HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

200 sao Việt đến ủng hộ nam ca sĩ U60 đình đám một thời bán cà phê trên đường Ngô Thời Nhiệm, TP.HCM

A Ly
|

Nam ca sĩ U60 đình đám một thời được rất nhiều nghệ sĩ yêu thương và đến ủng hộ.

200 sao Việt đến ủng hộ nam ca sĩ U60 đình đám một thời bán cà phê trên đường Ngô Thời Nhiệm, TP.HCM - Ảnh 1.

Ngày 18/7, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng tiếp tục thu hút sự chú ý khi khai trương cơ sở cà phê thứ hai trên đường Ngô Thời Nhiệm (phường Xuân Hòa, TP.HCM). Đông đảo nghệ sĩ như danh ca Hương Lan, Việt Hương, Trần Mạnh Tuấn, Đoan Trang, Lâm Khánh Chi, Hiền Mai, Cẩm Vân... đã có mặt để chúc mừng nam ca sĩ.

Trong buổi khai trương, Đàm Vĩnh Hưng trực tiếp đón tiếp khách mời, trò chuyện và chụp ảnh lưu niệm cùng mọi người. Đặc biệt, anh dành sự trân trọng cho danh ca Hương Lan khi đích thân dắt đàn chị tham quan không gian quán.

Trên trang cá nhân, nam ca sĩ chia sẻ đoạn video đưa Hương Lan đi xem những bức ảnh cũ của bà được trưng bày trong quán và viết: "Đã dẫn cổ đi một vòng xem những bức hình cũ của cổ tại quán. Quá là iu thương!"

200 sao Việt đến ủng hộ nam ca sĩ U60 đình đám một thời bán cà phê trên đường Ngô Thời Nhiệm, TP.HCM - Ảnh 2.

Danh ca Hương Lan.

200 sao Việt đến ủng hộ nam ca sĩ U60 đình đám một thời bán cà phê trên đường Ngô Thời Nhiệm, TP.HCM - Ảnh 3.

Loạt sao Việt đến dự khai trương.

200 sao Việt đến ủng hộ nam ca sĩ U60 đình đám một thời bán cà phê trên đường Ngô Thời Nhiệm, TP.HCM - Ảnh 4.

Con trai Đàm Vĩnh Hưng.

Một khoảnh khắc khác cũng thu hút sự chú ý là sự xuất hiện bất ngờ của con trai Polo. Cậu bé ôm bó hoa, đeo kính đen đến chúc mừng khiến Đàm Vĩnh Hưng không giấu được sự thích thú.

Nam ca sĩ hài hước chia sẻ: "Thật sự bất ngờ luôn, cứ nghĩ ông này đang ở nhà chơi, ăn cơm hay đi khu vui chơi rồi. Cuối cùng xuất hiện, mắt kiếng thần thái sợ không?".

Trước đó một ngày, Đàm Vĩnh Hưng cũng đăng tải hình ảnh ca sĩ Vy Oanh và Dương Triệu Vũ đến chúc mừng sớm. Theo chia sẻ của nam ca sĩ, khoảng 200 khách mời là bạn bè, đồng nghiệp trong giới nghệ thuật đã đến chung vui trong dịp khai trương.

Đây là cơ sở cà phê thứ hai được Đàm Vĩnh Hưng mở. Trước ngày khai trương, anh gây chú ý khi đăng thông báo mong khách mời không tặng hoa mà chuyển sang mua voucher của quán để ủng hộ.

Nam ca sĩ cho rằng hoa chỉ tươi đẹp trong vài ngày rồi héo úa, khá lãng phí, trong khi voucher có thể sử dụng hoặc làm quà tặng cho người thân, bạn bè.

Anh viết: "Thay vì đặt kệ hoa từ 2 tới 7, 8 triệu, thậm chí 10 triệu... mình nên chọn giải pháp mua một hay hai voucher, mỗi voucher trị giá 500 ngàn thôi. Mình có thể tặng cho bạn bè sử dụng... Hạn sử dụng cả năm".

200 sao Việt đến ủng hộ nam ca sĩ U60 đình đám một thời bán cà phê trên đường Ngô Thời Nhiệm, TP.HCM - Ảnh 5.

Vợ chồng Việt Hương.

Đàm Vĩnh Hưng (tên thật Huỳnh Minh Hưng, sinh năm 1971) là một trong những ca sĩ nổi bật của làng nhạc Việt với hơn 25 năm hoạt động nghệ thuật. Anh ghi dấu ấn qua nhiều ca khúc như Say tình, Xin lỗi tình yêu, Góc phố rêu xanh, Biển tình... Ngoài ca hát, Đàm Vĩnh Hưng còn kinh doanh trong lĩnh vực ẩm thực và cà phê.

Con trai 11 tuổi của hoa hậu Diễm Hương khuân đồ, dọn rác, đi bán trà chanh ở Canada
google Thêm SOHA trên Google Chọn SOHA làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Tags

sao Việt

Tp.HCM

u60

nam ca sĩ

Hương Lan

Đàm Vĩnh Hưng

việt hương

Ngô Thời Nhiệm

bán cafe

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Yamaha ra mắt xe tay ga điện mới: Thiết kế thể thao, 3 chế độ lái, chạy tới 117 km/lần sạc

Yamaha ra mắt xe tay ga điện mới: Thiết kế thể thao, 3 chế độ lái, chạy tới 117 km/lần sạc

01:27
Công an các tỉnh thành đồng loạt phá chuyên án cực lớn trị giá 3.500 tỷ đồng, 97 người tra tay vào còng

Công an các tỉnh thành đồng loạt phá chuyên án cực lớn trị giá 3.500 tỷ đồng, 97 người tra tay vào còng

01:31
Giây phút công an phá chuyên án 'cưa bom' cực kì nguy hiểm, 8 đối tượng tra tay vào còng

Giây phút công an phá chuyên án 'cưa bom' cực kì nguy hiểm, 8 đối tượng tra tay vào còng

01:30
MPV 11 chỗ rộng hơn Kia Carnival ra mắt Đông Nam Á: Dùng động cơ hybrid 245 mã lực, chỉ uống 5,6 lít xăng/100 km

MPV 11 chỗ rộng hơn Kia Carnival ra mắt Đông Nam Á: Dùng động cơ hybrid 245 mã lực, chỉ uống 5,6 lít xăng/100 km

01:44
Hãng xây nhà máy ở TP.HCM ra mắt xe ga mới, sẵn sàng cạnh tranh Honda SH và Vario

Hãng xây nhà máy ở TP.HCM ra mắt xe ga mới, sẵn sàng cạnh tranh Honda SH và Vario

01:16
Thạch Kim Thái - nghi phạm sát hại vợ, phi tang xuống sông tra tay vào còng, khai lạnh lùng nguyên nhân ra tay

Thạch Kim Thái - nghi phạm sát hại vợ, phi tang xuống sông tra tay vào còng, khai lạnh lùng nguyên nhân ra tay

00:54
Làm việc tự do được Nhà nước hỗ trợ đóng bảo hiểm xã hội, nhận lương hưu như bình thường

Làm việc tự do được Nhà nước hỗ trợ đóng bảo hiểm xã hội, nhận lương hưu như bình thường

01:04
Choáng ngợp giây phút công an phá chuyên án 3.500 tỷ đồng đặc biệt lớn, 85 người tra tay vào còng

Choáng ngợp giây phút công an phá chuyên án 3.500 tỷ đồng đặc biệt lớn, 85 người tra tay vào còng

01:33
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại