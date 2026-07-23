Sau nhiều năm nâng cấp an toàn, tối nay có thể là lúc Samsung chứng minh mình vẫn biết cách khiến thế giới Android hào hứng

Một kiểu điện thoại gập mới, những nâng cấp thực tế trên Galaxy Watch cùng One UI 9 có thể giúp Samsung tạo ra sự kiện khác biệt giữa thời điểm các flagship ngày càng giống những bản cải tiến thường niên.

Để khiến người dùng hào hứng với một chiếc smartphone mới ngày nay không còn dễ dàng. Thiết kế điện thoại dạng thanh đã tương đối ổn định, điện thoại gập cũng đã phổ biến, camera và hiệu năng đều đạt đến mức đủ tốt với phần lớn nhu cầu, còn AI dù xuất hiện ngày càng nhiều vẫn chưa phải lúc nào cũng tạo ra khác biệt dễ nhận thấy ngay trong những phút đầu trải nghiệm.

Các sự kiện công nghệ vì thế cũng dần mất đi cảm giác khó đoán từng có. Những thương hiệu lớn vẫn giới thiệu thiết bị tốt hơn qua mỗi năm, nhưng thay đổi thường nằm ở bộ xử lý nhanh hơn, camera tốt hơn, pin lâu hơn hoặc một số tính năng phần mềm mới. Sản phẩm được hoàn thiện hơn, song không phải lúc nào cũng đủ mới để khiến người dùng muốn theo dõi trọn vẹn một sự kiện kéo dài hàng giờ.

Privacy Display trên Galaxy S26 Ultra là sáng tạo đáng chú ý, nhưng phần lớn vẫn tập trung vào những thay đổi theo hướng hoàn thiện trải nghiệm sẵn có. Đây không phải điều tiêu cực đối với một sản phẩm thương mại, nhưng lại khiến cảm giác bất ngờ tại các sự kiện ra mắt ngày càng khó tìm thấy.

Galaxy Unpacked tối nay có thể đi theo một hướng khác. Với thông điệp “A New Shape Unfolds”, Samsung không chỉ nhắc tới thế hệ điện thoại gập tiếp theo mà còn gợi mở về một hình dáng mới trong danh mục Galaxy. Sự kiện được tổ chức tại London lúc 14 giờ ngày 22/7 theo giờ Anh, tương ứng 20 giờ tại Việt Nam, và phát trực tiếp trên các nền tảng chính thức của hãng.

Điều quan trọng hơn là Unpacked lần này có thể trở thành một phép thử về khả năng tạo ra sự hào hứng của Samsung. Hãng không thiếu nguồn lực để làm ra những thiết bị mạnh, cũng không thiếu AI hay hệ sinh thái để kết nối chúng. Câu hỏi được đặt ra là Samsung còn có thể đưa ra những sản phẩm khiến người dùng cảm thấy thế giới Android vẫn còn không gian cho các ý tưởng mới hay không.

Cuối cùng đã có một thiết kế mới

Sản phẩm thể hiện rõ nhất tinh thần đó có thể là Galaxy Z Fold mới, mà nhiều khả năng sẽ được gọi là Z Fold8. Thay vì tiếp tục kiểu thiết kế cao và hẹp đã gắn với dòng Fold qua nhiều thế hệ, Samsung được cho là sẽ tạo ra một thiết bị ngắn và rộng hơn, có hình dáng gần giống một cuốn hộ chiếu khi đóng lại.

Các thông tin xuất hiện trước sự kiện cho thấy máy có thể sở hữu màn hình ngoài 5,5 inch với tỷ lệ gần 16:10 và màn hình gập 7,6 inch bên trong mang tỷ lệ 4:3. Thân máy được cho là chỉ dày khoảng 4,5 mm khi mở và nặng khoảng 201 gram, gần với nhiều smartphone dạng thanh hiện nay dù chứa hai màn hình cùng cơ cấu bản lề.

Những con số trên đáng chú ý, nhưng giá trị lớn nhất của thiết kế mới không nằm ở việc Samsung tạo ra thêm một chiếc Fold mỏng hơn. Hình dáng rộng có thể thay đổi cách người dùng tiếp cận điện thoại gập ngay từ trạng thái đóng.

Màn hình ngoài của dòng Fold truyền thống từng bị phàn nàn vì khá hẹp, khiến bàn phím chật và nhiều ứng dụng hiển thị kém tự nhiên hơn smartphone thông thường. Khi chiều rộng tăng lên, thiết bị có thể thuận tiện hơn cho việc nhập liệu, duyệt web, đọc tin nhắn hoặc sử dụng như một điện thoại nhỏ trong những thao tác nhanh.

