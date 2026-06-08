Sau 1 tuần triển khai xăng E10, Bộ Công thương ra chỉ đạo nóng

Nhằm bảo đảm nguồn cung xăng sinh học theo lộ trình áp dụng nhiên liệu sinh học trên toàn quốc, ngày 8/6/2026, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công Thương) đã ban hành Văn bản số 1781 gửi các thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu và thương nhân phân phối xăng dầu.
Cục yêu cầu các doanh nghiệp tuyệt đối không để gián đoạn nguồn cung xăng sinh học trong toàn hệ thống kinh doanh, từ thương nhân đầu mối, thương nhân phân phối đến các cửa hàng bán lẻ xăng dầu. Trong mọi tình huống, các đơn vị phải bảo đảm cung cấp đầy đủ xăng sinh học cho các cửa hàng bán lẻ thuộc hệ thống phân phối nhằm duy trì hoạt động bán hàng thường xuyên, liên tục.
Bên cạnh đó, các doanh nghiệp cần chủ động chia sẻ nguồn cung, chia sẻ lợi nhuận trong hệ thống phân phối một cách hợp lý để bảo đảm việc cung ứng xăng sinh học cho thị trường không bị gián đoạn; đồng thời bố trí đủ nhân lực, tổ chức trực hoặc tăng ca khi cần thiết nhằm duy trì hoạt động bán hàng ổn định, đáp ứng nhu cầu của người dân và doanh nghiệp.
Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước cũng yêu cầu các thương nhân đầu mối và thương nhân phân phối xăng dầu theo dõi chặt chẽ diễn biến tiêu thụ xăng sinh học trên thị trường. Trường hợp phát sinh khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện, các đơn vị cần kịp thời báo cáo về Cục để được xem xét, xử lý.
Đối với các thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu và thương nhân phân phối xăng dầu chưa báo cáo hoặc báo cáo chưa đầy đủ danh sách các cửa hàng bán lẻ xăng dầu thuộc hệ thống phân phối để cập nhật trên ứng dụng “Quanh tôi”, Cục yêu cầu khẩn trương hoàn thành và gửi báo cáo trước ngày 12/6/2026.
Cục nhấn mạnh việc bảo đảm nguồn cung xăng sinh học không chỉ góp phần thực hiện hiệu quả lộ trình chuyển đổi năng lượng theo quy định của Bộ Công Thương mà còn đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của người dân, bảo đảm hoạt động sản xuất, kinh doanh diễn ra ổn định, liên tục trên phạm vi cả nước.
Xăng sinh học E10 chính thức được bán rộng rãi trên toàn quốc từ 1/6 thay cho xăng khoáng.
Theo tính toán của Bộ Công Thương, nhu cầu Ethanol nhiên liệu phục vụ pha chế xăng sinh học E10 hiện vào khoảng 92.000 - 100.000 m3/tháng. Trong khi đó, tổng sản lượng Ethanol trong nước hiện nay mới đáp ứng khoảng 25.000 m3/tháng, tương đương khoảng 25-30% nhu cầu Ethanol cho pha chế nên phần còn thiếu sẽ phải nhập khẩu.
Petrolimex cho biết nhu cầu Ethanol để pha chế xăng sinh học E10 của Tập đoàn từ 45-50.000 m3/tháng. Trong đó các nhà máy trong nước mới đáp ứng được một phần, Petrolimex đã chủ động đàm phán các hợp đồng ngắn hạn, dài hạn với các đối tác từ Mỹ, Hàn Quốc, Singapore.
Tương tự như vậy, PVOIL đã ký hợp đồng mua Ethanol từ các công ty sản xuất ở trong nước và các đối tác Hoa Kỳ, Brazil, thông qua các kho trung chuyển tại Hàn Quốc, Singapore để đáp ứng nhu cầu pha chế xăng E10.
Trong khi đó, BSR cũng đã chủ động tạo nguồn Ethanol cho pha chế xăng E10 tại nhà máy Lọc dầu Dung Quất (Quảng Ngãi). Hiện Nhà máy đang hoạt động ở mức 75 - 80% công suất; phấn đấu nâng lên khoảng 90% trong tháng 6 và hướng tới vận hành 100% công suất trong các tháng tiếp theo.
Theo Hiệp hội Nhiên liệu sinh học Việt Nam, hiện cả nước có 6 nhà máy sản xuất Ethanol nhiên liệu với tổng công suất thiết kế khoảng 600 nghìn m³/năm. Nếu vận hành 100% công suất, 6 nhà máy này có thể đáp ứng khoảng 40% nhu cầu pha chế xăng sinh học E10RON95.