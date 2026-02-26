Đàm Vĩnh Hưng đợi 37 năm để được gặp 1 người, tiết lộ nhiều điều bất ngờ

Mới đây, Đàm Vĩnh Hưng viết status chia sẻ về việc anh dành tình cảm đặc biệt cho hoa hậu Lý Thu Thảo. Cụ thể, nam ca sĩ chia sẻ: "Lần đầu tiên để mọi người biết vài sự thật. Đàm Vĩnh Hưng phải đợi đúng 37 năm để được gặp, ôm và chụp hình cùng "thần tượng" nhan sắc đẹp nhất trong tim mình! Hoa hậu Lý Thu Thảo".

Cùng với chia sẻ này, "ông hoàng nhạc Việt" tiết lộ, mái tóc của anh mà lâu nay mọi người vẫn thấy chính là làm theo mái tóc của hoa hậu Lý Thu Thảo.

Đàm Vĩnh Hưng và hoa hậu Lý Thu Thảo.

Nam ca sĩ hài hước chia sẻ thêm: "Giờ thì đã hiểu hơn về "nỗi lòng" của các fans cuồng mỗi khi gặp thần tượng luýnh quýnh, nôn nao, lúng túng ra sao! Và đây là lần thứ 2 Đàm Vĩnh Hưng đã trở thành một cậu bé fan ngố rừng, cười suốt, hỏi những câu trên trời dưới biển khi đứng kế bên thần tượng của mình".

Đàm Vĩnh Hưng cũng kể, anh vừa gặp cả hoa hậu áo dài Kiều Khanh. Anh tỏ ra vô cùng bất ngờ và hạnh phúc khi cả hai người đẹp mà anh thần tượng bấy lâu nay cũng đều là fan cứng của anh.

Đàm Vĩnh Hưng viết: "Sau khi gặp và nói chuyện xong đều nhận ra 2 người mình mê nhất lại là fans cứng của mình! Ta nói, hạnh phúc gì đâu. Ông bà nói không sai, gieo gì thì gặt nấy. Love you, love you".

Đàm Vĩnh Hưng chụp ảnh cùng Lý Thu Thảo.

Hoa hậu Lý Thu Thảo (sinh năm 1970) là Hoa hậu TPHCM đầu tiên và duy nhất, đăng quang năm 1989. Cô là biểu tượng nhan sắc nổi tiếng thập niên 90 với gương mặt dịu dàng, từng tham gia điện ảnh (Ngọc trong đá, Cổ tích 17) trước khi định cư tại Mỹ năm 1999. Sau nhiều năm ẩn dật, cô trở về Việt Nam đón Tết vào tháng 1/2026.