Sau khi mở ra, tỷ lệ màn hình gần 4:3 lại phù hợp với tài liệu, sách điện tử, trang web và giao diện đa nhiệm hơn. Video vẫn có thể xuất hiện viền đen do khác biệt tỷ lệ, nhưng không gian hiển thị rộng tạo thêm chỗ cho các cửa sổ ứng dụng, thanh công cụ và nội dung dạng dọc. Các nguồn rò rỉ cũng cho rằng Samsung đã sử dụng lớp nền titanium mới cho màn hình nhằm tăng độ ổn định và giảm mức độ rõ của nếp gấp.

Ở góc độ chiến lược, sự xuất hiện của Fold8 còn đáng chú ý vì Samsung được cho là vẫn duy trì một phiên bản Fold mang hình dáng gần với dòng Fold hiện tại, các tin đồn cho biết model này có tên Z Fold8 Ultra. Nếu thông tin này chính xác, Samsung sẽ không buộc toàn bộ người dùng cùng chấp nhận kiểu dáng gập mới.

Fold tỷ lệ màn hình rộng có thể hướng đến những người ưu tiên không gian đọc nội dung khi mở. Fold Ultra tiếp tục phục vụ nhóm yêu thích tỷ lệ truyền thống, hệ thống camera cao cấp và hình dáng gần với smartphone thông thường hơn. Một dòng sản phẩm từng chỉ có một công thức thiết kế vì thế có thể bắt đầu phân nhánh theo nhu cầu sử dụng.

Đó cũng là yếu tố khiến Unpacked lần này khác với một buổi công bố cấu hình. Samsung không chỉ thay chip hoặc tăng độ sáng màn hình, mà có thể đang thử trả lời lại câu hỏi cơ bản nhất của điện thoại gập: thiết bị nên có hình dáng thế nào để thực sự hữu ích trong cả hai trạng thái?

Samsung không cần mọi thay đổi đều phải gây sốc

Galaxy Z Flip mới nhiều khả năng không thay đổi mạnh về hình dáng. Tuy nhiên, chiếc máy này vẫn có thể đại diện cho một kiểu nâng cấp ít nhẹ nhàng hơn nhưng tác động rõ ràng đến trải nghiệm.

Một hồ sơ chứng nhận tại Mỹ cho thấy Galaxy Z Flip mới, tạm gọi Z Flip8, tại thị trường này sẽ sử dụng Snapdragon 8 Elite Gen 5. Các báo cáo khác cho rằng Samsung có thể áp dụng chiến lược hai bộ xử lý, với Snapdragon tại Mỹ và Trung Quốc, còn Exynos 2600 xuất hiện tại Hàn Quốc, châu Âu cùng một số khu vực khác.

Việc Snapdragon quay trở lại không chỉ liên quan đến cuộc tranh luận kéo dài giữa người dùng Exynos và Qualcomm. Điện thoại gập dạng vỏ sò có rất ít không gian dành cho hệ thống tản nhiệt, trong khi hai phần thân bị chia tách bởi bản lề khiến việc phân bổ linh kiện phức tạp hơn smartphone dạng thanh.

Bộ xử lý duy trì hiệu suất tốt hơn và tạo ra ít nhiệt hơn có thể tác động trực tiếp đến khả năng chơi game, quay video, sử dụng camera và thời lượng pin. Dù Snapdragon 8 Elite Gen 5 vẫn cần được kiểm nghiệm trong thân máy nhỏ, việc Samsung cân nhắc lại lựa chọn chip cho thấy hãng đang chú ý đến những vấn đề người dùng có thể cảm nhận mỗi ngày, chứ không chỉ điểm số hiệu năng tối đa.

Một sự kiện thú vị cũng không nhất thiết phải chứa toàn những sản phẩm chưa từng xuất hiện. Đôi khi, giá trị đến từ việc nhà sản xuất sửa đúng những hạn chế đã tồn tại qua nhiều thế hệ. Với Galaxy Z Flip, nhiệt độ, hiệu suất duy trì và pin có thể quan trọng hơn một thay đổi nhỏ về camera hoặc màn hình ngoài.

Galaxy Watch có thể nâng tầm sự hữu ích của AI

Nếu Galaxy Z Fold mới tạo ra sự chú ý nhờ hình dáng, thế hệ Galaxy Watch lại có cơ hội cho thấy những nâng cấp phần cứng có thể phục vụ AI và trải nghiệm thực tế như thế nào.

