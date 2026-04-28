Chuyện vui "lịm người" của Đàm Vĩnh Hưng

Mới đây, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng thu hút sự chú ý khi chia sẻ lại một trạng thái từ năm 2024, kèm theo đoạn clip trò chuyện cùng con trai trước giờ đi ngủ và dòng cảm xúc mới: "Ba Hưng lịm người theo từng chữ con iu nói ra luôn. Người đâu mà giọng nói như rót cả tấn mật vào tai".



Chuyện khiến nam ca sĩ vui đến "lịm người" chính là tình cảm của con trai anh – bé Polo Huỳnh – khi bày tỏ nỗi nhớ ba. Trong clip, Polo kể: "Ba, con kể chuyện vui này, có bữa đi học con nhớ ba Hưng quá, gần về là con siêu nhớ ba luôn".

Đàm Vĩnh Hưng và con trai.

Không chỉ vậy, Polo còn cho biết khi ăn bánh cũng nghĩ đến việc để dành cho ba. Cậu bé chỉ dám cắn một ít rồi mang phần còn lại về cho ba ăn. Những lời nói hồn nhiên, đầy yêu thương ấy khiến Đàm Vĩnh Hưng không giấu được niềm hạnh phúc.

Bên dưới status, nhiều cư dân mạng cũng bày tỏ sự xúc động: "Nghe em nói chuyện rất thông minh", "Ba Hưng gục ngã", "Nói sao mà dễ thương, đáng yêu quá. Cưng quá trời luôn á Polo ơi", "Nghe lại mà cảm động lắm luôn, cái giọng dễ thương gì đâu"…

Đàm Vĩnh Hưng là một trong những giọng ca nổi bật của làng nhạc Việt với hơn hai thập kỷ hoạt động nghệ thuật, sở hữu nhiều bản hit và lượng khán giả đông đảo. Nam ca sĩ công khai con trai Polo vào năm 2022 và thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc đời thường bên con. Từ đó, hình ảnh một ông bố yêu con, gần gũi và đầy tình cảm của anh nhận được nhiều sự quan tâm, yêu mến từ công chúng.