao thông, đồng thời thúc đẩy phát triển kinh tế và nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân Hà Nội.

Thứ hai là dự án xây dựng cầu Ngọc Hồi và đường dẫn 2 đầu cầu, được khởi công ngày 19/8/2025. Đây là một trong 10 dự án hạ tầng quan trọng trên địa bàn TP. Hà Nội, được khởi công để chào mừng kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2025).

Với tổng mức đầu tư khoảng 10.198 tỷ đồng, cầu Ngọc Hồi và đường dẫn hai đầu cầu sẽ giúp cải thiện điều kiện giao thông kết nối qua sông Hồng, đồng thời thúc đẩy quá trình đô thị hóa khu vực, làm tiền đề cho việc thực hiện chủ trương giãn dân số, giảm áp lực giao thông trong khu vực trung tâm thành phố. Hơn nữa, dự án còn giúp giảm tải cho các cầu: Chương Dương, Long Biên, Nhật Tân, Thăng Long và Vĩnh Tuy.

Ngoài vai trò tăng cường sự liên kết vùng giữa TP Hà Nội với tỉnh Hưng Yên, góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho nhân dân, công trình cầu Ngọc Hồi còn mang tính biểu tượng, tạo tiền đề cho việc phát triển du lịch sinh thái và tăng cường giao lưu kinh tế, văn hóa giữa 2 tỉnh, thành phố.

Thứ ba là dự án xây dựng đường sắt đô thị Hà Nội tuyến số 5 Văn Cao - Hoà Lạc, khởi công ngày 19/12/2025. Theo Ban Quản lý đường sắt đô thị Hà Nội (MRB), dự án này có tổng mức đầu tư 72.300 tỷ đồng, bằng nguồn vốn ngân sách kết hợp kêu gọi vốn của tổng thầu EPC.

Tổng chiều dài tuyến là 39,585km, trong đó có 6,56km đi ngầm và 5,21km trên cao, 27,815km đi trên mặt đất, với 20 ga (6 ga ngầm, 12 ga mặt đất và 2 ga trên cao, trong đó có 8 ga trung chuyển). Điểm đầu tuyến nằm tại khu vực đường Văn Cao giao Hoàng Hoa Thám, điểm cuối tại ga S20 (thuộc địa bàn xã Hòa Lạc và xã Yên Xuân). Phần đi ngầm tập trung bên trong Vành đai 3 và khi nhập vào trục Đại lộ Thăng Long, tuyến chuyển sang đi nổi và trên cao.

Tuyến đường sắt này được xác định là xương sống của khu vực phía Tây, kết nối trung tâm chính trị - hành chính Ba Đình với đô thị vệ tinh Hòa Lạc, từ đó góp phần giảm tải áp lực giao thông, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội và hình thành cấu trúc đô thị đa cực, hiện đại.