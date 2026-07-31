Sau khi bị Nga truy nã toàn cầu, cho vào danh sách “phần tử khủng bố", ông chủ Telegram vừa nói gì?

Nhà sáng lập Telegram Pavel Durov vừa chính thức lên tiếng vì lý do bị Nga truy nã toàn cầu và cho vào danh sách “khủng bố”.

Nhà sáng lập kiêm CEO Telegram Pavel Durov tại Abu Dhabi, tháng 10/2025. Ảnh: AFP

Mới đây, ngày 30/7, nhà sáng lập Telegram Pavel Durov cho rằng, việc Nga đưa ông vào danh sách “khủng bố” l à để trả đũa vì ông từ chối tuân thủ những yêu cầu của chính phủ nước này về giám sát hàng loạt và kiểm duyệt trên nền tảng nhắn tin.

Ông Pavel Durov viết trên Telegram rằng: “Theo luật pháp Nga, giờ đây tôi bị cấm phổ biến thông tin trên Internet. Dương như các quan chức Nga đã nhầm lẫn việc ai mới là người có thể cấm ai sử dụng Internet”.

Trước đó, cùng ngày 30/7, Cơ quan Giám sát Tài chính Liên bang (Rosfinmonitoring) của Nga đã đưa Pavel Durov, nhà sáng lập kiêm CEO Telegram, vào danh sách "phần tử khủng bố và cực đoan" sau khi phát lệnh truy nã quốc tế.

Theo đó, những cá nhân và tổ chức có tên trong danh sách này sẽ bị Nga cấm tiếp xúc với truyền thông, cũng như đăng tải thông tin trên Internet, tổ chức sự kiện công cộng, tham gia bầu cử, đồng thời không thể sử dụng những dịch vụ tài chính ngoài nộp thuế, nhận lương và bồi thường.

Trên thực tế, Rosfinmonitoring ra quyết định một ngày sau khi Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) phát lệnh truy nã quốc tế đối với ông Durov vì cáo buộc "tiếp tay cho hoạt động khủng bố".

FSB cho biết, nền tảng Telegram do Pavel Durov điều hành đã không gỡ bỏ nội dung được các cơ quan đặc nhiệm Ukraine cùng các tổ chức khủng bố sử dụng nhằm thực hiện hành vi phá hoại, khủng bố, thảm sát và lừa đảo trực tuyến tại Nga.

Theo giới chức Nga, các đặc vụ Ukraine đã tiếp cận công dân nước này bằng cách giả danh phụ nữ thông qua dịch vụ hẹn hò Dayvinchik trên Telegram, và gửi đường link lừa đảo để nạn nhân tưởng rằng bản thân đang trả tiền mua vé xem phim, hòa nhạc hoặc quà tặng.

Đáng chú ý, sau đó, những kẻ giả mạo nhân viên hành pháp Nga liên hệ với nạn nhân, cho biết tiền của họ đã được chuyển vào tài khoản của quân đội Ukraine. Cuối cùng, họ bị lôi kéo vào những hoạt động tấn công lực lượng vũ trang Nga, phá hoại hạ tầng năng lượng và thông tin liên lạc.

Thực tế là sau khi có thông tin về lệnh truy nã quốc tế, tài khoản của Telegram trên mạng xã hội X đã đăng ảnh chụp CEO Telegram giơ ngón tay giữa, nhưng không bình luận gì thêm.

FSB đã phát lệnh truy nã quốc tế đối với ông Durov, nhưng hiện chưa rõ các quốc gia hoặc cơ quan thực thi pháp luật khác có thực hiện yêu cầu này hay không.

Trong nhiều năm qua, ứng dụng nhắn tin Telegram là một trong những nền tảng liên lạc phổ biến nhất tại Nga.

Hơn nữa, các động thái của Nga diễn ra vài tháng sau khi các cơ quan quản lý nhà nước Nga áp đặt hàng loạt hạn chế đối với Telegram, với cáo buộc nền tảng này trở thành nơi dung túng các hoạt động tội phạm.

Ngoài ra, trong thời gian qua, chính quyền Nga tiếp tục thúc đẩy người dân chuyển sang sử dụng ứng dụng nhắn tin Max do nhà nước hậu thuẫn nhằm thay thế Telegram.

Telegram được cả Nga và Ukraine sử dụng rộng rãi

Tỷ phú công nghệ Pavel Durov là người sáng lập Telegram. Ảnh: Durov/Instagram

Telegram là ứng dụng nhắn tin mã hóa ra mắt năm 2013. Đến nay, ứng dụng này cho biết có hơn một tỷ người dùng và được sử dụng rộng rãi ở cả Nga và Ukraine.

Ông Pavel Durov sinh năm 1984 tại Nga, có hộ chiếu của Các tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) và Pháp. Ông chính là người sáng lập VKontakte, mạng xã hội được ví như "Facebook của Nga". Đến năm 2013, ông Durov lập ra nền tảng Telegram.

Ngoài Nga, giới chức Pháp cũng đang điều tra ông Durov về cáo buộc Telegram không xử lý hiệu quả các hoạt động tội phạm trên nền tảng và không hợp tác đầy đủ với yêu cầu của cơ quan thực thi pháp luật.

Tuy nhiên, ông Durov đã bác bỏ các cáo buộc và khẳng định Pháp đang sử dụng các cáo buộc hình sự nhằm gây sức ép buộc ông áp đặt kiểm duyệt chính trị trên nền tảng của mình theo yêu cầu của phương Tây.

Tỷ phú công nghệ Pavel Durov có tài sản ước tính khoảng 15,5 tỷ USD (theo tạp chí Forbes). Ông đã sống bên ngoài lãnh thổ Nga trong nhiều năm. Hiện nay chưa rõ nơi ở của nhà sáng lập Telegram.

Bài tham khảo nguồn: Lemonde, Tass, Reuters, RIA Novosti