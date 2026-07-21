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Sau hơn 1 năm vắng bóng, Lương Nguyệt Anh tái xuất với loạt tin vui: Làm mẹ cặp song sinh, thăng quân hàm Thiếu tá

Như Mộng (ảnh nhân vật cung cấp)
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"Tôi tin hai con sẽ giúp tôi mạnh mẽ và phát triển hơn trên con đường phía trước", Lương Nguyệt Anh chia sẻ.

Sau hơn 1 năm vắng bóng trên các sân khấu lớn để làm mẹ, quán quân Sao Mai 2011 Lương Nguyệt Anh đã chính thức trở lại với nhiều thay đổi trong cả cuộc sống lẫn sự nghiệp. Theo nữ ca sĩ, việc trở thành mẹ của cặp song sinh Cherry và Happy đã giúp cô thay đổi trên mọi phương diện, đồng thời mang đến nguồn năng lượng mới mẻ và tích cực trong nghệ thuật.

Không chỉ cảm nhận được niềm hạnh phúc vô bờ khi hai con có mặt trong cuộc đời mình, Lương Nguyệt Anh còn có sự chuyển biến lớn trong cách nhìn nhận cuộc sống và hoạch định tương lai. Đặc biệt, tình yêu dành cho các con khiến cô muốn hát nhiều hơn, muốn trở lại sân khấu nhiều hơn và đang lên kế hoạch thực hiện hàng loạt dự án âm nhạc trong thời gian tới.

Sau hơn 1 năm vắng bóng, Lương Nguyệt Anh tái xuất với loạt tin vui: Làm mẹ cặp song sinh, thăng quân hàm Thiếu tá - Ảnh 1.

Ca sĩ Lương Nguyệt Anh.

Sau hơn 1 năm vắng bóng, Lương Nguyệt Anh tái xuất với loạt tin vui: Làm mẹ cặp song sinh, thăng quân hàm Thiếu tá - Ảnh 2.

Cặp song sinh của Lương Nguyệt Anh.

Lương Nguyệt Anh tâm sự: "Âm nhạc là niềm đam mê lớn trong cuộc sống của tôi. Mỗi giai điệu, mỗi lời ca đều mang đến những cảm xúc thật đặc biệt, giúp tôi quên đi những mệt mỏi và áp lực thường ngày. Khi lời ca tiếng hát được cất lên, tôi như được sống thật với chính mình, được gửi gắm tâm tư, tình cảm và cả những câu chuyện của cuộc sống. Chính vì vậy, tôi đã lập tức lên kế hoạch trở lại sân khấu ngay sau khi hai thiên thần cứng cáp".

Nữ ca sĩ chia sẻ thêm: "Tôi đang tràn đầy năng lượng để làm thật nhiều việc trong thời gian tới khi chính thức trở lại. Dù hiện nay khá vất vả khi vừa công tác, vừa đi diễn, vừa làm tròn vai trò làm mẹ của hai em bé, nhưng tôi tin hai con sẽ giúp tôi mạnh mẽ và phát triển hơn trên con đường phía trước".

Cách đây tròn 2 tháng, Lương Nguyệt Anh khiến đồng nghiệp và khán giả bất ngờ khi chính thức công khai lên chức làm mẹ đồng thời giới thiệu cặp song sinh Cherry và Happy trong tiệc đầy tháng. Hình ảnh đáng yêu của hai em bé nhanh chóng nhận được nhiều sự yêu thích từ công chúng.

Sau hơn 1 năm vắng bóng, Lương Nguyệt Anh tái xuất với loạt tin vui: Làm mẹ cặp song sinh, thăng quân hàm Thiếu tá - Ảnh 3.

Nhân dịp này, nữ ca sĩ cũng chia sẻ bức tâm thư xúc động gửi hai con, kể về hành trình nhiều năm chờ đợi để được làm mẹ. Lương Nguyệt Anh cho biết sau ánh đèn sân khấu từng có những khoảng lặng cô đơn nhưng kể từ khi Cherry và Happy xuất hiện, cuộc sống của cô như bước sang một chương mới. Hai con không chỉ là niềm hạnh phúc lớn nhất mà còn trở thành nguồn động lực để cô tiếp tục cống hiến cho nghệ thuật.

Sau những thay đổi trong cuộc sống, Lương Nguyệt Anh cũng quyết định làm mới hình ảnh khi tái xuất. Trong bộ ảnh mới, nữ ca sĩ gần như "lột xác" hoàn toàn. Nếu trước đây hình ảnh của cô luôn gắn với những tà áo dài nền nã, nhẹ nhàng thì lần trở lại này, Lương Nguyệt Anh gây ấn tượng với các thiết kế áo dài cách tân do NTK Thạch Linh thực hiện. Phong cách mới là sự kết hợp giữa nét truyền thống và hơi thở hiện đại, tôn lên vẻ đẹp quyến rũ nhưng vẫn đậm chất Á Đông.

Theo Lương Nguyệt Anh, hình ảnh mới cũng là cách cô truyền tải thông điệp về chặng đường sắp tới: mạnh mẽ bứt phá để bước sang một giai đoạn mới của cuộc đời và sự nghiệp, nhưng vẫn giữ nguyên sự ngọt ngào, đằm thắm trong tâm hồn của người nghệ sĩ theo đuổi dòng nhạc dân gian.

Sau hơn 1 năm vắng bóng, Lương Nguyệt Anh tái xuất với loạt tin vui: Làm mẹ cặp song sinh, thăng quân hàm Thiếu tá - Ảnh 4.
Sau hơn 1 năm vắng bóng, Lương Nguyệt Anh tái xuất với loạt tin vui: Làm mẹ cặp song sinh, thăng quân hàm Thiếu tá - Ảnh 5.

Lương Nguyệt Anh vừa được lên cấp Thiếu tá.

Điều đáng chú ý là sau khi lên chức làm mẹ, Lương Nguyệt Anh cũng liên tiếp đón nhận nhiều tin vui trong sự nghiệp.

Tháng 6 vừa qua, Lương Nguyệt Anh đón nhận hai tin vui trong sự nghiệp: Danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn quân - phần thưởng lớn dành cho những cống hiến của cô trong sự nghiệp người chiến sĩ trên mặt trận văn hóa nghệ thuật; Quyết định thăng quân hàm trước niên hạn lên cấp bậc Thiếu tá- sự ghi nhận xứng đáng cho những nỗ lực của Lương Nguyệt Anh trong công việc chuyên môn với vai trò giảng viên Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội.

Hiện tại, Lương Nguyệt Anh đang chuẩn bị ra mắt cuốn sách mang tính nghiên cứu, học thuật Sử dụng khoang cộng hưởng mũi - xoang trong hoạt động thanh nhạc, đồng tác giả cùng PGS.TS.BS Phạm Thị Bích Đào và TS.BS Phạm Huy Tần. Sách được xuất bản bởi NXB Giáo dục.

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