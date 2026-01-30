Sắp kết thúc tháng 1, đây là 7 loại cây cần cắt tỉa gấp

Làm vườn không chỉ giúp không gian sống xanh mát hơn mà còn mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe, từ vận động nhẹ nhàng, giảm căng thẳng đến cải thiện tinh thần. Việc dành thời gian chăm sóc cây cối vào đầu năm vì thế cũng được xem là một cách đơn giản để mỗi người tự chăm sóc chính bản thân mình.

Một số loại cây cần được cắt tỉa trong tháng 1 (Ảnh: Alamy Stock).

Dù tháng 1 thường đi kèm thời tiết lạnh và sương giá, nhưng khi xuất hiện những ngày nắng đẹp đầu năm, đây lại là thời điểm phù hợp để cắt tỉa nhiều loại cây trong vườn. Phần lớn cây thân gỗ, cây bụi và cây lâu năm đang trong giai đoạn ngủ đông, đặc biệt là các loài ra hoa hoặc kết trái trên cành mới, đều có thể cắt tỉa để khỏe mạnh hơn và cho năng suất tốt hơn trong mùa tới.

7 loại cây nên cắt tỉa trong tháng 1

Theo Homes and Gardens, dưới đây là những loại cây cần được ưu tiên cắt tỉa trong tháng 1 để khu vườn sẵn sàng bước vào năm mới.

Cẩm tú cầu

Cẩm tú cầu (Ảnh: Getty).

Một số giống cẩm tú cầu chùm, như Limelight hay Annabelle, ra hoa trên cành mới. Điều quan trọng là người trồng cần xác định đúng giống đang trồng. Theo đó, nên loại bỏ các cành chết, cành bệnh, cành hư hại hoặc mọc chéo, sau đó cắt bớt khoảng 1/3 tổng số cành để kích thích cây ra chồi hoa mới.

Hoa hồng Sharon

Hoa hồng Sharon, hay còn gọi là bụp hồng cận, không bắt buộc phải cắt tỉa hằng năm, nhưng việc cắt trong thời kỳ ngủ đông giúp cây ra hoa nhiều và đẹp hơn. Hoa của cây mọc trên cành mới, vì vậy cắt quá muộn có thể làm giảm số lượng hoa.

Khi cắt, cần loại bỏ cành yếu, cành bệnh, cành mọc sai hướng, sau đó cắt ngắn tối đa 1/3 chiều dài các cành còn lại để cây phát triển gọn và rậm hơn.

Tường vi

Tường vi (Ảnh: Getty).

Mùa đông là thời điểm lý tưởng để cắt tỉa và tạo dáng cho tường vi. Việc này giúp cây thông thoáng, cải thiện lưu thông ánh sáng và không khí, từ đó cho hoa rực rỡ hơn vào cuối xuân và mùa hè. Nếu cắt tỉa quá muộn, cây có thể giảm hoặc không ra hoa do đã bị loại bỏ các nụ hình thành trên cành mới.

Hoa ông lão (Clematis)

Hoa ông lão được chia thành nhiều nhóm, trong đó các giống nở hoa muộn vào mùa hè có thể cắt tỉa mạnh vào mùa đông. Khi thấy chồi mới bắt đầu xuất hiện, có thể cắt toàn bộ thân cây xuống còn khoảng 30cm so với mặt đất, ngay phía trên các chồi khỏe, giúp cây leo gọn gàng và ra hoa ở vị trí dễ ngắm hơn.

Lý chua đen

Lý chua đen (Ảnh: Getty).

Các loại lý chua đều cần được cắt tỉa vào mùa đông để duy trì năng suất. Riêng lý chua đen cho quả tốt nhất trên cành 2–3 năm tuổi. Vì vậy, mỗi năm nên cắt bỏ khoảng 1/3 số cành già nhất sát gốc, đồng thời loại bỏ cành bệnh, cành yếu và các cành thấp dễ chạm đất khi mang quả.

Nho

Dây nho phát triển rất nhanh và cần cắt tỉa hằng năm trong thời gian ngủ đông, sau đợt sương giá mạnh cuối cùng và trước khi cây bắt đầu sinh trưởng trở lại. Nếu cắt muộn, cây có thể bị chảy nhựa và dễ nhiễm bệnh. Cách đơn giản là cắt các cành ngủ đông xuống còn 2–3 mắt từ thân chính, vì nho ra quả trên cành mới.

Kiwi

Kiwi là cây leo sinh trưởng mạnh, cần được cắt tỉa thường xuyên để kiểm soát tán và đạt năng suất tốt. Việc cắt tỉa nên thực hiện trong thời kỳ ngủ đông để tránh chảy nhựa. Khi cây đã được tạo hình, cần cắt các chồi đã ra quả năm trước về một chồi khỏe, đồng thời rút ngắn các cành chưa ra quả xuống còn 3–4 mắt, kết hợp loại bỏ cành yếu và rối.

Nguồn: Homes and Gardens