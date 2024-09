Sao phim "Sex and the city" U60 vẫn là biểu tượng thời trang, thực đơn 3 bữa vừa đủ chất vừa ngon

Sarah Jessica Parker, 59 tuổi, là nữ chính trong phim "Sex and the city" đình đám một thời của HBO. Cô vào vai Carrie Bradshaw, một nữ nhà văn – nhà báo có phong cách thời trang ấn tượng trong "Sex and the city".

Không chỉ trong phim mà ngoài đời, Parker cũng là một biểu tượng thời trang. Trong suốt sự nghiệp hơn 30 năm của mình, cô đã chứng minh sức mạnh của thời trang trong việc thể hiện, nâng cao và thậm chí là biến đổi diện mạo của một người.

Hiện, ở độ tuổi 59, sao phim "Sex and the city" vẫn duy trì được vóc dáng thon gọn và vẻ ngoài trẻ trung. Cô thường xuyên chia sẻ các bức ảnh đời thường trên mạng xã hội, nhận lại rất nhiều lượt thả tim và bình luận khen ngợi từ người hâm mộ.

Trong một cuộc phỏng vấn với người dẫn chương trình The Doctors - Tiến sĩ Travis Stork, Parker chia sẻ rằng một trong những chìa khóa để cô luôn khỏe mạnh là "Tôi đi bộ rất nhiều… và tôi cũng sống trong một ngôi nhà có bốn hoặc năm tầng cầu thang".

Parker đặt mục tiêu đi bộ 10.000 bước mỗi ngày và vào mùa hè, cô cũng thích bơi lội và chèo thuyền kayak.

Vậy làm thế nào Parker có thể duy trì năng lượng để thực hiện tất cả các hoạt động đó? Hãy cùng tìm hiểu về những món ăn mà sao phim "Sex and the city" ăn trong một ngày.

Thực đơn ba bữa của sao phim "Sex and the city"

Parker không phải là người thích chế độ ăn kiêng nghiêm ngặt hoặc thải độc, nhưng cô có một số sở thích rất rõ ràng. Trong chương trình "73 câu hỏi với Sarah Jessica Parker" của Vogue, nữ diễn viên đã chia sẻ món ăn yêu thích của cô là gà nướng Barbuto, món ăn không thích nhất là rau mùi tây, món tráng miệng yêu thích là bánh brownie, sô cô la đen hoặc sô cô la sữa.

Món duy nhất mà Parker cần có mỗi ngày là sữa hạnh nhân. "Tôi phát cuồng vì sữa hạnh nhân. Tôi thích nó... Nó giống như món quà đối với tôi", Parker nói với tiến sĩ Stork.

Bữa sáng

"Tôi thường không ăn sáng trừ khi đi quay, và khi đi quay, tôi sẽ ăn sáng thật no, thật thịnh soạn. Khi tôi không đi quay, tôi sẽ dậy rất sớm và chỉ uống cà phê", Parker thừa nhận.

Khi ăn sáng, sao phim "Sex and the city" thường ăn bánh mì vòng bagel cùng bơ, mù tạt, xúc xích với một quả chuối, hoặc một quả trứng luộc với muối và hạt tiêu. Ngoài ra, cô cũng ăn kèm cùng một ít xoài, quả bơ và phô mai tươi ở bên cạnh.

Bữa trưa

Đối với bữa trưa, Parker thích bánh sandwich cá ngừ cay (gồm cá ngừ, ớt jalapeno, nước sốt cay và pesto, kẹp giữa bánh mì) và một ly sinh tố (chuối, dâu tây, sữa vani và đá) từ quán cà phê gần nhà. Thỉnh thoảng, sao phim "Sex and the city" cũng thích đồ ăn thừa từ bữa tối hôm trước, có thể là súp, món xào hoặc bất cứ thứ gì được ninh trong nồi gang ưa thích của cô.

Bữa tối

Bữa tối là bữa quan trọng nhất với Parker và gia đình cô.

Sao phim "Sex and the city" chia sẻ với truyền thông rằng gia đình cô một quy tắc ăn tối, đó là tự nấu ăn và ăn cùng nhau ở nhà mỗi ngày (trừ những ngày họ đi làm).

Nữ diễn viên tiết lộ: "Nếu tôi đang đóng phim hoặc anh ấy đang diễn kịch, rõ ràng là quy tắc đó sẽ thay đổi... Hai vợ chồng tôi, cứ ai ở nhà thì người đó sẽ nấu ăn, và chúng tôi thích điều đó".

Chồng của Parker thậm chí còn là một đầu bếp giỏi hơn cô, nữ diễn viên nói.

"Tôi không xem công thức nấu ăn nhiều như Matthew, và anh ấy không hề nản lòng trước các bước nấu ăn", Parker nói. "Anh ấy rất điềm tĩnh; anh ấy không chạy quanh bếp như tôi. Anh ấy vô cùng kiên nhẫn, anh ấy điềm tĩnh và anh ấy thích điều đó. Anh ấy là một đầu bếp tuyệt vời".

Khi được hỏi gia đình cô thường ăn gì vào bữa tối, nữ diễn viên kể chồng cô rất hay làm súp hoặc mì Ý.

"Chúng tôi đều rất thích những món đó. Trong 10 tháng qua, tôi tin rằng anh ấy đã làm bốn hoặc năm phiên bản khác nhau", Parker kể.

Những món ăn khác trong bữa tối của gia đình Parker là đậu bỏ lò, xúc xích xào rau và khoai tây nướng với chanh và xạ hương.

Một số ngày, Parker sẽ kết thúc bữa tối bằng món tráng miệng như bánh quy bơ đậu phộng.

Kết luận

Với tất cả các loại thực phẩm trong thực đơn của mình, Parker có vẻ như là một chuyên gia trong việc cung cấp năng lượng cho bản thân. Đây có thể là một trong những bí quyết giúp sao phim "Sex and the city" duy trì sức khỏe và vóc dáng. Chất béo lành mạnh, protein, carbs, và nhiều nguyên liệu bổ dưỡng khác xuất hiện trong công thức nấu ăn của cô, và rõ ràng là gia đình cô có rất nhiều thời gian để gắn kết với nhau qua bữa tối.