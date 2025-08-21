Trước đây, tôi để giảm cân, tôi thường xuyên nhịn ăn bữa tối hoặc cắt bỏ hoàn toàn tinh bột để cắt giảm calo. Tuy nhiên, việc bỏ bữa khiến tôi bị thiếu năng lượng nên không thể duy trì lâu dài. Chỉ sau vài tuần bỏ bữa tối, tôi sẽ ăn trở lại. Chính vì vậy, công cuộc giảm cân của tôi chưa bao giờ thành công.

Sau đó, tôi quyết định tìm thông tin về các cách giảm cân hiệu quả, bền vững. Khi tra cứu, tôi đã tìm thấy bài phân tích trên tờ Washington Post (Mỹ) nói về 1 thói quen ăn đơn giản có thể giúp giảm cân hiệu quả.

Và sau 30 năm cuộc đời, tôi mới biết rằng hoá ra ngoài nhịn ăn, bỏ bữa, việc thay đổi thứ tự ăn các loại thực phẩm trong bữa ăn hàng ngày cũng có thể giúp “đốt mỡ”, giảm cân.

Thay đổi thứ tự ăn giúp giảm cân thế nào?

Thông thường, mọi người luôn có xu hướng ăn tinh bột trước, sau đó ăn đến protein như thịt, cá, trứng,... rồi mới ăn rau.

Tuy nhiên, các chuyên gia dinh dưỡng cho rằng nếu muốn giảm cân, mọi người nên ăn theo thứ tự ngược lại, ăn rau đầu tiên, sau đó ăn đến protein như thịt cá, rồi cuối cùng mới ăn đến các món chứa tinh bột như cơm hay bánh mì, tờ Washington Post thông tin.

Các nhà khoa học giải thích rằng thói quen ăn rau trước tiên có thể giúp làm chậm quá trình hấp thu và tiêu hóa thức ăn. Nguyên nhân là do rau giàu chất xơ, ăn đầu bữa ăn có thể kích thích cơ thể sản sinh hormone giúp tăng cảm giác no GLP-1 - một loại hormone được tiết ra từ ruột, giúp tăng cảm giác no.

Điều này có nghĩa là mọi người sẽ nạp ít lượng tinh bột vào cơ thể hơn, từ đó giúp hạn chế tình trạng nạp dư thừa calo vào cơ thể.

Thực tế, một số nghiên cứu cũng cho thấy những người ăn rau đầu tiên có tổng lượng calo tiêu thụ trong một bữa ăn sẽ thấp hơn những người ăn tinh bột trước. Như vậy, có thể thấy rằng chỉ cần thay đổi thứ tự ăn các thực phẩm, mọi người có thể dễ dàng khống chế lượng calo nạp vào cơ thể, từ đó giúp giảm cân hiệu quả và dễ dàng.

Ngoài việc thay đổi thứ tự ăn uống, các chuyên gia cũng đưa ra một số lưu ý để giúp việc giảm cân đạt hiệu quả cao hơn, bao gồm:

- Nên ưu tiên ăn các loại rau xanh lá, được chế biến ở dạng luộc, hấp và không nên ăn rau ở dạng chiên xào nhiều dầu mỡ.

- Ăn thêm hoa quả để bổ sung thêm vitamin, khoáng chất.

- Nên lựa chọn các loại protein lành mạnh từ thịt gia cầm, thuỷ, hải sản.

- Tiêu thụ tinh bột từ ngũ cốc nguyên hạt thay vì các loại ngũ cốc tinh chế.

- Song song với việc ăn uống cần có thói quen tập luyện để cơ thể săn chắc, khỏe đẹp hơn.

Sau khi đọc những thông tin trên, tôi đã quyết định thay đổi thứ tự ăn các loại thực phẩm trong bữa ăn. Và từ khi áp dụng thói quen này, tôi cảm nhận cơ thể có những thay đổi rõ rệt. Sau 1 tháng áp dụng, tôi đã giảm được 2kg mà không cần phải nhịn ăn hay bỏ bữa. Hoá ra chỉ cần một thay đổi nhỏ trong bữa ăn tôi đã có thể giảm cân một cách tự nhiên.