Samsung được cho là sẽ chuyển Galaxy Watch mới, có thể sẽ là Watch 9 và Galaxy Watch Ultra 2, sang nền tảng Snapdragon Wear Elite của Qualcomm. Đây là nền tảng thiết bị đeo đầu tiên của Qualcomm tích hợp NPU chuyên dụng, đạt hiệu suất AI công bố tối đa 12 TOPS và có khả năng chạy các mô hình lên tới 2 tỷ tham số ngay trên thiết bị.

Snapdragon Wear Elite còn có các thành phần xử lý tiết kiệm năng lượng dành cho những hoạt động diễn ra liên tục, chẳng hạn nhận diện cử chỉ, giọng nói hoặc dữ liệu môi trường. Nền tảng hỗ trợ 5G RedCap, Bluetooth 6.0, UWB, Wi-Fi tiết kiệm năng lượng và kết nối vệ tinh NB-NTN, dù Samsung chưa xác nhận những tính năng nào sẽ thực sự được kích hoạt trên đồng hồ mới.

Điều này phù hợp với hướng phát triển của Galaxy Watch trong vài năm gần đây. Thay vì chỉ hiển thị từng chỉ số sức khỏe riêng biệt, Samsung muốn kết hợp dữ liệu về giấc ngủ, vận động, nhịp tim và thói quen hằng ngày để đưa ra góc nhìn tổng thể hơn. NPU trên đồng hồ có thể giúp một phần hoạt động phân tích diễn ra ngay trên cổ tay, giảm độ trễ và hạn chế sự phụ thuộc vào kết nối mạng trong những tác vụ phù hợp.

Galaxy Watch Ultra 2 còn được cho là trang bị màn hình đạt độ sáng tối đa 5.000 nit, viên pin 800mAh và chuẩn bảo vệ IP69K. Dung lượng pin mới cao hơn khoảng 35% so với mức 590mAh của Galaxy Watch Ultra thế hệ đầu, trong khi IP69K bổ sung khả năng chịu tia nước áp suất và nhiệt độ cao bên cạnh khả năng chống bụi.

Đây là những thay đổi có thể được cảm nhận mà không cần người dùng hiểu về NPU hay TOPS. Màn hình sáng hơn hỗ trợ quan sát ngoài trời, pin lớn hơn tạo thêm thời gian cho GPS và kết nối di động, còn khả năng bảo vệ tốt hơn phù hợp với hoạt động trong mưa, bùn đất hoặc môi trường cần vệ sinh thiết bị thường xuyên.

Nếu Samsung có thể kết hợp các nâng cấp này với những tính năng AI thực sự hữu ích, Galaxy Watch mới sẽ cho thấy AI trên thiết bị đeo không nhất thiết chỉ là một chatbot được thu nhỏ. Nó có thể âm thầm xử lý cảm biến, phát hiện xu hướng và đưa ra thông tin vào đúng thời điểm, những công việc phù hợp với một thiết bị luôn nằm trên cơ thể.

One UI 9 quyết định cảm giác mới mẻ kéo dài được bao lâu

Một sản phẩm có hình dáng mới có thể gây ấn tượng trong lần đầu cầm trên tay. Tuy nhiên, phần mềm mới là yếu tố quyết định người dùng có tiếp tục cảm nhận được sự khác biệt sau nhiều tuần hay không.

One UI 9 được phát triển dựa trên Android 17 và đã bước vào chương trình beta dành cho Galaxy S26 series tại một số thị trường từ tháng 5. Samsung cho biết bản cập nhật tập trung vào công cụ sáng tạo, khả năng cá nhân hóa, tiếp cận và tăng cường bảo vệ trước các ứng dụng có nguy cơ cao.

Giao diện không được đại tu hoàn toàn so với One UI 8.5. Những thay đổi hiện xuất hiện chủ yếu ở khả năng tùy chỉnh Quick Panel, bố cục menu, kích thước các thành phần điều khiển và hiệu ứng trong suốt. Quick Panel mới cho phép điều chỉnh riêng khu vực độ sáng, âm thanh và trình phát nội dung, giúp người dùng kiểm soát giao diện chi tiết hơn.

Một số cải tiến nhỏ lại có khả năng tác động trực tiếp đến thói quen sử dụng. Ứng dụng Điện thoại có thể hiển thị cuộc gọi từ ứng dụng bên thứ ba trong cùng lịch sử với cuộc gọi thông thường. Auto Blocker bổ sung báo cáo về các lượt cài đặt bị chặn, trong khi mục quản lý ứng dụng không rõ nguồn gốc giúp người dùng dễ nhận biết phần mềm được cài từ bên ngoài các cửa hàng được phê duyệt.

