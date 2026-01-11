Giá vàng đột ngột tăng rất mạnh, tiến sát mốc kỷ lục sau một quy định mới của Ngân hàng Nhà nước

Giá vàng nhẫn hôm nay tăng mạnh.

Giá vàng hôm nay đồng loạt tăng dựng đứng. Theo đó, giá vàng miếng trong nước tăng mạnh, với mức tăng 1,5 triệu đồng/lượng so với hôm qua. Các thương hiệu DOJI, SJC, Bảo Tín Minh Châu và PNJ niêm yết giá vàng miếng ở mức 157,8 - 159,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). Ngoài ra, Phú Quý SJC niêm yết vàng miếng mua vào ở mức 157,3 triệu đồng/lượng và bán ra ở mức 159,8 triệu đồng/lượng, tương ứng tăng 1,5 triệu đồng/lượng so với sáng qua.

Cùng chiều tăng 1,5 triệu đồng/lượng so với hôm qua, Bảo Tín Mạnh Hải hiện niêm yết vàng miếng mua vào ở mức 157,9 triệu đồng/lượng và bán ra ở mức 159,8 triệu đồng/lượng.

Tương tự, giá vàng nhẫn trong nước cũng tăng mạnh theo vàng miếng. Tính đến 15h30' chiều nay, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải niêm yết ở mức 156,5 – 159,5 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), tức là tăng 900.000 đồng/lượng so với hôm qua.

Theo Bảo Tín Mạnh Hải, ở ngày đầu tuần, giá vàng nhẫn ép vỉ và đồng vàng Kim Gia Bảo giao dịch quanh mức 152 – 155 triệu đồng (mua vàng – bán ra). Đến ngày cuối tuần, giá giao dịch quanh ngưỡng 156,5 – 159,5 triệu đồng (mua vào – bán ra), tương ứng với tăng khoảng 3,95 triệu đồng. Các chuyên gia cho rằng vàng vẫn giữ vai trò trụ đỡ an toàn dài hạn, nhưng nhà đầu tư cần chuẩn bị tâm lý cho các nhịp điều chỉnh trong ngắn hạn.

Giá vàng trong nước tăng cùng chiều với giá vàng thế giới. Hiện nay, giá vàng thế giới niêm yết tại Kitco ở mức 4.508,8 USD/ounce (tương đương khoảng 143,5 triệu đồng/lượng quy đổi theo tỷ giá Vietcombank, chưa thuế, phí). Như vậy, chênh lệch giữa giá vàng trong nước và thế giới là khoảng 16,3 triệu đồng/lượng.

Như vậy, đây là tuần tăng giá thứ năm trong vòng 7 tuần gần đây của giá vàng.

Giá vàng tăng giá trong bối cảnh Ngân hàng Nhà nước đưa ra quy định mới

Mới đây, Ngân hàng Nhà nước ban hành Thông tư quy định về trạng thái vàng của các tổ chức tín dụng được phép sản xuất vàng miếng, kinh doanh mua bán vàng miếng. Thông tư này có hiệu lực từ ngày 12/2/2026, thay thế quy định tại Thông tư 38/2012.

Như vậy, theo thông tư mới, trạng thái vàng của tổ chức tín dụng được xác định tại thời điểm cuối ngày làm việc, trên cơ sở khối lượng vàng miếng sản xuất, vàng nguyên liệu sử dụng để sản xuất (kể cả hao hụt), doanh số mua - bán vàng miếng, vàng nguyên liệu giao ngay, cũng như hoạt động xuất nhập khẩu vàng miếng, vàng nguyên liệu. Đáng chú ý, tổ chức tín dụng không được duy trì trạng thái vàng âm.

Ngoài ra, Ngân hàng Nhà nước phân loại giới hạn trạng thái vàng theo phạm vi hoạt động. Theo đó, tổ chức tín dụng được phép sản xuất vàng miếng không được duy trì trạng thái vàng cuối ngày vượt quá 5% vốn tự có; đồng thời tổ chức tín dụng chỉ được kinh doanh mua, bán vàng miếng áp dụng mức trần 2% vốn tự có. Theo quy định này, vốn tự có để tính giới hạn là vốn của tháng liền kề trước kỳ báo cáo, theo quy định về các tỷ lệ bảo đảm an toàn. Tuy nhiên, trường hợp cần thiết, tổ chức tín dụng có thể duy trì trạng thái vàng ngoài giới hạn khi được Thống đốc Ngân hàng Nhà nước chấp thuận.

