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Sau 1 năm, 2 nhà máy AI Factory của FPT tại Việt Nam và Nhật Bản ra sao?

Yên Chi
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2 nhà máy AI Factory do FPT phát triển từng vào top 500 siêu máy tính mạnh nhất thế giới và báo lãi trong quý 2/2026. Mặc dù vậy, giá cổ phiếu FPT đã rơi xuống mức thấp nhất 2 năm qua.

- Ảnh 1.

Trong báo cáo sơ bộ về kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2026, Tập đoàn FPT cho biết, sau hơn một năm đi vào vận hành, cả hai cụm AI Factory tại Việt Nam và Nhật Bản đã đạt mức khai thác trên 90% và đều ghi nhuận lợi nhuận trong quý 2/2026.

FPT cùng các đối tác lớn đồng phát triển các giải pháp Generative AI và Agentic AI, thúc đẩy triển khai AI trên quy mô doanh nghiệp.

Mảng Dịch vụ AI & Data Analytics ghi nhận doanh thu 1.842 tỷ đồng, tăng 54% so với cùng kỳ. FPT nhận định, điều này cho thấy xu hướng chuyển dịch từ các dự án AI thử nghiệm sang triển khai trên quy mô doanh nghiệp.

- Ảnh 2.

Được biết, ﻿sau vụ đầu tư 200 triệu USD vào AI Factory (nhà máy AI) tại Hà Nội , FPT đã quyết định đầu tư 200 triệu USD nữa cho AI Factory tại Nhật Bản để đáp ứng nhu cầu AI ngày càng tăng ở thị trường Nhật Bản. 2 nhà máy này đều đi vào hoạt động từ cuối năm 2024.

Theo FPT, nhà máy AI tại Nhật Bản có 146.304 lõi xử lý, hiệu năng đạt 49,85 PFlops theo chuẩn Linpack. Nhà máy tại Việt Nam có 142.240 lõi xử lý, hiệu năng đạt 46,65 PFlops.

Cả hai sử dụng mạng InfiniBand NDR400, hỗ trợ mở rộng từ một GPU đơn lẻ đến cụm hàng trăm máy chủ xử lý song song tại mỗi khu vực.﻿

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Tháng 6/2025, hai nhà máy AI Factory do FPT phát triển vào top 500 siêu máy tính mạnh nhất thế giới, dựa trên tiêu chuẩn đo lường Linpack.

"Đây cũng là dấu mốc đưa Việt Nam lần đầu tiên vào nhóm 15 quốc gia AI hàng đầu thế giới, cùng các cường quốc như Mỹ, Trung Quốc, Nhật Bản, Đức và Pháp, minh chứng cho nỗ lực của FPT trong nâng cao vị thế công nghệ quốc gia", đại diện FPT nói.

Nửa đầu năm, công ty ghi nhận doanh thu 26.269 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 5.714 tỷ đồng, lần lượt tăng 12,6% và 18,1% so với cùng kỳ năm ngoái. Mặc dù vậy, giá cổ phiếu FPT đã rơi xuống mức thấp nhất 2 năm qua, đóng cửa phiên giao dịch ngày 17/7/2026 tại mức giá 67.000 đồng, tương đương vốn hóa thị trường chưa đầy 115.000 tỷ đồng (4,4 tỷ USD).﻿

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Việt Nam

Nhật Bản

fpt

nhà máy AI

nhà máy AI Factory

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