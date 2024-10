Sau cú hắt hơi, chàng trai 21 tuổi nhập viện cấp cứu trong tình trạng bất động

Bệnh nhân T (21 tuổi, tại TP.HCM) được đưa đi cấp cứu trong tình trạng nằm bất động. Người bệnh đau nhiều ở lưng, hai chân rất yếu.

Theo người bệnh, khi đang tập gym, anh có hắt hơi. Và ngay sau đó, anh đã ngã xuống sàn, rất đau đớn vùng lưng.

Anh T cho biết đã đã tập gym được khoảng 6 tháng, thường có những chấn thương nhẹ như tê bì chân tay nhưng anh chủ quan. Lần này, sau cú hắt hơi mạnh, anh ngã xuống, mất hoàn toàn cảm giác phần thân dưới và được bạn đưa đi cấp cứu.

Kết quả chụp MRI ghi nhận người bệnh bị thoát vị đĩa đệm, chèn ép nặng dây, rễ thần kinh dẫn đến hội chứng chùm đuôi ngựa.

Bệnh nhân T sau ca mổ (ảnh BSCC).

BS.CKI Hồng Văn In, Trưởng đơn vị Cấp cứu, Phòng khám Đa khoa Tâm Anh quận 7 (Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP.HCM), người tiếp nhận ca bệnh, cho biết: “Đây là một tổn thương rất nặng, động tác hắt hơi gây thêm một lực mạnh đột ngột vào cột sống khiến người bệnh ngã quỵ. Nếu không phẫu thuật kịp thời, nguy cơ cao liệt hai chân”.

Nhận thấy bệnh nhân có tình trạng bệnh khá nặng nên ngay lập tức, các bác sĩ đã cho chuyển bệnh nhân tới Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP.HCM để mổ cấp cứu ngay trong đêm.

BS.CKI Trần Xuân Anh, Trưởng khoa Ngoại cột sống, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP.HCM, cho biết kết quả chẩn đoán chuyên sâu cho thấy người bệnh bị thoát vị đĩa đệm rách nặng toàn bộ bao xơ ở đốt sống L4L5, chèn ép cấp tính thần kinh hai bên, gây yếu liệt chi và hội chứng chùm đuôi ngựa. Đĩa đệm L5S1 bị tổn thương và có biểu hiện phồng. Đây là một trường hợp khẩn cấp, cần phẫu thuật ngay trong đêm.

Bác sĩ Xuân Anh nhận định đối với các trường hợp thoát vị đĩa đệm, chèn ép thần kinh, phẫu thuật lấy nhân đệm và giải áp thần kinh là điều quan trọng nhất để người bệnh khôi phục chức năng thần kinh và cơ vòng.

Tuy nhiên, ở trường hợp của anh T, phương pháp này là không đủ để giải quyết hết thương tổn vì vòng xơ rách toàn bộ, nhân đệm và đĩa tận (cấu trúc nối giữa đĩa đệm và thân xương) vỡ ra và rơi vào ống sống, gây hẹp nặng ống sống. Ê kíp phẫu thuật quyết định mổ xâm lấn tối thiểu, lấy toàn bộ nhân đệm, làm cứng cột sống bằng cách hàn xương liên thân đốt.

Qua trường hợp của anh T, các bác sĩ khuyến cáo tập gym là một môn thể thao ngày càng phổ biến trong cộng đồng. Tuy nhiên, tập luyện sai cách, không chú ý các bất thường xảy ra như đau nhức, tê bì tay chân... có thể dẫn đến các chấn thương như rách cơ gân, bong gân, trật khớp, thoát vị đĩa đệm...

Do vậy, để tập luyện an toàn, người tập gym nên tư vấn chuyên gia, tuân thủ các nguyên tắc an toàn khi tập luyện như khởi động đầy đủ, vận động vừa sức và đúng tư thế…

Các bác sĩ lưu ý thêm trong thời gian luyện tập, cơ thể xuất hiện những dấu hiệu bất thường cần đi khám để loại trừ nguy cơ chấn thương.