Những thay đổi này nghe không quá lớn khi đứng riêng lẻ. Khi kết hợp với một thiết bị có tỷ lệ màn hình hoàn toàn mới, chúng lại trở nên quan trọng hơn. Fold mới cần cách bố trí Quick Panel, đa nhiệm, bàn phím và cửa sổ ứng dụng phù hợp; Galaxy Watch cần phần mềm biết chọn lọc dữ liệu thay vì chỉ hiển thị thêm nhiều chỉ số.

One UI 9 vì thế có thể đóng vai trò gắn kết toàn bộ câu chuyện của Unpacked. Phần cứng tạo ra những khả năng mới, còn phần mềm quyết định chúng có trở thành trải nghiệm dễ sử dụng hay chỉ dừng ở một ý tưởng thú vị trên sân khấu.

Dù vậy, chưa có gì bảo đảm Samsung sẽ dành nhiều thời lượng cho One UI 9 trong sự kiện tối nay. Hãng đã công bố chương trình beta từ trước, trong khi nội dung quảng bá Unpacked chủ yếu tập trung vào kiểu dáng thiết bị mới và trải nghiệm AI.

Samsung cần chứng minh điều gì tại Unpacked?

Samsung không cần chứng minh hãng có thể tạo ra một chiếc điện thoại nhanh hơn. Điều đó gần như đã trở thành mặc định sau mỗi thế hệ sản phẩm với bất cứ hãng nào. Thách thức khó hơn là làm cho người dùng cảm thấy sự nâng cấp có ý nghĩa và đủ khác biệt để đáng quan tâm.

Trong những năm đầu của smartphone gập, Samsung giữ vai trò quan trọng trong việc biến một công nghệ thử nghiệm thành dòng sản phẩm được bán rộng rãi. Tuy nhiên, thị trường hiện đã có nhiều đối thủ với thân máy mỏng, pin lớn, sạc nhanh hoặc tỷ lệ màn hình ngày càng dễ sử dụng. Vị thế tiên phong trong quá khứ không còn đủ để bảo đảm hãng luôn tạo ra sản phẩm thú vị nhất.

Fold8 có thể là câu trả lời đầu tiên. Thiết bị cho thấy Samsung sẵn sàng rời khỏi công thức đã sử dụng nhiều năm và thử một cách tiếp cận khác đối với điện thoại gập. Galaxy Watch mới bổ sung lớp thứ hai khi đưa NPU, pin lớn và khả năng bảo vệ cao hơn lên một thiết bị được sử dụng xuyên suốt cả ngày. One UI 9 là mảnh ghép cuối cùng, giúp những thay đổi phần cứng không trở thành các tính năng đứng riêng lẻ.

Lời mời tham dự sự kiện Galaxy Unpacked： 20_00 ngày 22.07.2026 ｜ Samsung

Tất nhiên, một thiết kế khác biệt chưa chắc đồng nghĩa với một sản phẩm thành công. Fold8 có thể gặp vấn đề về tương thích nội dung, Galaxy Z Flip8 vẫn cần chứng minh khả năng kiểm soát nhiệt, còn AI trên Galaxy Watch chỉ có giá trị khi tạo ra thông tin người dùng thực sự cần.

Các thông số quan trọng hiện cũng chủ yếu đến từ nguồn rò rỉ và cần chờ Samsung xác nhận. Unpacked tối nay vì vậy vẫn là thời điểm để kiểm chứng liệu các ý tưởng được đồn đoán có được triển khai đủ thuyết phục hay không.

Nhưng ngay cả trước khi câu trả lời xuất hiện, sự kiện lần này đã tạo ra cảm giác khác so với một buổi nâng cấp thường niên. Người dùng không chỉ chờ xem chip mới nhanh hơn bao nhiêu hay camera tăng thêm độ phân giải nào, mà còn muốn biết một chiếc Fold rộng sẽ được sử dụng ra sao, AI trên đồng hồ có thể làm được gì và One UI sẽ thích nghi thế nào với các hình dáng mới.

Đó chính là điều Samsung cần chứng minh tại Galaxy Unpacked tối nay. Thế giới Android vẫn có thể trở nên hào hứng, miễn là các nhà sản xuất tiếp tục đặt câu hỏi về cách thiết bị nên được thiết kế và sử dụng, thay vì chỉ hoàn thiện những gì đã quen thuộc. Và với những gì đang được chờ đợi, Samsung có thể là thương hiệu đưa ra câu trả lời đáng chú ý nhất vào thời điểm này.