Bên cạnh đó, Ngân hàng Nhà nước cho biết hiện nay có 8 ngân hàng thương mại đủ điều kiện về vốn điều lệ theo Nghị định 24, bao gồm Vietcombank, VietinBank, BIDV, Agribank, Techcombank, MB, VPBank và ACB. Do đó, nếu giả định các ngân hàng này đều được cấp phép sản xuất và xuất nhập khẩu vàng, thì 5% vốn tự có tương đương khoảng 2,56 tỷ USD, xấp xỉ là 20 tấn vàng.

Theo Ngân hàng Nhà nước, việc giới hạn trạng thái vàng ở mức 5% vốn tự có sẽ cho phép các ngân hàng cung ứng lượng vàng đáng kể ra thị trường khi hoạt động kinh doanh vàng được mở rộng, đồng thời góp phần thu hẹp chênh lệch giá vàng trong nước và thế giới, đồng thời vẫn bảo đảm an toàn, ổn định hệ thống ngân hàng.

Giá vàng tuần tới sẽ thế nào?

Trong tuần qua, vàng trong nước tăng theo giá thế giới. Cụ thể, giá vàng thế giớimở đầu ở mức 4.370 USD/ounce và nhanh chóng vượt 4.400 USD/ounce. Sau đó, giá vàng không mất nhiều thời gian để thiết lập đỉnh ngắn hạn quanh mức 4.450 USD/ounce và tiến sát mốc 4.500 USD/ounce.

Kết quả khảo sát giá vàng hàng tuần mới nhất của Kitco News chỉ ra rằng, giới phân tích Phố Wall gần như đạt được sự đồng thuận tuyệt đối về triển vọng tăng giá của vàng trong ngắn hạn. Hơn nữa, tâm lý lạc quan đang chiếm ưu thế trong cộng đồng nhà đầu tư.

Theo đó, trong số 16 chuyên gia tham gia khảo sát, có tới 14 người (chiếm 88%) dự báo giá vàng sẽ tiếp tục tăng trong tuần tới, thậm chí có thể thách thức mức đỉnh kỷ lục được thiết lập vào tháng 12 năm ngoái. Chỉ 1 chuyên gia (6%) cho rằng giá vàng sẽ giảm và 1 ý kiến còn lại nhận định kim loại quý sẽ đi ngang.

Ông Marc Chandler, Giám đốc điều hành đơn vị chuyên về giao dịch Bannockburn Global Forex, nhận định các yếu tố địa chính trị, hoạt động mua vào của ngân hàng Trung ương và nhu cầu từ nhà đầu tư cá nhân tiếp tục sẽ là những động lực chính giúp giá vàng tăng lên.

Ông Sean Lusk, đồng Giám đốc bộ phận phòng ngừa rủi ro thương mại tại đơn vị giao dịch trực tuyến Walsh Trading, cho rằng giá vàng có thể còn một nhịp tăng nữa trong quý I/2026.

Theo các chuyên gia, giá vàng đang được thúc đẩy nhờ sự kết hợp giữa bất ổn địa chính trị và những kỳ vọng thay đổi liên quan đến chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed).

Ông Bart Melek, người đứng đầu chiến lược hàng hóa toàn cầu tại TD Securities, phân tích, số liệu việc làm cho thấy môi trường tạo việc làm đang trì trệ. Hơn nữa, căng thẳng địa chính trị tiềm tàng gia tăng, giá dầu tăng nhẹ (gây lạm phát), cũng như sự bất ổn và chính sách tiền tệ nới lỏng hơn của Fed. Tất cả những yếu tố này đang tạo nên một sự kết hợp thuận lợi cho giá vàng.

Theo các chuyên gia dự báo, hướng đi của giá vàng sẽ đối mặt với một thử thách quan trọng vào thứ Ba tuần tới (13/1), với việc công bố dữ liệu Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 12. Điều này cũng có thể ảnh hưởng đáng kể đến tâm lý thị trường và quyết định quỹ đạo của vàng trong tuần tới.