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Sếp Ferrari ngỡ ngàng trước phản ứng của thị trường với siêu xe mới dù đã chuẩn bị tinh thần từ trước

Hoàng Dũng
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Ferrari thừa nhận hãng đã lường trước những phản ứng trái chiều dành cho Luce, mẫu xe thuần điện đầu tiên của mình. Tuy nhiên, quy mô của làn sóng chỉ trích vẫn vượt ngoài dự đoán của nhà sản xuất Italy.

Ngay từ khi ra mắt, Ferrari Luce đã trở thành một trong những mẫu xe gây tranh cãi nhất lịch sử thương hiệu Italy. Không chỉ là mẫu xe thuần điện đầu tiên của Ferrari, Luce còn là chiếc sedan đầu tiên và mẫu xe 5 chỗ đầu tiên của hãng. Điều này khiến mẫu xe nhận về nhiều ý kiến trái chiều hơn hẳn những cái tên từng gây tranh cãi trước đây như Purosangue, FF hay F50.

Theo ông Emanuele Carando, Giám đốc Marketing toàn cầu của Ferrari, hãng đã chuẩn bị tinh thần cho những phản ứng mạnh mẽ từ thị trường, nhưng không ngờ mức độ phản đối lại lớn đến vậy.

Sếp Ferrari ngỡ ngàng trước phản ứng của thị trường với siêu xe mới dù đã chuẩn bị tinh thần từ trước - Ảnh 1.

Ferrari Luce gặp nhiều chỉ trích khi ra mắt.

Ông Carando cho biết Ferrari đã dự đoán Luce sẽ tạo ra nhiều ý kiến trái chiều, nhưng "không nghĩ mọi chuyện lại ở quy mô như vậy". Dù vậy, ông khẳng định không ai tại Maranello quá lo lắng và cho rằng sự chú ý dành cho Luce cũng là một hình thức quảng bá miễn phí cho sản phẩm.

Vị lãnh đạo Ferrari chia sẻ: "Ở cương vị giám đốc marketing, tôi rất hài lòng. Ferrari là một thương hiệu được nhiều người yêu thích và ai cũng có quyền đưa ra ý kiến. Mỗi khi chúng tôi giới thiệu một điều hoàn toàn mới, sự mới mẻ luôn khiến mọi người e ngại."

Ông cũng nhắc lại trường hợp của Purosangue. Khi mẫu SUV đầu tiên của Ferrari ra mắt khoảng bốn năm trước, hãng từng nhận không ít bình luận cho rằng Enzo Ferrari sẽ "không thể yên nghỉ". Tuy nhiên, theo ông Carando, Purosangue hiện đã trở thành một trong những mẫu Ferrari được yêu thích nhất trên thế giới.

Sếp Ferrari ngỡ ngàng trước phản ứng của thị trường với siêu xe mới dù đã chuẩn bị tinh thần từ trước - Ảnh 2.
Sếp Ferrari ngỡ ngàng trước phản ứng của thị trường với siêu xe mới dù đã chuẩn bị tinh thần từ trước - Ảnh 3.
Sếp Ferrari ngỡ ngàng trước phản ứng của thị trường với siêu xe mới dù đã chuẩn bị tinh thần từ trước - Ảnh 4.
Sếp Ferrari ngỡ ngàng trước phản ứng của thị trường với siêu xe mới dù đã chuẩn bị tinh thần từ trước - Ảnh 5.

Theo Jalopnik, trong số những lời chê dành cho Luce, thiết kế ngoại thất là yếu tố gây tranh cãi nhiều nhất. Không ít người ví mẫu xe giống một chiếc "Apple Car" gắn logo Ferrari hơn là một sản phẩm mang ADN của thương hiệu Italy. Tác giả bài viết cho rằng Luce mang nhiều nét giống một sản phẩm do Jony Ive thiết kế hơn là một chiếc Ferrari truyền thống. Nếu đặt cạnh iPhone, iPad hay Apple Watch, Luce có thể tạo cảm giác đồng điệu về ngôn ngữ thiết kế, nhưng lại khá khác biệt nếu đứng cạnh những mẫu Ferrari như 458 Italia.

Trong khi ngoại thất nhận nhiều ý kiến trái chiều, khoang lái lại được đánh giá tích cực hơn nhờ vẫn duy trì nhiều nút bấm vật lý thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào màn hình cảm ứng.

Sếp Ferrari ngỡ ngàng trước phản ứng của thị trường với siêu xe mới dù đã chuẩn bị tinh thần từ trước - Ảnh 6.
Sếp Ferrari ngỡ ngàng trước phản ứng của thị trường với siêu xe mới dù đã chuẩn bị tinh thần từ trước - Ảnh 7.
Sếp Ferrari ngỡ ngàng trước phản ứng của thị trường với siêu xe mới dù đã chuẩn bị tinh thần từ trước - Ảnh 8.
Sếp Ferrari ngỡ ngàng trước phản ứng của thị trường với siêu xe mới dù đã chuẩn bị tinh thần từ trước - Ảnh 9.

Trước những tranh cãi về thiết kế, Ferrari khẳng định đây là lựa chọn có chủ đích. Theo ông Carando, hãng hoàn toàn có thể lấy Purosangue, loại bỏ động cơ V12 rồi thay bằng mô-tơ điện và bộ pin, nhưng đó không phải hướng đi Ferrari mong muốn.

Thay vào đó, Luce được phát triển như một mẫu xe chỉ có thể xuất hiện nhờ nền tảng thuần điện, với khoang cabin rộng rãi hơn và phần đầu xe ngắn hơn. Cách bố trí này giúp người lái ngồi gần trục trước hơn, từ đó cải thiện độ chính xác khi vào cua theo quan điểm của Ferrari.

Ferrari tin rằng phản ứng của thị trường sẽ thay đổi theo thời gian, tương tự những gì từng diễn ra với Purosangue. Theo ông Carando, làn sóng chỉ trích hiện nay rồi sẽ dịu xuống khi khách hàng có thêm thời gian tiếp cận mẫu xe mới.

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xe điện

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Ferrari

Ferrari Luce

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