Nga truy nã CEO Telegram, cáo buộc có liên quan tới đặc vụ Ukraine

Pavel Durov, “ông trùm” Telegram, nhà sáng lập ứng dụng có khoảng 1 tỷ người dùng hàng tháng đang bị Nga truy nã.

CEO Telegram Pavel Durov đến trình diện tòa tại Paris (Pháp) vào tháng 12/2024. Ảnh: AFP

Theo RT, Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) ngày 29/7 thông báo rằng, ông Pavel Durov, nhà sáng lập ứng dụng Telegram, đang bị Nga truy nã với cáo buộc đã để các cơ quan đặc nhiệm Ukraine tuyển mộ công dân Nga tham gia các hoạt động phạm tội thông qua nền tảng Telegram.

Đáng chú ý, cáo buộc này được đưa ra trong khuôn khổ cuộc điều tra về một kênh Telegram chuyên về hẹn hò. FSB cho biết, các đặc vụ Ukraine thường giả danh những cô gái có ý định tìm kiếm mối quan hệ tình cảm, nhưng chỉ yêu cầu những món quà nhỏ từ các đối tượng tiềm năng mà họ tiếp cận.

Sau khi nạn nhân đã gửi quà, họ sẽ tiếp tục bị những các đối tượng giả danh lực lượng thực thi pháp luật Nga gây sức ép. Theo FSB, các đối tượng này cáo buộc nạn nhân đã vô tình hỗ trợ cuộc chiến của Kiev, tuy nhiên có thể được giảm nhẹ trách nhiệm nếu hợp tác với các cơ quan chức năng giả mạo.

Bằng cách lừa đảo này, những thanh niên trẻ với tâm lý hoang mang có thể bị lôi kéo thực hiện các hành vi phạm pháp thực sự, chẳng hạn như phóng hỏa hoặc làm người vận chuyển tiền trong các đường dây rửa tiền.

Theo FSB, thông qua kênh hẹn hò đang bị điều tra, các đặc vụ Ukraine đã ép buộc ít nhất 46 công dân Nga trong độ tuổi từ 12 - 22 tham gia các hoạt động phạm pháp. Hiện nay, những nghi phạm đã thành niên này đang phải đối mặt với án tù dài hạn với các cáo buộc như khủng bố, phá hoại và tấn công lực lượng thực thi pháp luật.

Ông Pavel Durov là nhà sáng lập ứng dụng Telegram. Ảnh: Getty Images

Ngoài ra, FSB cáo buộc Ukraine đã sử dụng nhiều kênh Telegram khác nhau nhằm tuyển mộ người tham gia các hoạt động như vậy. Trên thực tế, kênh hẹn hò trên từng bị Cơ quan Quản lý Truyền thông Nga cảnh báo riêng từ năm 2025. Nguyên nhân là do chứa nội dung mà cơ quan này kết luận là khiêu dâm trẻ em và tuyên truyền LGBT (cộng đồng người đồng tính, song tính, chuyển giới), đáng lẽ phải bị chặn hoạt động tại Nga.

FSB cho hay, dịch vụ này hoạt động dưới dạng ứng dụng mai mối và được cho là có hơn 13 triệu người dùng mỗi tháng. Hồ sơ về những người bị cáo buộc được Ukraine tuyển mộ thông qua kênh Telegram này cũng đã xuất hiện từ tháng 7/2025, với các nghi phạm từ nhiều khu vực trên khắp lãnh thổ Nga.

Chia sẻ với TASS, luật sư Vladimir Zherebenkov cho rằng nếu bị chứng minh có tội, ông Pavel Durov, nhà sáng lập Telegram có thể đối mặt mức án tù chung thân và việc ra lệnh bắt giữ vắng mặt với ông là bước cần thiết để tiến hành yêu cầu dẫn độ.

CEO Telegram là ai trước khi bị Nga truy nã?

Tỷ phú Pavel Durov đang sống tại Dubai. Ảnh: Instagram

Ông Pavel Durov sinh năm 1984 tại St. Petersburg (Nga). Đến năm 2006, ông cho ra đời mạng xã hội VK và và được ví như "Mark Zuckerberg của Nga". Năm 2013, ông Durov sáng lập ra Telegram, nền tảng hiện có khoảng 1 tỷ người trên thế giới dùng hàng tháng. Đây chính là một trong những nền tảng truyền thông xã hội lớn sau Facebook, YouTube, WhatsApp, Instagram, TikTok và Wechat.

Kể từ năm 2014, ông Pavel Durov định cư tại Các tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE). Theo Telegram, nhà sáng lập ứng dụng này có quốc tịch ở Pháp và UAE.

Đáng chú ý, sau khi Nga mở chiến dịch quân sự tại Ukraine vào năm 2022, Telegram trở thành nền tảng chính để cả Nga và Ukraine đưa tin về chiến sự, cũng như tình hình chính trị liên quan tới cuộc xung đột.

Ông chủ của Telegram Pavel Durov, có tài sản ước tính khoảng 15,5 tỷ USD (theo tạp chí Forbes), cho biết một số chính phủ đã tìm cách gây áp lực với ông. Tuy nhiên, ứng dụng Telegram vẫn là một nền tảng trung lập chứ không phải là một bên tham gia vào địa chính trị.

Trên thực tế, trong nhiều năm qua, tỷ phú Pavel Durov giữ lập trường kiên định về bảo vệ quyền riêng tư và tự do ngôn luận, cũng như từ chối bàn giao khóa mã hóa cho các chính phủ.

Khi Nga mở cuộc điều tra hình sự vào hồi tháng 2, ông Pavel Durov đã cáo buộc Nga dựng cớ để cấm hoàn toàn Telegram.

Telegram hiện là một trong những nền tảng có nhiều người dùng trên thế giới. Ảnh: Bloomberg

Trước khi bị Nga truy nã, vào ngày 24/8/2024, ông Durov bị bắt tại sân bay Le Bourget (Paris, Pháp), và sau đó bị truy tố hàng loạt tội danh liên quan nội dung bất hợp pháp trên Telegram. Sau đó, ông Durov được tại ngoại và bị cấm rời Pháp. Đến tháng 11/2025, Pháp đã dỡ bỏ toàn bộ hạn chế đi lại.

Ông Pavel Durov hiện đang sống ở Dubai, nơi đặt trụ sở Telegram. Đầu tháng 7/2026, CEO Telegram đã trở lại Pháp để bị thẩm vấn lần thứ tư, kéo dài khoảng 6 giờ.

Bài tham khảo nguồn: RT, Tass, Forbes







