Sau 30 năm cuộc đời tôi mới biết đến mẹo luộc trứng cực hay này: Luộc xong bóc vỏ dễ chưa từng thấy!

Trứng luộc là món ăn sáng kinh điển và có thể được thêm vào salad hoặc các món ăn khác, đặc biệt là để bổ sung protein. Tuy nhiên, một trong những phần khó khăn nhất khi chế biến trứng theo cách này là việc bóc vỏ.

Sau khi luộc trứng, tôi thường phải vật lộn với việc bóc vỏ. Lý do là vỏ trứng thường dính chặt vào lòng trắng, khiến tôi không thể có được một quả trứng tròn đều. Các quả trứng luộc sau khi bóc hầu hết đều trở nên nham nhở, xấu xí và do đó, không còn tạo cảm giác ngon miệng.

Tuy nhiên, gần đây, tôi đã vô tình đọc một bài viết trên báo Anh Express, trong đó chia sẻ về một mẹo luộc trứng rất hay giúp bóc vỏ dễ dàng. Tôi đã áp dụng và ngay lập tức thành công. Thật tiếc là sau 30 năm cuộc đời, đến giờ tôi mới biết đến mẹo hay nhà bếp này!

Mẹo luộc trứng giúp bóc vỏ dễ dàng

Mẹo này được tiết lộ bởi Kerry Whelpdale – người được biết đến trên mạng với các công thức nấu ăn cùng nội dung về du lịch và thời trang. Cô đăng một video lên Instagram cho thấy cách mình bóc vỏ trứng một cách dễ dàng, và tất cả chỉ nhờ thêm một nguyên liệu duy nhất.

Người sáng tạo nội dung, có công thức từng xuất hiện trên tạp chí BBC Good Food, bắt đầu bằng việc cho một thìa bột nở (baking powder) vào nồi nước sôi. Sau đó, cô cẩn thận cho trứng vào và đậy nắp nồi lại.

Kerry Whelpdale gợi ý thêm bột nở vào nước luộc trứng để bóc vỏ dễ dàng hơn.

Khi trứng đã chín, cô lấy từng quả ra, gõ nhẹ vào thành nồi và dễ dàng bóc vỏ bằng tay. Kết quả là những quả trứng luộc hoàn hảo, không còn sót lại mảnh vỏ nào cứng đầu.

Trong phần chú thích của bài đăng Instagram, cô viết: “Có ai cũng ghét việc phải vật lộn với trứng luộc mà bóc mãi không ra vỏ? Đây là mẹo cực kỳ hiệu quả: thêm 1 thìa bột nở (hoặc baking soda) vào nước khi luộc, và vỏ trứng gần như tự trượt ra.”

Đoạn video đã thu hút hàng nghìn lượt xem cùng nhiều lượt thích và bình luận. Một người dùng bình luận: “Đúng là bước ngoặt.”

Người khác bổ sung: “Wow, tôi phải thử ngay, bạn thật thông minh.”

Ngoài ra còn có các mẹo khác để bóc trứng dễ dàng, chẳng hạn như cho trứng vào nước đá sau khi luộc.

Đầu bếp Christopher Kimball – đồng sáng lập America’s Test Kitchen và Cook’s Country, đồng thời là người đứng đầu 177 Milk Street (thương hiệu tạp chí, podcast, chương trình truyền hình và trường dạy nấu ăn) – từng gọi nước đá là “nước thánh” cho việc bóc vỏ trứng hoàn hảo.

Trong một video TikTok, Kimball giải thích: “Mẹo ở đây là dùng một bát nước đá lớn trong ba phút. Làm cho phần bên trong trứng co lại, tách khỏi vỏ, và lúc đó việc bóc sẽ rất dễ.”

Ông nói thêm: “Bí quyết là luộc trứng trong tám phút 40 giây rồi cho vào nước đá trong ba phút. Và mọi quả trứng – không phải 80%, không phải 90% – mà là 100% đều sẽ dễ bóc.”

Giờ đây, bạn đã biết ít nhất hai cách luộc trứng giúp bóc vỏ dễ dàng hơn. Chúc bạn thành công khi thử hai phương pháp này và có được những quả trứng luộc ngon miệng, hấp dẫn cho bữa ăn của mình.